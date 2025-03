De volta ao natural: como se livrar das tinturas de cabelo de forma saudável

05/03/2024 - Revista do Correio - Beleza - parar de pintar o cabelo e investir no tom natural - (crédito: Loreal/Reprodução)

Enquanto existem por aí inúmeras informações sobre como cuidar dos fios após a tintura e até sobre como escolher os melhores tons para pintar os cabelos, muitas pessoas, depois de ousar muito na coloração, sentem falta da cor natural das mechas e ficam um pouco perdidas na hora de fazer o caminho inverso.

Mayane Santos, expert em coloração do Helio Diff, comenta que a valorização da beleza natural tem sido uma forte tendência nos últimos anos, o que faz com que muitas clientes procurem cores mais próximas do tom original, buscando um visual ao mesmo tempo sofisticado e de fácil manutenção.

"Essa mudança também está relacionada à preocupação com a saúde capilar, já que técnicas menos agressivas preservam a integridade dos fios. O retorno ao natural não significa abrir mão da coloração, mas, sim, trabalhar com nuances que harmonizam com o tom de pele e a identidade de cada pessoa, proporcionando um resultado mais autêntico e elegante", acrescenta.

Opções disponíveis

E quem deseja retornar ao tom natural pode escolher entre algumas possibilidades, levando em consideração a que mais se encaixa tanto com a aparência que quer dar aos fios quanto às preocupações com a saúde capilar. E, claro, o estado e a cor atual do cabelo.

O primeiro passo, de acordo com Mayane, é avaliar a saúde dos fios e a cor natural da cliente para determinar a melhor estratégia. Em alguns casos, pode ser feito um clareamento suave, trabalhando com a descoloração para remover o excesso de pigmentos artificiais antes de aplicar a nova cor.

05/03/2024 - Revista do Correio - Beleza - parar de pintar o cabelo e investir no tom natural (foto: Unsplash/Reprodução)

Existem também a neutralização do tom atual, com o intuito de ir aproximando da cor natural de maneira mais saudável, porém gradual e lenta. Nos dois procedimentos, é possível trabalhar com coloração permanente ou com tonalizantes, a depender da necessidade de cobertura e de fixação da cor.

A profissional ressalta que duas das técnicas mais usadas são o esfumado da raiz e a recriação da cor natural. "No primeiro, suavizamos a marcação entre a cor artificial e a raiz natural, criando um degradê sutil que evita contrastes bruscos e permite um crescimento mais harmônico", ensina.

Já na recriação da cor natural são usados pigmentos para alcançar um reflexo mais próximo ao original, e tonalizações progressivas para uma transição mais suave. O uso de tonalizantes é a opção menos agressiva para o cabelo, eles não contêm amônia e depositam pigmento sem alterar a estrutura dos fios.

"Além disso, ajudam a recriar a cor natural ou suavizar a transição de forma mais sutil, sem danificar a fibra capilar. No entanto, para garantir um resultado uniforme e duradouro, é essencial realizar a técnica de pré-pigmentação", ensina Mayane.

O processo consiste em repor os pigmentos que foram removidos durante a descoloração, preenchendo o fundo de clareamento do cabelo antes da aplicação da cor final. Isso melhora a fixação da coloração, evitando desbotamento rápido ou reflexos indesejados.

Coloração permanente

O expert em cabelos, embaixador da Wella Professionals e parceiro da Beleza na Web, Celso Kamura, comenta que na hora de voltar à cor natural o ideal é optar por uma coloração permanente que chegue o mais próximo possível do tom original, o que evita o desbotamento e dá mais durabilidade na cor.

A coloração permanente, no entanto, é mais agressiva e nem todo cabelo, a depender dos procedimentos a que já foi submetido, aguenta. "Química sempre acaba danificando um pouco os fios, mas hoje a indústria tem muita opção que ajuda a tratar os fios enquanto colore", comenta Celso, recomendando que as clientes se atentem também a esses detalhes.

Esse é o caminho mais indicado para quem procura uma mudança rápida e eficaz para uniformizar o tom. "É especialmente indicado quando há uma grande diferença entre a cor atual e a natural ou quando a cliente deseja uma mudança imediata", diz Mayane.

Celso chama atenção para outro desafio: quando a cor atual é mais escura do que a natural que a cliente deseja retornar, a dificuldade é maior, afinal, é necessário fazer processos que removem os pigmentos e, a depender dos tons, são necessárias mais de uma sessão, o que exige ainda mais cuidado com a saúde capilar.

Para os mais desapegados, o corte é a opção mais rápida e saudável para dar adeus aos fios com química e coloração.

Sem pressa

Já quem deseja abandonar a tintura de vez e não quer envolver mais química e procedimentos no processo pode considerar alguns fatores para que a transição seja mais harmoniosa. "O principal desafio é o desbotamento da cor artificial, então, ao longo do processo, pode ser necessário fazer ajustes sutis no tom para minimizar o contraste entre a raiz natural e o comprimento colorido", sugere Mayane.

Mas manter a saúde capilar com os fios bem tratados e ir fazendo cortes graduais para diminuir a diferença entre o fio natural que está crescendo e as pontas coloridas ajuda quem abandonou a química de vez a ter um visual mais harmonioso, sem deixar uma aparência desleixada.

William Leite, embaixador de TRUSS Professional, sugere a aplicação não frequente de um xampu antirresíduos para ajudar na remoção superficial de pigmentos, além do uso de acessórios, como lenços e presilhas, que podem ser usados para criar estilos que disfarcem temporariamente a intensidade da cor, proporcionando uma aparência mais elegante.

O profissional comenta que muitas pessoas que têm tintura desde a raiz costumam recorrer a técnicas como a descoloração global ou a aplicação de uma mistura específica de descolorante e xampu. "Essas técnicas ajudam a desbotar e remover os pigmentos artificiais, mas vale ressaltar que, embora possam atenuar a diferença entre a cor natural e a tintura, o cabelo ainda permanecerá com química. Essa abordagem permite que os fios cresçam de forma mais homogênea, sem marcas de raiz, resultando em uma aparência mais similar à de um cabelo natural", explica.