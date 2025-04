Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2025

As energias do dia trarão estímulo para projetos, autoconhecimento e expansão (Imagem: WhataWin | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As energias do dia trarão estímulo para projetos, autoconhecimento e expansão. No entanto, pequenos empecilhos poderão surgir para testar a paciência e a clareza de alguns nativos. Por sua vez, com equilíbrio e foco, será possível transformar desafios em crescimento. A seguir, acompanhe as previsões do horóscopo e saiba o que a quinta-feira reserva para cada signo do zodíaco!

Áries

O ariano estará envolvido com a vida profissional nesta quinta-feira (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com a vida profissional nesta quinta-feira. Será dia de colher os frutos dos seus esforços, bem como de cuidar do que deseja se tornar no futuro. No entanto, irá se deparar com empecilhos que poderão atrapalhar ou atrasar os planos, gerando um certo desânimo.

Touro

O taurino se sentirá mais entusiasmado para sair da rotina (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Após ter passado por alguns desafios, nesta quinta-feira você se sentirá mais entusiasmado(a) para sair da rotina, ir em busca de novas aventuras e do que lhe traz crescimento. O dia será bastante agitado, e será possível que surjam empecilhos no caminho que o(a) impedirão de realizar tudo como gostaria.

Gêmeos

O geminiano poderá desfrutar da companhia da pessoa amada (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção à vida afetiva e tenderá a desfrutar da companhia da pessoa amada. Aproveite para buscar crescimento na relação, mas também atente-se às próprias expectativas. Isso porque poderá exagerar na dose e esperar mais do que outro pode oferecer.

Câncer

O canceriano buscará se organizar de maneira que se sinta nutrido por seus afazeres (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você se envolverá com os acontecimentos da rotina, buscando se organizar de maneira que se sinta nutrido(a) por seus afazeres. Inclusive, surgirão boas e novas oportunidades em seu caminho — no entanto, o excesso de compromissos poderá sobrecarregá-lo(a) e afetar a sua saúde. Nesse contexto, estabeleça prioridades a fim de manter o equilíbrio.

Leão

O leonino buscará se nutrir do que traz alegria e o conecta com a própria essência (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você buscará se nutrir do que traz alegria e o(a) conecta com a própria essência, além de sentir tudo de maneira intensa. Por sua vez, o desejo de se divertir e a tendência a se apaixonar com mais facilidade estarão em alta. No entanto, atente-se aos exageros e à possibilidade de agir de maneira autocentrada.

Virgem

O foco do virginiano estará nos acontecimentos da vida familiar (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, seu foco estará nos acontecimentos da vida familiar. Será um dia movimentado, com a possibilidade de que cheguem pessoas de fora em sua casa. As emoções poderão estar bastante afloradas e você sentirá tudo de maneira um tanto exagerada. Nesse cenário, procure acalmar os ânimos e se dedicar ao autoconhecimento.

Libra

O libriano buscará nutrir a mente com novas informações (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você buscará sair da rotina, conhecer pessoas e lugares e nutrir a mente com novas informações. Será um dia movimentado, com possíveis boas oportunidades para aumentar sua rede de contatos e iniciar novos estudos. Apesar disso, tenha cautela com a tendência a exageros e decisões precipitadas.

Escorpião

O desejo do escorpiano de aumentar a renda estará em alta (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar da forma como lida com seu dinheiro. Além disso, o desejo de aumentar a renda estará em alta hoje. Por sua vez, será possível que surjam novas oportunidades em seu caminho, o que demandará atenção para aproveitá-las. Tenha cuidado, porém, com a tendência a gastos exagerados, que poderão prejudicá-lo(a).

Sagitário

Boas oportunidades surgirão no caminho do sagitariano, trazendo crescimento e prosperidade (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você se sentirá bem animado(a) para dar andamento aos projetos pessoais. Inclusive, nesta quinta-feira, surgirão boas oportunidades em seu caminho, que poderão trazer crescimento e prosperidade. Aproveite o que vier, porém, tenha cuidado com os gastos excessivos e com a tendência a tomar decisões precipitadas.

Capricórnio

O dia será favorável para o capricorniano cuidar do bem-estar espiritual (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Por isso, tenderá a se isolar. Será um dia favorável para cuidar do bem-estar espiritual, o que ajudará a trazer mais clareza. Também poderá se dedicar a estudos voltados ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal.

Aquário

O aquariano seguirá envolvido com os assuntos dos amigos e dedicando mais atenção às relações sociais (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com os assuntos dos amigos e dedicando mais atenção às relações sociais. Será possível também que se afete pelo desejo de viver alinhado(a) com seus propósitos de vida. Apesar disso, poderá se deparar com empecilhos e cobranças que irão gerar desânimo e um certo pessimismo.

Peixes

Possivelmente surgirão novas oportunidades que trarão crescimento para o pisciano (Imagem: Alena Divina | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você dedicará mais atenção ao que deseja se tornar no futuro e à sua carreira. Inclusive, possivelmente surgirão novas oportunidades em seu caminho que trarão crescimento. Contudo, poderá também se deparar com empecilhos e excesso de responsabilidades que o(a) deixarão um tanto desanimado(a).