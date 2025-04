Descubra como é o amigo de cada signo

Entre conversas, cuidados e aventuras, os signos se expressam de jeitos distintos nas amizades (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Amizades verdadeiras são os laços mais duradouros e profundos que cultivamos ao longo da vida. Mais do que companheiros, os amigos se tornam parte da família, oferecendo apoio, alegria e compreensão nos momentos bons e ruins. Essas conexões especiais se formam com base em afinidades, vivências e trocas sinceras.

Nesse contexto, os signos do zodíaco podem influenciar como cada pessoa se relaciona, revelando diferentes jeitos de demonstrar afeto, confiança e lealdade nas amizades. Para celebrar o Dia Nacional do Amigo, em 18 de abril, a astróloga Eunice Ferrari explica como é o amigo de cada signo. Confira!

Áries

Os nativos de Áries lideram até nas amizades, enfrentando qualquer desafio com coragem (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Os arianos têm personalidade forte e adoram liderar, inclusive nas amizades. Apesar de uma postura um tanto mandona, sabem ouvir e respeitar as opiniões alheias, mesmo que no íntimo discordem. Um amigo de Áries estará sempre à frente, encarando qualquer desafio.

Touro

Os nativos de Touro oferecem carinho e lealdade aos poucos que conquistam sua confiança (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Com taurinos, o afeto vem embalado em conforto e boa comida. Conhecidos por sua hospitalidade, são seletivos com quem deixam entrar em seu círculo íntimo. Os amigos especiais sempre terão um espaço reservado na vida e na casa de um nativo de Touro, cercados de carinho e lealdade.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos mantêm conversas envolventes e companheirismo constante (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Extrovertidos e sociáveis, os geminianos estão sempre rodeados de gente. Porém, entre a multidão, eles distinguem os colegas dos verdadeiros amigos. Para estes, oferecem companheirismo constante, além de diálogos cativantes e boas histórias para compartilhar.

Câncer

Os nativos de Câncer cuidam dos amigos com empatia e sensibilidade (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Os cancerianos são o verdadeiro porto-seguro entre os amigos. Sua empatia e sensibilidade fazem deles aqueles que sempre estarão ao seu lado nos momentos mais difíceis. Um nativo de Câncer não hesitará em colocar suas prioridades de lado para cuidar de quem ama.

Leão

Os nativos de Leão são leais e generosos, valorizando profundamente as amizades (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Generosidade e lealdade definem os leoninos. Eles elevam seus amigos ao patamar mais alto, exigindo lealdade em troca. Traições, no entanto, não são perdoadas facilmente. Se você conquistar o coração de um nativo de Leão, terá um companheiro inabalável para a vida.

Virgem

Os nativos de Virgem apoiam os amigos com praticidade e conselhos sensatos (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Os virginianos são amigos práticos e confiáveis. Embora possam não ser os mais afetuosos, oferecem apoio constante e conselhos sensatos. Em momentos de crise, são a figura estável e racional que todos precisam ao lado.

Libra

Os nativos de Libra vivem cercados de gente, mas valorizam amizades profundas (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Para os librianos, a vida social é essencial, e as amizades são seu combustível. Eles se cercam de pessoas e raramente estão sozinhos. Embora possam ter muitos conhecidos, são os poucos amigos do peito que realmente conhecem sua profundidade emocional.

Escorpião

Os nativos de Escorpião guardam segredos e permanecem presentes nos momentos mais sombrios (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Intensos e seletivos, os escorpianos valorizam a confiança acima de tudo. Uma vez conquistada, entregam-se plenamente. Leais e protetores, eles são aqueles amigos que guardam seus segredos para sempre e permanecem ao seu lado nos momentos mais sombrios.

Sagitário

Os nativos de Sagitário vivem a amizade como uma jornada cheia de alegria e descobertas (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Os sagitarianos são aventureiros e otimistas, confiando em todos ao primeiro contato. Apesar de passarem por decepções ao longo do caminho, aprendem com o tempo a discernir quem realmente merece sua amizade. Com eles, a vida é uma jornada cheia de risadas e experiências únicas.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio são discretos, mas sempre estão prontos para ajudar (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Reservados e independentes, os capricornianos são amigos raros, mas valiosos. Não abrem suas emoções facilmente, mas, quando o fazem, entregam-se de corpo e alma. São aqueles a quem você pode confiar seus segredos, com a certeza de que estarão sempre prontos para ajudar.

Aquário

Os nativos de Aquário priorizam as amizades e são companheiros perfeitos para qualquer programa (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Os aquarianos priorizam amizades acima de tudo. Criativos e companheiros, são perfeitos para qualquer programa. Mesmo não sendo os mais emocionais, estão presentes quando importa e transformam qualquer situação em algo especial com suas ideias únicas.

Peixes

Os nativos de Peixes absorvem a dor do outro e podem ser tornar apoio emocional (Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock)

Os piscianos são os amigos que sentem o que você sente. Empáticos e compassivos, sofrem junto, mas podem ter dificuldade em oferecer ajuda prática. Eles precisam de amizade tanto quanto oferecem e se tornam um verdadeiro alicerce emocional para quem está ao seu redor.

Por Renata Cipili