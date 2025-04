BBB 25: 6 curiosidades sobre o emparedado Diego Hypólito

Diego Hypólito está no paredão do BBB 25 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) - (crédito: EdiCase)

No último domingo (06/04), foi formado o 14º paredão do BBB 25. Diego Hypólito foi indicado pelo líder da semana, Maike, e enfrenta a berlinda mais uma vez no reality show. Maike justificou sua decisão mencionando desentendimentos anteriores com o ex-ginasta ao longo do programa. João Gabriel e Vitória Strada também disputam a permanência na casa.

Abaixo, confira 6 curiosidades sobre Diego Hypólito!

1. Pai de pet

Diego Hypólito e sua irmã, Daniele Hypólito, são apaixonados por cães e dividem a guarda de seis pets: Raisman, Godo, Nina, Bend, Mufasa e Arthur. A mãe dos irmãos é quem cuida dos animais durante o confinamento no BBB 25. Antes de entrarem no reality show, os ex-ginastas passaram bastante tempo com os cachorros, dando atenção e carinho, como forma de prepará-los para a ausência durante o programa.

2. Tatuagem de fé

Diego Hypólito carrega uma tatuagem com a frase “God’s plan” (plano de Deus) próximo à região pélvica, um lembrete de que cada etapa de sua vida, desde os altos até os momentos mais difíceis, faz parte de algo maior. Ele atribui à fé a força para enfrentar os desafios e transformar as adversidades em aprendizado.

3. Projetos sociais

Diego Hypólito fundou o Instituto Hypólito em 2022, no Rio de Janeiro, com o apoio de seus irmãos Daniele e Edson. A iniciativa surgiu com a proposta de oferecer aulas gratuitas de ginástica artística para crianças e adolescentes de comunidades locais, promovendo inclusão por meio do esporte.

Com a visibilidade conquistada durante sua participação no BBB 25, o projeto ganhou força, ampliando o número de vagas de 200 para 380 e iniciando planos de expansão para outras regiões do país. Além de ensinar a prática esportiva, o instituto tem como missão inspirar jovens a acreditarem em seu potencial e buscarem novos horizontes, contribuindo significativamente para o desenvolvimento social da comunidade.

Diego Hypólito conquistou a medalha de prata no solo nas Olímpiadas de 2016, no Rio de Janeiro (Imagem: Focus Pix | Shutterstock)

4. Pioneiro na ginástica masculina brasileira e medalhista olímpico

Diego Hypólito foi o primeiro ginasta da América do Sul a conquistar uma medalha no Campeonato Mundial, sendo bicampeão no solo em Melbourne 2005, aos 19 anos, e Stuttgart 2007. Após duas quedas emblemáticas nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, o atleta conseguiu sua redenção no Rio de Janeiro, em 2016, ao conquistar a medalha de prata no solo. O feito o colocou na história como um dos maiores nomes da ginástica artística do Brasil e é lembrado como um momento marcante de sua carreira.

5. Aparência e autocuidado

Diego Hypólito sempre foi muito aberto sobre sua relação com a aparência e os cuidados pessoais. Desde a época em que competia, já chamava atenção por sua vaidade e preocupação com a imagem. Nos últimos anos, ele passou por diversas transformações estéticas que compartilha com orgulho em suas redes sociais.

Entre os procedimentos realizados, estão implante capilar, que recuperou sua confiança após lidar com problemas de queda de cabelo, harmonização facial, para realçar seus traços, e lentes dentárias, que transformaram seu sorriso. O ex-atleta considera essas mudanças uma forma de se sentir mais confortável consigo e não esconde o impacto positivo que elas tiveram em sua autoestima.

6. Participação em outros programas de TV

Antes de entrar para o BBB 25, Diego Hypólito participou do quadro “Show dos Famosos”, no Domingão, onde surpreendeu o público com apresentações artísticas em tributo a nomes como Benito de Paula, José Augusto e Rogério Flausino. Após se despedir das competições como atleta, também passou a trabalhar como comentarista no SporTV, contribuindo com sua experiência durante a cobertura dos Jogos Olímpicos de 2024.