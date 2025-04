5 dicas para aplicar o Feng Shui no ambiente de trabalho

O local de trabalho pode impactar diretamente o bem-estar e o rendimento. Um ambiente organizado e agradável não apenas facilita a execução das atividades cotidianas, mas também favorece a saúde emocional e corporal, diminuindo a tensão e estimulando o engajamento. Portanto, investir em espaços equilibrados e funcionais é fundamental para aprimorar tanto a qualidade de vida e saúde mental dos colaboradores quanto os resultados profissionais.

Com a atualização da Norma Regulamentadora n.º1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que define as diretrizes para a segurança e saúde no trabalho, as empresas têm até o final de maio de 2025 para implementar medidas que garantam a saúde mental dos colaboradores. A nova legislação equipara o bem-estar mental a outros fatores de risco ocupacional, como agentes biológicos e químicos.

Isso significa que as empresas devem adotar uma postura proativa, criando estratégias para prevenir o desgaste emocional, como programas de apoio psicológico, avaliações contínuas do ambiente de trabalho e iniciativas que promovam um clima organizacional positivo. Além disso, empresas que se adequarem às novas normas poderão obter o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, um reconhecimento governamental para aquelas que priorizam o bem-estar de seus funcionários.

Feng Shui no ambiente de trabalho

Investir em um ambiente de trabalho saudável não só melhora a qualidade de vida dos colaboradores, mas também traz benefícios para a empresa, como maior engajamento, redução de atrasos e faltas e aumento da produtividade. Mas há um fator muitas vezes subestimado: o ambiente físico. E não estamos falando apenas sobre ergonomia. Cores, texturas, iluminação, ventilação e até mesmo o posicionamento das estações de trabalho desempenham um papel tão importante quanto qualquer benefício corporativo.

O Feng Shui, uma prática milenar chinesa que busca harmonizar ambientes para melhorar o fluxo da energia vital, pode ser um grande aliado na construção de espaços mais equilibrados e produtivos. Segundo as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, fundadoras do BTliê Arquitetura, como um escritório é estruturado influencia diretamente a produtividade, a criatividade e até mesmo a saúde dos colaboradores.

“Um espaço de trabalho bem-planejado precisa ter harmonia entre os cinco elementos do Feng Shui – Madeira, Fogo, Terra, Metal e Água. Isso se reflete nas cores, nos materiais utilizados e até na disposição dos móveis”, explica Belisa Mitsuse. Segundo Estefânia Gamez, nenhum ambiente é igual ao outro. “Cada tipo de atividade exige uma configuração específica. O que funciona para uma agência de publicidade pode ser contraproducente em um escritório de advocacia”, afirma.

Criando um bom ambiente de trabalho

Para garantir um bom ambiente de trabalho, é importante se atentar à iluminação, de preferência natural, pois reduz a fadiga ocular e melhora o desempenho. Móveis ergonômicos são indispensáveis para manter a postura correta e evitar desconfortos físicos.

Plantas e elementos naturais ajudam a manter a energia fluindo e a reduzir o estresse. A disposição dos móveis deve facilitar a circulação e gerar um fluxo de energia positivo, evitando barreiras visuais que possam gerar desconforto.

Abaixo, as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez listam outras dicas conforme a atividade de trabalho. Veja!

1. Atividades criativas

Agências de publicidade e startups, por exemplo, necessitam de um ambiente estimulante, com predomínio de cores vibrantes na decoração. “Não precisa, necessariamente, pintar uma parede de amarelo. Esses tons mais alegres e divertidos podem estar presentes em quadros, tecidos, objetos de decoração e outros elementos. Isso pode se repetir por todo o escritório ou estar limitado a um espaço de criação”, afirma Belisa Mitsuse.

Espaços abertos favorecem novas ideias, mas é essencial criar áreas de concentração para momentos individuais de foco. “É importante ter o equilíbrio. Momentos de criatividade podem ser estimulados por espaços com grandes janelas, quadros com paisagens ou perspectivas, ou com o pé direito alto”, explica.

Também é possível aproveitar a área externa. “Caso o seu escritório tenha uma área externa, mesmo que seja uma pequena sacada, pode ser interessante fazer desse local um espaço para deixar as ideias fluírem livremente”, sugere a arquiteta.

Tons de azul são ideais para ambientes que exigem seriedade e concentração (Imagem: PhotoMavenStock | Shutterstock)

2. Atividades que exigem concentração e seriedade

Para escritórios de advocacia e contabilidade, paletas de cores neutras e tons mais fechados transmitem profissionalismo e estabilidade. “Além disso, para o Feng Shui, tudo o que remete à profundidade evoca o elemento Água, que promove a concentração. Então, cores como azul e verde-escuro são indicadas para ambientes de estudo e trabalho, que exigem mais foco”, explica Estefânia Gamez.

