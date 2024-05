Unhas simples e naturais estão em alta no mundo da beleza

A tendência clean girl, que incentiva o uso da beleza natural por meio de maquiagens e sobrancelhas leves, penteados simples e outros recursos que trazem esse aspecto pouco elaborado, tem se destacado nas redes sociais e no mundo da beleza e da moda. Um aspecto importante para a composição do visual e que também entra nessa estética são as unhas naturais e simples.

O termo naked nails se refere ao uso das unhas da forma mais natural possível, por meio do uso mínimo ou até inexistente de esmaltação. “É uma tendência que traz naturalidade e elegância. A unha tem impressão de limpeza, de não ter nada, mesmo tendo alguma coisa”, afirma a nail designer Gabriela Alves. Porém, para garantir esse aspecto, são necessários certos cuidados para que as unhas não pareçam desleixadas e, sim, naturalmente bonitas.

Segundo a designer de unhas Carol Barbosa, alimentação e hidratação adequadas impactam diretamente no crescimento e no fortalecimento natural das unhas. “Apesar de serem células mortas, elas são compostas em sua maioria por queratina. É importante manter-se hidratado e com uma alimentação rica em proteína, cálcio, zinco e ferro”, ensina.

As unhas podem até ter uma base ou um top coat, mas a impressão é como se estivessem sem nada, dando um ar de cuidado e elegância (foto: Reprodução/Pinterest)

Outro passo importante é lixar a unha com frequência para auxiliar no desenvolvimento e no formato natural, deixando-as esteticamente padronizadas. Carol também aconselha a limpeza da região, uma vez ao dia, com água quente corrente e uma escovinha de dente ou de unha, para garantir o aspecto clean e sadio.

Para os ansiosos de plantão, a nail designer alerta que roer as unhas prejudica o seu crescimento saudável e natural. “Nossa saliva é extremamente carregada de bactérias que podem causar infecções e deixá-las muito enfraquecidas”, diz Carol. O uso de bases fortalecedoras é uma ótima aposta para fortalecê-las e ainda garantir um brilho sutil e charmoso.

Esmaltação

Apesar da tradução literal ser unhas peladas, a tendência das naked nails também engloba esmaltações, porém, de forma quase imperceptível. Segundo Gabriela Alves, na maioria dos casos, são usados uma base transparente, um extrabrilho ou, então, um rosinha clarinho.

Geralmente aplicados na última etapa da esmaltação, como finalizador, os tops coats com cor ou brilho vêm crescendo bastante e garantem um tom leve e um brilhinho sutil. Já para quem quer esse efeito de naturalidade e simplicidade, mas não abre mão de uma corzinha e um efeito diferente, Gabriela aconselha a glazed donut, decoração feita com um cintilante bem clarinho e transparente, mas que reflete na luz. “Usar também unhas com tons mais claros, como rosinha, nude e até um marrom mais claro, também está em alta”, acrescenta.

As glazed donuts são uma ótima aposta para quem busca naturalidade, mas com um efeito charmoso (foto: Arquivo Pessoal/ Gabriela Alves)

Longa e clean

De acordo com Gabriela, a busca por naturalidade também ocorre entre as apaixonadas por alongamento e banho de gel, especialidades da nail designer. Nesses casos, a profissional busca utilizar géis com tons próximos aos da cor da unha e preservar o formato e o tamanho naturais.”

Para quem não abre mão das unhas compridas, o formato de alongamento indicado para trazer a naturalidade desejada é o amendoado. Esse modelo imita o formato de uma amêndoa e é o mais anatômico ao corpo, garantindo praticidade e resistência. “Por não ter pontas, evita que muitas se machuquem ou machuquem os outros, e não engancha em nada”, diz Carol Barbosa.

Para quem quer um tamanho charmoso, mas não exagerado, o formato amendoado é a melhor aposta. (foto: Arquivo Pessoal/ Gabriela Alves)

Outras tendências



Outras tendências estão ocupando o universo das unhas, como as cherry nails — a cor do ano que também virou tendência dentro do design de unhas. “A gente consegue ver que as pessoas estão usando muito a cor cereja em várias coisas, roupa, bolsas, e as unhas não poderiam ficar de fora”, afirma Gabriela Alves.

De acordo com ela também, para quem não quer largar as unhas pintadas, mas manter um toque de elegância e sutileza, os tons terrosos, principalmente puxados pro marrom, estão muito em alta e são os queridinhos das clientes. “Elas adoram as unhas que são marrom com um fundo rosado, fica lindo.”

Clássicos que não cansam

Para as adeptas ao tradicionalismo e que gostam de continuar com aquilo que dá certo, esmaltações clássicas, como a francesinha, nunca saem de moda e garantem versatilidade para o visual. Ela traz leveza, cabe em todas as ocasiões e nunca perde a graça. Os esmaltes nudes e brancos são outros que você pode apostar sem medo de errar. Para Gabriela Alves, o vermelho também é um clássico que não morre. “Todo mundo ama e chama muita atenção. É um tom em que a cliente se sente poderosa e bem arrumada”, afirma a nail designer.

Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte*