As artes nas unhas vieram para ficar

Muito além do esmalte vermelho clássico ou da francesinha tradicional, a nail art conquistou de vez o universo da beleza com propostas ousadas, coloridas, autorais e cada vez mais conectadas com a identidade de quem usa. Hoje, as unhas são espaço de criação artística, de autoafirmação e também de tendência.

Para a nail artist Dan Cruz, o movimento é mais do que uma moda: é uma forma de transformação pessoal. A relação de Dan com esse universo começou há cerca de sete anos, quando decidiu sair de um trabalho que não a representava e mergulhar no mundo da nail art, inicialmente criando adesivos. "As unhas decoradas surgiram como uma alternativa para trabalhar com algo de que eu gostasse de verdade. Tive que conciliar dois empregos até, finalmente, conseguir trabalhar só com isso", conta.

Com o tempo, a artista passou a usar a criatividade para desenvolver estilos únicos, quase sempre inspirados nas histórias pessoais de cada cliente. "Gosto que cada arte seja única, como uma tatuagem. Muitas vezes, a escolha do desenho traz alguma memória ou emoção importante para quem está usando. O processo todo é criativo e livre", acredita.

Dan é referência no universo das unhas (foto: Arquivo Pessoal)

Personalização, aliás, é a palavra-chave dessa estética. Cada vez mais, a nail art é pensada sob medida, refletindo desejos, momentos e até posicionamentos. "Criar uma unha personalizada pode aumentar a autoestima, valorizar a individualidade e ajudar na expressão da personalidade, mas também demanda tempo, pois cada unha é única", afirma Dan.

Estilos

Segundo ela, entre os estilos que estão em alta hoje, destacam-se as unhas com cores cromadas, relevo em 3D, esmaltes magnéticos, Aurora nails (com brilho iridescente), acessórios como crucifixos e os animal prints, como oncinhas e casco de tartaruga.

Sobre o formato, a nail artist explica que a maior procura é por unhas amendoados — que transitam entre o estilo oval e o stiletto.

As nail arts, em média, demoram uma hora e meia para serem feitas (foto: Reprodução/Pinterest)

Para a analista de tendências Isabela Moura, o sucesso da nail art tem tudo a ver com o espírito da época. Em um cenário de redes sociais, exposição constante e desejo de pertencimento, a estética virou linguagem. "A beleza deixou de ser apenas decorativa. Ela é sobre contar quem você é. As unhas viraram parte da construção de identidade e realmente chegaram para ficar", analisa.

Isabela também observa que a ascensão das nail artists no Brasil acompanha um fenômeno global: o da customização como símbolo de autenticidade. "As pessoas estão buscando se diferenciar. Querem produtos, serviços e estéticas que conversem com suas histórias. E a nail art permite exatamente isso: criar algo único."

Normalmente cada unha tem um desenho diferente (foto: Reprodução/Pinterest)

Se antes ela era vista como algo passageiro ou específico de nichos, hoje já aparece em editoriais de moda, tapetes vermelhos e nas mãos de celebridades e influenciadores.

Além disso, o sucesso da tendência se explica por sua versatilidade. Pode ser minimalista ou extravagante, delicada ou ousada — e cabe em todos os estilos. É acessível, democrática e adaptável a qualquer ocasião.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte