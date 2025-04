4 características do gato da raça chausie 

Originado do cruzamento entre gatos domésticos e o Felis chaus — também conhecido como gato-da-selva —, o chausie é uma raça desenvolvida inicialmente no Egito, com aprimoramento nos Estados Unidos. A proposta dos criadores era combinar a aparência marcante de um felino selvagem com o temperamento dócil e sociável de um bichano doméstico.

Segundo a TICA (The International Cat Association), o chausie é considerado um gato de aparência exótica, corpo atlético e comportamento ativo e inteligente. Ele é ideal para tutores que desejam um felino carismático, curioso e com um visual diferenciado.

Abaixo, confira algumas características do gato da raça chausie!

1. Aparência física

De acordo com o padrão oficial da TICA, o chausie deve lembrar seu ancestral selvagem em diversos aspectos físicos. Seu corpo é longo, alto e elegante, com musculatura firme. Pesa entre 6 e 9 kg. A silhueta é reta e alongada, com peito profundo e laterais planas, o que confere leveza e grande agilidade. A raça foi literalmente desenhada para correr, saltar e se mover com graça em terrenos desafiadores.

A cabeça tem formato de cunha, com maçãs do rosto altas e definidas, focinho longo e contornos suaves. Os olhos são exóticos, com a parte inferior oval inclinada e a superior levemente achatada. As cores mais desejadas para os olhos são dourado e amarelo, mas tons de avelã e verde-claro também são aceitos.

As orelhas são altas, largas e, preferencialmente, com tufos nas pontas, o que reforça a aparência selvagem. A cauda é ligeiramente curta, com ponta arredondada e estrutura totalmente articulada?. Segundo a TICA, o Chausie apresenta três padrões de cores: marrom-tigrado, preto sólido e cinza-tigrado. A pelagem é curta a média, com subpelo denso e textura levemente áspera, sendo mais suave em gatos pretos.

2. Temperamento e personalidade

Apesar da aparência selvagem, o temperamento do chausie é totalmente voltado à convivência com humanos. Conforme descrito pela TICA, essa raça é amigável, brincalhona e extremamente inteligente. São gatos que gostam de estar sempre em movimento, explorando o ambiente — até mesmo abrindo armários —, interagindo com brinquedos e participando da rotina da casa. Inclusive, podem pular quase dois metros no ar.

Eles são muito leais aos tutores e podem desenvolver fortes vínculos com a família. Nesse contexto, não gostam de passar muito tempo sozinhos. Também são felinos vocais e comunicativos, capazes de expressar suas vontades por meio de miados e comportamentos específicos. Devido ao seu alto nível de energia e inteligência, precisam de estímulos diários — brinquedos interativos, túneis, arranhadores e até passeios com coleira são altamente recomendados.

O gato chausie precisa de um ambiente com espaço e oportunidades de movimento para evitar o sedentarismo (Imagem: Md Ashiful Hoque | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser uma raça ativa e musculosa, o chausie necessita de uma alimentação rica em proteínas de alta qualidade — sempre com orientação de um veterinário. Em relação à saúde, é um gato geralmente saudável, com poucos problemas genéticos conhecidos. Ainda assim, é essencial manter uma rotina de cuidados que inclui vacinação, vermifugação, exames periódicos e controle de parasitas. Por ser um gato muito ativo, também é importante que o ambiente ofereça espaço e oportunidades para movimentação, evitando o sedentarismo e o ganho de peso.

4. Educação e socialização

O chausie é um gato que aprende com facilidade. Por isso, a socialização e a educação devem começar cedo. Desde filhote, ele pode ser acostumado ao uso da caixa de areia, arranhadores e comandos simples. Como são extremamente inteligentes, podem até ser ensinados a buscar brinquedos ou seguir comandos como um cachorro.

Também é importante oferecer variedade de estímulos mentais e físicos, já que o tédio pode levar a comportamentos indesejados. Para famílias com crianças ou outros pets, a socialização precoce é fundamental para garantir um convívio harmônico.