Ventilação cruzada: a decoração com ar fresco e menos gastos

Com as altas temperaturas e o aumento constante no consumo de energia, estratégias de climatização natural tornaram-se aliadas fundamentais na hora de arejar a casa. Entre elas, a ventilação cruzada se destaca como uma das mais eficientes e acessíveis para promover conforto térmico e qualidade de vida e sustentabilidade nas edificações.

Mas, afinal, o que é ventilação cruzada? Trata-se de uma técnica que permite o fluxo natural do ar através dos ambientes, utilizando aberturas posicionadas em paredes opostas ou adjacentes para criar uma corrente de ar constante. Quando o vento entra por uma abertura (janela, porta ou veneziana), ele atravessa o espaço e sai por outra, promovendo a renovação do ar interno, sendo essencial para a diminuição da sensação de calor.

Esse método oferece diversas vantagens, como a melhora da qualidade do ar interno e a redução da necessidade de climatização artificial, como o uso de ar-condicionado e ventiladores, diminuindo o consumo de energia e proporcionando ambientes mais agradáveis. Ou seja, torna o local de morada, um lugar mais arejado e fresco sem se preocupar com o preço da conta de energia no final do mês.

A técnica melhora a qualidade do ar significativamente, porque permite a entrada de ar fresco e a saída de ar viciado, que tenha concentração de poluentes, fumaça, gás carbônico, poeira ou odores. Esse fluxo e renovação favorece a saúde respiratória dos moradores.

Quando há uma troca constante do ar, também é possível controlar os níveis de umidade no interior do espaço. E isso, além de afetar a saúde dos moradores, é vital para prevenir a proliferação de bolor e mofo que, podem, também, danificar estruturas e o mobiliário.

Como aplicar em casa

Para aplicar essa estratégia em casa, a arquiteta Maria Clara Girão diz que o primeiro passo é garantir que existam aberturas em posições estratégicas, preferencialmente em paredes opostas ou em lados que favoreçam a passagem do vento predominante da região.

"É essencial analisar a orientação solar e os ventos locais para aproveitar ao máximo esse recurso.", explica. "Em muitos casos, pequenas alterações nas janelas ou portas já são suficientes para melhorar significativamente a ventilação natural de um ambiente."

A arquiteta diz que, embora ainda subestimada por alguns, sua aplicação vem ganhando cada vez mais destaque em projetos contemporâneos preocupados com o desempenho ambiental das edificações, e a tática passou a ser muito utilizada em projetos arquitetônicos por suas vantagens e eficiência. "Em nosso escritório, a ventilação cruzada é um recurso frequentemente adotado, especialmente em projetos residenciais e comerciais que buscam eficiência energética e conforto térmico", acrescenta.

Alguns elementos favorecem a melhor aplicação desse método em uma construção. Além das aberturas de janelas e portas, elementos como cobogós, brises, venezianas, muxarabis e painéis perfurados são excelentes opções. Esses recursos permitem a entrada de ar mesmo com privacidade e controle de luz, tornando a ventilação cruzada ainda mais eficiente e versátil.

O engenheiro Marcus Vinícius Viana afirma que, além da posição, outro elemento que favorece a ventilação, é o tamanho da abertura: "Quando possível, janelas e vãos grandes são a melhor opção, pois permitem uma entrada maior de ar, sendo mais propício para uma ventilação cruzada", detalha.

Ao pensar em aplicar essa técnica em casa ou em um projeto a ser construído, para tirar o melhor proveito, é ideal contar com o auxílio e consultoria de um profissional. Arquitetos ou engenheiros podem fazer uma análise das condições específicas do terreno, do clima e do entorno da sua moradia, para garantir que a solução seja aplicada de forma eficiente e harmoniosa com o estilo de vida dos moradores.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte