Paixões em exposição: como inserir obras de arte na decoração do lar

Livrarias, museus e cinema. Tem gente que não passa uma semana sequer sem estar presente em um desses espaços. Tamanha paixão, por vezes, faz com que muitas dessas pessoas queiram incluir mais desse afeto dentro de casa. Uma forma de, quem sabe, refletir no seu próprio aconchego aquilo que faz sentido para sua vida. Assim, nada como criar no lar uma galeria de arte, recheadas de obras, esculturas e o que mais a arte tem de melhor para oferecer.

Esse movimento também é uma ótima forma de deixar o ambiente mais personalizado e aconchegante, carregado de memórias afetivas. De acordo com a designer de interiores Gabriela Belarmino, o primeiro passo é escolher as peças que mais combinam com você — podem ser quadros, fotos, pôsteres ou até artes digitais. "Defina uma parede que seja destaque no ambiente e pense na composição antes de começar a furar. Uma dica é recortar papéis no tamanho das molduras e colar na parede com fita para testar a disposição", detalha.

Quadros são essenciais para a montagem de uma galeria de arte em casa: não se esqueça da iluminação focal (foto: ArchDaily Brasil)

Além dos quadros que mais refletem seu gosto pessoal, outros elementos artísticos podem deixar a galeria mais interessante. Somando-se ao universo dos quadros, é possível incluir esculturas, vasos, prateleiras com objetos decorativos ou até tapeçarias. O importante, na avaliação da profissional, é misturar texturas e alturas para deixar essa área mais dinâmica e autêntica, criando um espaço de conforto e tranquilidade.

"A sala de estar é o local mais comum, mas qualquer ambiente pode virar uma minigaleria. Corredores, halls de entrada e até aquele cantinho vazio perto da mesa de jantar ganham vida com uma composição de artes. Escadas também são ótimas para criar uma sequência de quadros acompanhando o movimento dos degraus", explica Gabriela.

Molduras e harmonia











Montar uma galeria de arte em casa é uma maneira encantadora de personalizar seu espaço, refletir seu estilo pessoal e exibir suas obras de arte favoritas criando espaços únicos. Seja um colecionador ávido, seja apenas alguém que aprecia a estética artística, a arquiteta Rosane Martinez acredita que é importante considerar a harmonia entre as peças escolhidas e a paleta de cores do lugar selecionado, especialmente para criar uma coesão visual nesse cenário.

"Uma vez selecionadas, pense na disposição: quadros podem ser pendurados em diferentes alturas para criar dinamismo e esculturas podem ser colocadas em pedestais ou prateleiras. Utilize iluminação direcionada para destacar as peças e valorizar os detalhes", completa. Além dos elementos artísticos, uma forma de trazer memórias afetivas e aconchego para os espaços é incluir as composições objetos que contam uma história pessoal.

Lembranças de viagens, objetos da infância e de pessoas queridas são ótimas opções, podendo até ser emolduradas, transformando em uma arte 3D. Assim, segundo Rosane, a combinação de diferentes formas de arte pode enriquecer a experiência visual e tornar o ambiente mais interessante.

Se você não possui um espaço dedicado a isso, não se preocupe. A arte pode ser distribuída de maneira charmosa por toda a casa. Considere criar pequenas galerias em diferentes cômodos, como uma parede de destaque na sala de jantar, um conjunto de quadros acima da cabeceira da cama ou até mesmo uma disposição harmoniosa no banheiro. Pequenas prateleiras e nichos também podem ser usados para exibir esculturas e objetos artísticos.