A Páscoa é uma época cheia de tradições e celebrações, e não há melhor maneira de tornar esse momento ainda mais especial do que com bolos deliciosos. Durante esta temporada, as opções se tornam mais criativas e cheias de sabor, com preparações que misturam texturas e aromas que remetem ao aconchego da festa.

Veja, abaixo, 3 receitas práticas e surpreendentes de bolos para a Páscoa!

Bolo de cenoura com cream cheese

Ingredientes

Massa

300 g de cenoura descascada e ralada

4 ovos

1 xícara de chá de óleo de girassol

2 xícaras de chá de açúcar

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de cream cheese

100 g de manteiga

1 colher de chá de essência de baunilha

1 1/2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro peneirado

Farinha de amêndoas para decorar

Cenourinhas de fondant para decorar

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até formar um creme liso. Em uma tigela grande, misture o açúcar, a farinha de trigo, o fermento, a canela e o sal. Junte o creme de cenoura à mistura seca e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com a farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35–45 minutos. Deixe esfriar completamente e corte em 3 discos, nivele os topos com uma faca para montar o bolo em camadas. Reserve.

Recheio e montagem

Na batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até a mistura ficar homogênea. Acrescente o açúcar de confeiteiro aos poucos e, por último, a baunilha. Bata até ficar cremoso e leve. Cubra uma assadeira redonda funda com plástico-filme e forre com a massa do bolo. Cubra com o recheio e repita o processo até o último disco, finalizando com a massa. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, com cuidado, desenforme o bolo e finalize com mais uma camada de recheio. Decore com a farinha de amêndoa e com as cenourinhas de fondant no topo. Sirva em seguida.

Bolo de nozes com doce de leite

Ingredientes

Massa

5 claras de ovo

5 gemas de ovo

2 xícaras de chá de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de nozes trituradas

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio e cobertura

400 g de doce de leite

100 g de creme de leite

200 ml de leite

Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Massa

Na batedeira, bata as claras em neve e reserve. Na batedeira, bata as gemas com o açúcar e a manteiga até formar um creme claro. Continue batendo e acrescente a farinha de trigo aos poucos, intercalando com o leite. Incorpore as nozes trituradas e o fermento. Por último, adicione as claras em neve delicadamente, mexendo com uma espátula de baixo para cima. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar. Deixe esfriar completamente antes de desenformar.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme liso. Corte o bolo ao meio, umedeça as partes do bolo com o leite e recheie com parte do creme, junte as partes do bolo e cubra com o restante do doce de leite. Finalize com nozes picadas por cima. Leve a geladeira por 30 minutos e sirva em seguida.

Bolo de chocolate com pistache e nozes (Imagem: Mesve79 | Shutterstock)

Bolo de chocolate com pistache e nozes

Ingredientes

Massa

1 3/4 xícaras de chá de farinha de trigo

125 g de cacau em pó 100%

2 xícaras de chá de açúcar

1 1/2 colher de chá de fermento em pó

1 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/2 colher de chá de sal

2 ovos

1 xícara de chá de leite integral

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

2 colheres de chá de extrato de baunilha

1 xícara de chá de água quente

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de pistache picado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio e montagem

400 g de chocolate meio amargo picado

200 ml de creme de leite fresco

1 colher de sopa de manteiga

50 g de nozes inteiras

20 g de pistache cortado grosseiramente

cortado grosseiramente Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o cacau, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e o sal. Adicione os ovos, o leite, o óleo e a baunilha. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a água quente aos poucos, mexendo com cuidado. Incorpore as nozes e o pistache. Divida a massa em três formas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35-40 minutos. Deixe esfriar completamente antes de montar.

Recheio e montagem

Em uma panela, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Despeje sobre o chocolate picado em um recipiente e deixe descansar por 2 minutos. Mexa delicadamente até formar um creme liso e brilhante. Acrescente a manteiga e misture novamente. Reserve. Cubra uma assadeira redonda funda com plástico-filme e intercale a massa de bolo e o recheio, espalhando bem entre cada camada, finalize com o bolo. Leve à geladeira por 1h. Após, cubra o bolo com o restante do recheio e alise com uma espátula. Decore com as nozes, o pistache e polvilhe levemente com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.