Os cabelos de Vale Tudo estão de volta, e mais influentes do que nunca!

A televisão sempre teve o poder de ditar moda. Em Vale Tudo, sucesso absoluto em 1988 e agora de volta em nova versão, a trama é a mesma — e o cabelo das personagens continua sendo protagonista. Com cortes que homenageiam os visuais da época e pitadas de modernidade, a caracterização da novela não só atualiza o passado como também acende o desejo por estilos que já encantaram uma geração. O salão, hoje, volta a ser palco de referências que vêm direto da tela.

Na TV, tudo parece mais bonito: a luz é perfeita, os fios estão sempre finalizados e não falta uma equipe de caracterização para garantir o look ideal a cada cena. Mas o que acontece quando o público decide levar esse visual para o dia a dia? "Enquanto na passarela vemos propostas mais conceituais, na TV a personagem cria uma conexão emocional com o público. No salão, essas referências se encontram quando a cliente chega com o print da cena ou da atriz e diz: 'Quero igual à personagem da novela'. A gente adapta o desejo ao estilo de vida dela, à textura do cabelo, ao formato do rosto… É um encontro entre o desejo por aquele corte, mas sem esquecer da praticidade do dia a dia", afirma Ibrahim Israel, hairstylist do salão Pelle Capelli, de Santo André (SP).

A nova versão de Vale Tudo aposta justamente nesse equilíbrio entre o clássico e o atual. A maioria dos cortes originais foi mantida, mas recebeu pequenas atualizações para dialogar com o estilo contemporâneo. A franja reta de Solange, vivida por Alice Wegmann, já começa a chamar a atenção. "As franjas nunca saem de moda, mas agora voltou a ser um grande destaque", diz Ibrahim.

Ele relembra também outro fenômeno recente, puxado por um remake: "O corte da Juma Marruá, por exemplo, com aquele cabelo longo e cheio de movimento, voltou com tudo com o remake de Pantanal".

O corte de cabelo na TV tem um poder de influência tão forte quanto uma tendência de passarela (foto: Reprodução/Gshow )

Adaptar o glamour da dramaturgia para a rotina das clientes, no entanto, exige mais do que técnica. É preciso sensibilidade. "Esse é o nosso grande segredo, mas também desafios! O cabelo da TV passa por uma equipe de caracterização, tem finalização todo o dia, luz perfeita… então, quando a cliente quer aquele visual, o desafio é traduzir isso para a realidade dela. A gente precisa pensar em manutenção, praticidade, tempo de preparo daquele cabelo. Às vezes, fazemos pequenas adaptações no corte ou indicamos uma finalização diferente para garantir que ela vá conseguir manter o visual sozinha, e ainda assim se sentir confortável com ele", pontua o hairstylist.

Essa busca por um cabelo de novela, no fim das contas, diz muito mais sobre emoção do que sobre estilo. "Eu diria que os dois, mas essa identificação com a personagem tem um peso mais forte. Quando o público se vê naquela mulher, inspira-se na força, no estilo ou até na história dela, o desejo pelo corte vem naturalmente. Você admira a personagem. O impacto visual chama a atenção, claro, mas o que faz a pessoa sentar na cadeira do salão e dizer 'quero esse cabelo' é a conexão que ela criou com a personagem", completa Ibrahim.

Para Diogo Geovanne, hairstylist e visagista, o poder de influência da televisão vai além da estética. "Sem dúvida, personagens de novelas e filmes exercem uma enorme influência na forma como as pessoas se relacionam com a própria imagem — especialmente com o cabelo. A televisão tem esse poder de criar tendências porque conecta estética e emoção. Quando o público se identifica com uma personagem ou com a transformação que ela vive na trama, é natural querer espelhar isso no visual", acredita o profissional.

O corte de cabelo de Maria de Fátima foi adaptado para o cabelo cacheado da atriz Bella Campos (foto: Reprodução/Gshow )

Na novela que estreou há pouco, o visual de Maria de Fátima ganhou uma releitura ousada. Interpretada agora por Bella Campos, a personagem surge com um chanel moderno em cabelos cacheados — um estilo ainda pouco explorado até na vida real, mas cheio de potência. A escolha foge do tradicional liso e chapado, tão comum nesse tipo de corte, e evidencia a textura natural dos fios com elegância. "É uma prova de que o chanel cacheado é possível. A releitura atualiza o espírito ambicioso da personagem com uma estética contemporânea, que dialoga com a liberdade capilar da nova geração. Também vejo que esse tipo de cabelo tem bastante potencial, já que aposta nos fios com bastante movimento e acabamento natural."

Entre os estilos que já despontam no remake de Vale Tudo, a maior aposta de Diogo está no cabelo de Solange Duprat de 2025, vivida por Alice Wegmann. "Os cortes médios com base reta e franja, que remetem a um visual clássico, mas com uma pegada contemporânea", comenta. Ainda que os pedidos nos salões estejam tímidos por enquanto, ele acredita que o crescimento será inevitável conforme a novela ganhe força.

O corte de Solange foi copiado por dezenas de jovens dos anos 80 ligadas em um visual mais moderno (foto: Fotos: Reprodução/Internet )

A combinação entre estética, carisma da personagem e o momento cultural em que a trama vai ao ar é, para Diogo, o que faz o desejo pelo corte crescer. "O momento cultural influencia bastante. Quando uma novela retrata temas que estão em alta na sociedade, os visuais dos personagens se tornam símbolos daquela fase."

E para quem busca se inspirar na telinha sem deixar de lado a individualidade, a dica é confiar no visagismo. "A ideia é trazer a essência do visual, seja o corte, a textura, seja a coloração, para a realidade da cliente. Levo sempre em consideração o formato do rosto, o tipo de fio, o tempo disponível para cuidar do cabelo no dia a dia e, claro, a personalidade de quem está na cadeira. Assim, conseguimos um resultado que une inspiração e identidade", conclui Diogo.

