A truta é uma excelente opção para almoços saudáveis e saborosos. Esse peixe de água-doce é rico em proteínas de alta qualidade, baixo em gordura saturada e uma ótima fonte de ácidos graxos ômega-3, que contribuem para a saúde do coração e do cérebro. Por ser um peixe leve e versátil, a truta combina perfeitamente com preparos simples e sofisticados, sendo ideal para refeições equilibradas e nutritivas no dia a dia.

Veja, a seguir, 5 receitas com truta para o almoço!

Truta assada com batatas

Ingredientes

1 filé de truta

4 dentes de alho cortados em lâminas

Suco de 1 limão

4 colheres de sopa de azeite

300 g de batata bolinha cozida e escorrida

150 g de tomates-cereja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de um ramo de endro fresco

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em uma assadeira forrada com papel-alumínio, coloque o filé de truta com a pele para baixo. Tempere a truta com o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e duas colheres de sopa de azeite. Após, espalhe o alho e as rodelas de limão-siciliano sobre o peixe. Distribua as batatas bolinhas cozidas e os tomates ao redor do peixe e regue com o azeite restante. Polvilhe um pouco de sal e pimenta-do-reino sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 25 minutos, até que o peixe esteja cozido e os legumes levemente dourados. Retire do forno e finalize com endro fresco. Sirva em seguida.

Truta com crosta de castanhas

Ingredientes

2 filés de truta

Suco de 1/2 limão

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de mostarda dijon

1/2 xícara de chá de castanhas-do-Pará trituradas

trituradas 1/2 xícara de chá de castanhas-de-caju

1/4 de xícara de chá de farinha de rosca

1 colher de sopa de salsinha picada

1 dente de alho picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de truta com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão e reserve. Em um recipiente, misture as castanhas trituradas, a farinha de rosca, a salsinha, o alho e a manteiga até formar uma farofa úmida. Reserve.

Coloque os filés em uma assadeira untada com azeite e pincele com a mostarda dijon. Cubra cada filé com a farofa de castanhas, pressionando levemente para aderir bem. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 15 minutos, até que o peixe esteja cozido e a crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.

Truta ao molho de maracujá

Ingredientes

Truta

2 filés de truta

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Molho de maracujá

1 polpa de maracujá com sementes

com sementes 1/2 xícara de suco de maracujá concentrado

2 colheres de sopa de mel

1/2 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de chá de amido de milho

1 colher de sopa de água para dissolver o amido de milho

Modo de preparo

Truta

Em um recipiente, tempere os filés de truta com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe marinar por 10 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe os filés de truta por aproximadamente 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados e cozidos. Reserve.

Molho de maracujá

Em uma panela pequena, adicione a polpa do maracujá, o suco de maracujá e o mel. Leve ao fogo médio e deixe reduzir por 5 minutos. Dissolva o amido de milho na água e adicione à panela, mexendo bem. Acrescente a manteiga e misture até obter um molho brilhante e homogêneo. Coloque o filé de truta em um prato e regue com o molho de maracujá. Sirva em seguida.

Truta apimentada ao molho de manteiga (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Truta apimentada ao molho de manteiga

Ingredientes

2 filés de truta

1/2 colher de chá de pimenta-caiena

1 colher de chá de curry

4 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão -siciliano

-siciliano 2 colheres de sopa de salsinha fresca picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de truta com o sal, a pimenta-do-reino, o curry e a pimenta-caiena. Reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue até começar a dourar. Adicione o suco de limão e o azeite de oliva e misture bem. Desligue o fogo e reserve.

Em uma assadeira, coloque os filés de truta e despeje o molho de manteiga com alho por cima. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 15 minutos. Depois, remova o papel e deixe mais 5 minutos para dourar levemente. Finalize com salsinha fresca picada e rodelas de limão-siciliano. Sirva em seguida.

Truta recheada com espinafre e ricota

Ingredientes

Truta

2 trutas inteiras limpas e abertas

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Recheio

1 xícara de chá de espinafre fresco

fresco 1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de ricota amassada

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as trutas com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente o espinafre e refogue até murchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e uma pitada de noz-moscada. Desligue o fogo e misture a ricota amassada e o queijo parmesão ao espinafre.

Recheie cada truta com a mistura de espinafre e ricota e feche-as. Coloque as trutas em uma assadeira untada com azeite, regue com um fio de azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos, ou até que o peixe esteja assado e levemente dourado. Sirva em seguida.