5 dicas para rentabilizar o dinheiro da Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite da quinta-feira (03/04), o sorteio da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 51 milhões. Contudo, nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso, e o prêmio acumulado vai para R$ 60 milhões.

Para Fernando Lamounier, educador financeiro e executivo e sócio da Multimarcas Consórcios, essa é uma premiação que possibilita uma mudança de vida, mas é preciso ter cuidado. “A pessoa precisa saber mapear os seus gastos prioritários. Em caso de dívidas, é importante priorizar o pagamento delas antes de investir, devido ao alto custo financeiro e psicológico”, alerta.

Abaixo, confira algumas dicas para administrar o dinheiro do sorteio!

1. Sane suas dívidas

A primeira coisa a se fazer com o prêmio é sanar qualquer tipo de dívida existente antes que ela se torne uma grande bola de neve e abocanhe uma parte considerável da quantia. “Ter dívidas é sinônimo de preocupação e perda de sono, principalmente quando a maior parte dos débitos dos brasileiros são derivados do cartão de crédito e do seu rotativo, que podem chegar a 400% ao ano”, explica Fernando Lamounier.

2. Busque a ajuda de um especialista financeiro

Não tenha vergonha de buscar ajuda. O auxílio de um especialista financeiro nessa caminhada é essencial, já que existem muitos produtos financeiros da moda e com riscos extremamente altos. “É preciso entender que a premiação foi uma conquista, uma dádiva, mas que existem responsabilidades provenientes desse dinheiro, sendo necessários maturidade e conhecimento financeiro para administrá-lo”, reforça o especialista.

Descobrir seu perfil de investidor é o primeiro passo para aplicar com segurança (Imagem: Arsenii Palivoda | Shutterstock)

3. Entenda qual é o seu perfil de investidor

Saber investir o dinheiro e fazê-lo rentabilizar é importante, mas, para isso, o ganhador precisa ter o entendimento acerca dos riscos de cada um. Caso a pessoa seja mais conservadora, pode investir em algum investimento conservador, atrelado a um título público, como um Tesouro Selic ou IPCA+, que podem proteger o seu patrimônio e garantir seu sono para os próximos anos.

Depois disso tudo, pode ser pensado algum investimento em renda variável para tentar uma exposição um pouco maior, como ações, fundos imobiliários, cotas, que possuem uma oscilação maior e, em contrapartida, um maior retorno. Mas sempre com cautela, justamente porque a vida é feita de altos e baixos, e certamente ninguém vai querer desfocar sua vida para acompanhar oscilações em seus patrimônios.

4. Procure investimentos diversificados

Outra forma de garantir a administração dos prêmios é investir de forma diversificada. Comprar imóveis em áreas com alto potencial de crescimento pode gerar grandes lucros ao longo do tempo. Se preferir uma renda passiva, alugar o imóvel costuma ser uma excelente forma de gerar um fluxo de caixa constante.

Outro ponto é que esses bens podem ser adquiridos por meio de consórcios, uma forma de realizar grandes aquisições de maneira planejada e econômica. Com o prêmio, é possível quitar parcelas à vista e acelerar o processo de aquisição.

5. Não aposte dinheiro destinado a compromissos

Para Cristiano Costa, psicólogo clínico e organizacional e diretor de conhecimento (CKO), a regra número um para quem ganha altos valores, como a Mega-Sena, e busca ter uma estabilidade financeira, é não apostar valores que não podem ser perdidos. O apostador precisa assimilar que, mesmo as chances de ganho em jogos on-line sendo superiores aos das loterias, por exemplo, a probabilidade de perda é sempre maior e mais frequente.

Por Fernanda Novello