7 dicas para aumentar as vendas na Páscoa

A Páscoa é uma das datas mais importantes para o comércio, movimentando diferentes setores e oferecendo oportunidades únicas para pequenos, médios e grandes empreendedores. Seja você um prestador de serviço, dono de uma loja física ou de um e-commerce, pensar com antecedência sobre o que vender nesta época pode ser o diferencial para alcançar um faturamento expressivo.

Segundo Lucas Sousa, especialista comercial da GestãoClick, o planejamento é essencial para aproveitar esse período sazonal de forma estratégica, adaptando produtos, serviços e ações promocionais à temática da data.

“Para se destacar na Páscoa, é essencial unir criatividade e planejamento estratégico. Apostar em produtos personalizados, criar experiências únicas para os clientes e investir na divulgação são passos fundamentais para impulsionar as vendas. Com essas dicas, seu negócio pode transformar a Páscoa em um período de grandes oportunidades e crescimento”, acrescenta.

Abaixo, descubra o que vender na Páscoa e aumente suas vendas com ideias criativas e dicas práticas para impulsionar seu negócio!

1. Aposte em produtos sazonais e personalizados

Clássicos como ovos de chocolate, trufas e colombas pascais sempre têm boa saída, mas inovar na apresentação e na personalização dos produtos pode atrair ainda mais clientes. Chocolates artesanais, kits temáticos e lembranças personalizadas agregam valor e conquistam quem busca algo exclusivo.

Se você trabalha com produção manual, oferecer itens com nomes, frases especiais ou embalagens diferenciadas pode ser um grande atrativo. Personalização é tendência e fortalece o relacionamento com o cliente.

2. Crie combos e cestas com valor agregado

Montar cestas e combos temáticos é uma forma eficiente de aumentar o ticket médio. Por exemplo: cestas com chocolates, bebidas, pelúcias ou produtos de autocuidado criam experiências completas de presente. Você pode segmentar as opções, como “kit gourmet de Páscoa”, “cesta infantil do coelhinho” ou “combo relax Páscoa”.

Além disso, facilite a compra oferecendo diferentes faixas de preço e destaque a praticidade desses kits prontos, ideais para quem deseja presentear sem complicação.

3. Invista na decoração do seu espaço ou loja online

A experiência visual conta muito para encantar o cliente. No ponto de venda, capriche na decoração temática com coelhos, ovos coloridos, cenouras e tons suaves, como lilás, rosa e azul-claro. Ambientes bem decorados estimulam a permanência e o consumo.

Para quem vende online, a dica é adaptar o visual da loja virtual e das redes sociais com banners temáticos, embalagens personalizadas e fotos caprichadas dos produtos. A ambientação virtual também ajuda a criar uma atmosfera especial para a data.

A parceria com outros negócios permite atrair públicos complementares (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

4. Faça parcerias com outros negócios

As parcerias são excelentes estratégias para ampliar seu alcance e oferecer produtos diferenciados. Por exemplo: confeitaria e papelaria (cartões personalizados), loja de chocolates e floricultura, ou marcas de cosméticos e lojas de presentes.

Essas colaborações permitem criar kits exclusivos, compartilhar divulgação e atrair públicos complementares, aumentando as chances de vendas para todos os envolvidos.

5. Ofereça promoções e brindes por tempo limitado

Datas comemorativas combinam com promoções. Utilize gatilhos de escassez e urgência, como descontos progressivos, frete grátis ou brindes especiais para compras até determinada data. Ações como “compre 3, pague 2”, ou “na compra de um kit, ganhe um mimo de Páscoa” ajudam a estimular a compra e a fidelização.

Divulgue essas promoções de forma clara e destaque a exclusividade e o prazo limitado para aproveitar.

6. Divulgue nas redes sociais com conteúdo temático

A internet é uma grande aliada para atrair clientes. Invista em conteúdo temático nas redes sociais, como dicas de presentes de Páscoa, vídeos dos bastidores da produção, enquetes sobre sabores favoritos e tutoriais de decoração.

Além disso, capriche nas fotos dos produtos e utilize hashtags relevantes, como #PáscoaCriativa, #PresentesDePáscoa ou #ChocolatesArtesanais. Engajar o público nas semanas que antecedem a data ajuda a gerar interesse e aumentar o alcance da sua marca.

7. Prepare sua logística para entregas rápidas e eficientes

Se você vende online ou faz entregas, um dos pontos mais importantes é garantir que os pedidos cheguem em tempo e com qualidade. Planeje sua logística, divulgue as datas-limite para pedidos e invista em embalagens seguras e temáticas.

Uma boa entrega fortalece a reputação da sua marca e pode render novas indicações, além de fidelizar o cliente para futuras datas comemorativas. Afinal, a Páscoa é muito mais do que uma data tradicional: é uma oportunidade de ouro para quem se planeja e oferece soluções criativas aos consumidores.

Por Adriana Fernandes