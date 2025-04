As orações podem ser grandes aliadas em diversos momentos da vida, pois ajudam a fortalecer a fé, trazer paz interior e renovar as esperanças. Além disso, também podem ser usadas como uma ferramenta para atrair prosperidade e abundância, direcionando pensamentos e intenções positivas para a realização de objetivos.

Abaixo, confira 5 orações para atrair prosperidade e abundância!

1. Oração para atrair prosperidade

Deus Todo-poderoso, peço a Sua ajuda para vencer os obstáculos que transpõem meu desenvolvimento. Desejo prosperar cada vez mais, e sei que não há nada de errado em querer melhorar minha vida e a de minha família, desde que eu continue seguindo o caminho do bem. Tenho confiança de que o Senhor sabe quais são minhas necessidades e lança, todos os dias, Sua energia poderosa para que eu obtenha recursos para saldar minhas dívidas, honrar meus compromissos e crescer financeiramente.

Pai maravilhoso, quero agradecer por todas as graças que já recebi e pelos milagres Divinos que percebo a cada instante. Sou grato pelas bênçãos espirituais e desejo continuar sob a Sua guarda poderosa, que me livra do jugo de pessoas malévolas, afasta de meu coração sentimentos negativos, a ambição desmedida e a soberba.

Acredito que me dará a graça da prosperidade, mas, sobretudo, irá me nutrir de alegria, sensatez, equilíbrio, humildade e bondade. Permita que eu prospere sob todas as formas, saiba conduzir os bens materiais com sabedoria e humildade, e jamais perca a noção dos valores espirituais dignos.

Prometo refletir sempre sobre meus atos, me redimir dos pecados e só fazer o bem. Que minha prosperidade seja sempre acompanhada de honestidade, honradez, benevolência, solidariedade e retidão de caráter. Obrigada pelas riquezas que já me proporciona e sei que muitas outras bênçãos ainda estão por vir, porque eu prospero sob Sua guarda. Amém!

2. Oração a São Bartolomeu

São Bartolomeu, vós que sois o Senhor do Vento. Vós que fazeis a varri dela sobre a Terra fria. Vós que fazeis dobrar as árvores e palmeiras, com a força de vossa ventania. São Bartolomeu, que comandais os tufões, os furacões e todos os tipos de tempestades. São Bartolomeu que comandais os ciclones, rasgando com o poder de vossa força, devastando e destruindo, arrebatando tudo que encontrais no caminho. Reduzindo os destroços por onde passar a varrida de vossas forças. Atingindo sempre os locais onde Deus quer castigar, pois o homem por natureza é mau, egoísta e pretensioso.

Vós, São Bartolomeu, fostes o escolhido por Deus para abalar e castigar os locais que, por natureza, devem mostrar com mais força a presença de Deus. Pois o homem, na sua infinita ignorância, a cada dia que passa, de Deus se esquece e passa a se considerar um deus sobre esta Terra fria. São Bartolomeu, foste escolhido para mostrar ao homem que a força de Deus ainda reina por todos os séculos e quando o homem ignora por completo a Sua presença.

Vós, São Bartolomeu, sois a entidade incumbida de mostrar a ira do Rei do Mundo e como sois conhecido nos quatro cantos da Terra comandando os tufões e furacões. É que vos peço que carregueis no vosso vento, todo o mal, todo o embaraço, toda a amarração e a falsidade dos meus inimigos. Hoje, por esta noite, e amanhã, por todo o dia. Assim seja. Amém!

São Patrício pode ajudar a atrair prosperidade para a vida (Imagem: osk1553 | Shutterstock)

3. Oração a São Patrício

Querido São Patrício, na tua humildade, tu chamaste a si um pecador, mas tornastes o missionário de mais sucesso e levou incontáveis pagãos para seguir o Salvador. Muitos dos descendentes deles por vez espalharam as Boas Novas em várias terras estrangeiras. Através da tua intercessão poderosa com Deus, obtenha os missionários que nós precisamos para continuar o trabalho que tu começaste. Amém.

4. Oração para atrair abundância

Criador do mundo, Tu que disseste: peças e receberás, embora esteja nas alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer-me o desejo. Ouve minha prece, Pai Amado, e fazei que por Vossa vontade eu obtenha a graça que tanto desejo (fazer o pedido). Deus, supre agora todas as minhas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória, e serei sempre grato por suas riquezas sempre ativa, presentes, imutáveis e abundantes em minha vida e que isso seja feito pelo poder e nome do Vosso Adorado Filho Jesus.

5. Oração à Santa Edwiges

Santa Edwiges, protetora dos endividados, aumentai minha confiança na providência divina para que não falte o pão de cada dia, e que no final do mês não falte o necessário, para que eu possa dar aos meus familiares saúde, educação e dignidade na moradia.

Santa Edwiges, intercedei por mim para que eu consiga o equilíbrio na vida financeira e o discernimento nos negócios. Ajudai-me a superar os problemas financeiros, que eu não me iluda com o dinheiro fácil, que eu não seja conivente com a corrupção, propina. Dai equilíbrio na vida financeira. Alcançai-me também, Santa Edwiges, a suprema graça da salvação eterna. Santa Edwiges, rogai por nós. Amém.