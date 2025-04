Veja como preparar e armazenar a mandioca

No Brasil, a mandioca é muito mais do que um ingrediente: é parte da identidade culinária de norte a sul. A celebração do seu dia, em 22 de abril, reforça a importância dessa raiz que, ao longo dos séculos, vem tendo presença constante na alimentação de povos tradicionais, agricultores familiares e nas cozinhas urbanas.

Com tantos usos possíveis e valor reconhecido por especialistas, a mandioca continua sendo reinventada na culinária e nas estratégias alimentares. “A mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é uma fonte importante de carboidratos complexos, fibras alimentares, vitaminas e minerais essenciais”, explica a nutricionista Clariana Colaço.

Benefícios da mandioca para a saúde

A presença da mandioca na dieta pode oferecer diversos benefícios à saúde, incluindo:

Fonte de energia sustentada: os carboidratos complexos da mandioca são digeridos lentamente pelo organismo, fornecendo energia de forma gradual e sustentada ao longo do dia;

Rica em fibras: a mandioca é uma excelente fonte de fibras alimentares, que promovem a saúde digestiva, ajudam a regular o funcionamento do intestino e contribuem para a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso;

Nutrientes essenciais: a mandioca contém uma variedade de vitaminas e minerais, como vitamina C, vitamina B6, folato, potássio e magnésio, que desempenham papéis importantes na manutenção da saúde do sistema imunológico, nervoso e cardiovascular.

“A mandioca é um alimento versátil e nutritivo que pode ser incorporado de diversas maneiras em uma dieta equilibrada”, destaca Clariana Colaço.

Receitas com mandioca

A mandioca é um ingrediente versátil e pode ser usada de diversas maneiras. “Além de seu valor nutricional, seu sabor suave e textura tornam-na uma opção popular em muitas receitas culinárias”, afirma Clariana Colaço. A seguir, veja algumas opções:

Purê de mandioca com alho assado

Ingredientes

500 g de mandioca cozida e amassada

4 dentes de alho assados

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a mandioca amassada e os dentes de alho assados. Adicione o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Transfira o purê para uma travessa e decore com salsinha picada, se desejar. Sirva quente como acompanhamento para carnes, aves ou peixes.

Chips de mandioca assados (Imagem: Antonina Vlasova | Shutterstock)

Chips de mandioca assados

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca descascada e cortada em rodelas finas

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e temperos a gosto (páprica, alho em pó, ervas secas etc.)

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as rodelas de mandioca com o azeite de oliva e os temperos de sua escolha, garantindo que estejam bem revestidas. Espalhe as rodelas de mandioca em uma única camada em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20-25 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem crocantes e douradas. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

Dicas para congelamento da mandioca

Veja algumas dicas úteis sobre como congelar a mandioca e mantê-la fresca após a compra!

1. Descasque e corte

Comece descascando a mandioca e corte-a em pedaços menores, de acordo com o tamanho desejado para o consumo posterior. Remova qualquer parte fibrosa do centro.

2. Cozinhe brevemente

Ferva uma panela de água e mergulhe os pedaços de mandioca por cerca de 5 minutos. Isso ajuda a pré-cozinhar e preserva sua textura e sabor após o congelamento.

3. Resfrie rapidamente

Após o breve cozimento, mergulhe os pedaços de mandioca em água gelada para interromper o processo de cozimento. Isso ajuda a manter firme e evita que ela fique muito mole.

4. Seque e embale

Seque bem os pedaços de mandioca com papel-toalha para remover o excesso de umidade. Em seguida, coloque-os em sacos ou recipientes próprios para congelamento, removendo o máximo de ar possível antes de selar.

5. Congele rapidamente

Coloque os sacos ou recipientes de mandioca no freezer imediatamente após o empacotamento. Certifique-se de que os pedaços da raiz estejam dispostos em uma única camada para facilitar o congelamento rápido e uniforme.

6. Etiquete

Não se esqueça de etiquetar os sacos ou recipientes com a data de congelamento. Isso ajudará você a monitorar por quanto tempo a mandioca está armazenada no freezer.

A mandioca deve ser armazenada em local fresco e sem incidência direta do sol (Imagem: Luis Echeverri Urrea | Shutterstock)

Dicas de manutenção da mandioca fresca após a compra

Após a compra, alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença para conservar a mandioca por mais tempo e com qualidade. Confira!

1. Armazenamento adequado

Mantenha a mandioca em um local fresco, seco e bem ventilado, longe da luz direta do sol. Uma despensa fresca ou gaveta de vegetais na geladeira são opções adequadas.

2. Evite a umidade

A umidade pode acelerar o processo de deterioração da mandioca. Certifique-se de que o alimento esteja seco antes de armazená-lo e evite colocá-lo em áreas muito úmidas.

3. Não lave antes do armazenamento

Evite lavar a mandioca antes de armazená-la, pois a umidade pode levar à formação de mofo. Lave apenas antes de preparar para consumo.

4. Verifique regularmente

Verifique a mandioca regularmente para sinais de deterioração, como manchas escuras ou mofo. Remova imediatamente qualquer pedaço que esteja começando a se deteriorar para evitar a propagação para outras partes.

Por Ana Carolina Baili