Uma decoração mais simples também ajuda na concentração. “Elementos de decoração com cores mais sóbrias, formas mais simples e menos abstratas compõem um ambiente com poucos estímulos e que favorece a concentração”, recomenda a arquiteta.

3. Espaços de cura e autoconhecimento

Para consultórios de psicologia, yoga e terapias holísticas, tons suaves e iluminação indireta ajudam a criar um ambiente acolhedor e relaxante. O uso de elementos naturais, como madeira e água, promove sensação de equilíbrio e bem-estar. “Nesses espaços é interessante explorar o paisagismo, mesmo que seja em pequenos vasos de plantas naturais ou artificiais. Fontes de água, aquários e quadros com natureza ajudam a criar esse ambiente mais acolhedor e introspectivo”, indica Belisa Mitsuse.

Além disso, a decoração também pode ajudar a elevar o pensamento. “Pequenas áreas de contemplação ajudam a promover um ambiente de autoconhecimento. Segundo o Feng Shui, altares (de qualquer religião), jardins de inverno ou mesmo uma parede com um jardim vertical são pontos focais que nos ajudam a elevar o pensamento ou a refletir sobre nós mesmos”, diz Estefânia Gamez.

Aplicando o Feng Shui no escritório

As arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez listam algumas mudanças simples que podem transformar um ambiente de trabalho e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. Veja abaixo!

1. Posicionamento das mesas

Sempre que possível, evite que os funcionários fiquem de costas para a porta, pois isso pode gerar insegurança e dispersão. Além disso, a mesa dos líderes de equipe deve ser posicionada no que o Feng Shui chama de “posição de comando”: com visão para todos do time, para quem entra no ambiente e, de preferência, com uma parede sólida nas costas. Essa disposição traz o senso de segurança que os líderes precisam para tomar boas decisões.

2. Iluminação

A luz natural é sempre a melhor opção. Caso não seja possível, invista em lâmpadas que simulam a claridade do dia. Hoje, existem automações que ajustam a iluminação para imitar o ciclo natural da luz ao longo do dia, ajudando colaboradores que trabalham em lajes corporativas sem contato com janelas a manterem a noção do tempo. Como o Feng Shui é uma filosofia naturalista, a conexão com a natureza — mesmo nos mínimos detalhes — é sempre bem-vinda.

A cor verde traz equilíbrio e ajuda a reduzir o estresse (Imagem: PAPALAH | Shutterstock)

3. Cores

As cores influenciam diretamente a energia do ambiente e a produtividade da equipe.

Azul: pode trazer paz e calma, mas, em excesso, pode gerar preguiça e reduzir a produtividade. Se usado, é melhor em tons mais profundos ou misturado com outras cores, como vermelho ou amarelo;

pode trazer paz e calma, mas, em excesso, pode gerar preguiça e reduzir a produtividade. Se usado, é melhor em tons mais profundos ou misturado com outras cores, como vermelho ou amarelo; Verde: excelente para trazer equilíbrio e reduzir o estresse. Por conter amarelo em sua composição, mantém um equilíbrio entre tranquilidade e estado de alerta, ajudando as pessoas a desempenharem suas funções de forma mais eficiente;

excelente para trazer equilíbrio e reduzir o estresse. Por conter amarelo em sua composição, mantém um equilíbrio entre tranquilidade e estado de alerta, ajudando as pessoas a desempenharem suas funções de forma mais eficiente; Amarelo: estimula a criatividade e a clareza mental, sendo uma ótima escolha para escritórios;

estimula a criatividade e a clareza mental, sendo uma ótima escolha para escritórios; Vermelho: deve ser usado com cautela, pois seu excesso pode gerar agitação e impulsividade.

4. Elementos naturais

Plantas, fontes de água e materiais como madeira e pedra ajudam a equilibrar o ambiente e aumentar a sensação de bem-estar. A conexão com a natureza, sempre valorizada no Feng Shui, pode ser incorporada em detalhes, tornando o espaço mais acolhedor e harmonioso.

5. Organização

Ambientes desorganizados podem gerar ansiedade e afetar a produtividade. Criar espaços de armazenamento eficientes e manter a mesa sempre limpa são práticas fundamentais para um fluxo de trabalho mais equilibrado e produtivo.

Por Paula de Paula