4 tendências de cores de cabelo para o outono 2025

Com a mudança de estação, não é só o clima que altera — o estilo também ganha novos ares. As paletas outonais, inspiradas nos tons das folhas que caem, acabam influenciando o universo da beleza, especialmente quando o assunto é coloração capilar. A cada ano, nuances quentes e sofisticadas ressurgem com novas roupagens, influenciadas por tendências globais, ícones de moda e transformações culturais.

Em 2025, algumas tonalidades já se destacam como favoritas para quem quer renovar o visual neste outono — entre elas, o “mocha mousse” e o “borgonha”. De acordo com dados do Google Trends, essas cores ganharam força nas buscas entre o final de 2024 e o início deste ano. A cor chocolate, por exemplo, atingiu o pico de popularidade em janeiro, enquanto o interesse por tons ruivos teve um aumento de 79%.

Sabendo disso, Tiago Aprigio, embaixador global da Keune Haircosmetics, aponta escolhas certeiras para quem quer aproveitar a nova estação para um update no visual. Confira!

1. Mocha mousse

O mocha mousse é a aposta do ano e ideal para quem quer entrar nesta estação com estilo (Imagem: Andriy Petryna | Shutterstock)

Sofisticado, atemporal e com nome de café, o mocha mousse é a aposta do ano e ideal para quem quer entrar nesta estação com estilo e sem abrir mão da praticidade. Sabe aquele cabelo que parece naturalmente brilhoso e bem cuidado, mesmo sem esforço? É ele. Não à toa, celebridades como Hailey Bieber e Fernanda Torres já embarcaram neste tom.

“Esse tom com fundo chocolate permite várias variações; pode aparecer em versões mais claras, mais intensas ou até com discretas mechas iluminadas, que dão profundidade e movimento aos fios”, afirma Tiago Aprigio.

Em peles negras, a cor cria uma combinação elegante e sofisticada. O contraste sutil entre o mocha mousse e a pele garante um toque de luminosidade ao rosto, mas sem aquele ar artificial. É também uma opção versátil, pois combina com estilos mais clássicos ou com produções ousadas, permitindo brincadeiras com texturas, tranças, acessórios e finalizações que ganham ainda mais destaque nessa paleta.

2. Borgonha

O borgonha segue em alta, ressaltando a beleza e a elegância de cada pessoa (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)

Ano vai, ano vem, e os ruivos seguem firmes no topo da lista de desejos nos salões. Eles nunca saem de cena, apenas se reinventam com novas nuances e técnicas que acompanham o momento. Em 2025, um dos destaques será o tom borgonha, indicado para peles douradas, negras, rosadas ou bronzeadas.

No entanto, de acordo com o hairstylist, o borgonha deste ano vem com um ar renovado: mais profundo e sofisticado, ressaltando com ainda mais elegância a beleza de cada pessoa. “Minha aposta é no borgonha, mas deixando de lado o violeta mais vibrante que dominou 2024. Em vez disso, trago o acaju como base; o resultado é um tom mais escuro, mais intenso, com uma pegada tropical e brasileira”, explica.

Segundo Tiago Aprigio, apesar de ser uma escolha ousada e cheia de personalidade, o borgonha exige um cuidado especial para quem apostar nele. “Para manter o tom vibrante e bonito por mais tempo, é importante estar ciente de que essa é uma mudança que pede dedicação e uma rotina de manutenção um pouco mais complexa. Isso inclui hidratações regulares, uso de produtos específicos para cabelos coloridos e, claro, retoques frequentes”, destaca.

3. Loiro amanteigado

O loiro amanteigado realça o tom da pele e valoriza o corte do cabelo (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

Um dos clássicos que nunca saem de moda: o loiro amanteigado. Prometendo ser um dos queridinhos desta temporada, esse tom combina requinte e luminosidade, realça o tom da pele, valoriza o corte do cabelo e traz leveza e movimento aos fios com um toque de poder.

“Essa cor exige cuidados especiais, principalmente no outono, quando os fios já tendem a ficar mais secos por causa do clima. Após a química, o cabelo fica mais poroso e propenso ao frizz, então é fundamental investir em produtos que façam a reposição de queratina, que é a proteína responsável por dar força e estrutura aos fios. Outra dica valiosa é o uso de óleos nutritivos ao longo do dia e, principalmente, antes de dormir”, explica Tiago Aprigio.

Vale lembrar que o loiro amanteigado é especialmente indicado para mulheres com tons de pele mais claros ou com fundo dourado, pois harmoniza de forma natural e luminosa com essas características. Além disso, quem já possui a base do cabelo mais clara tende a alcançar um resultado mais uniforme.

4. Ruivo acobreado

O ruivo acobreado valoriza o brilho natural da pele e traz luminosidade ao rosto (Imagem: Beauty Stock | Shutterstock)

Também para quem quer entrar na onda dos ruivos, a tonalidade acobreada segue entre as favoritas e pode variar desde um cobre suave até um tom mais intenso. É uma escolha perfeita para peles claras e médias, já que valoriza o brilho natural da pele e traz luminosidade ao rosto, criando um visual vibrante e cheio de personalidade.

“As mechas acobreadas podem ser boas opções para as mulheres que querem trazer um pouco da tendência do ruivo para o visual, mas de uma forma mais suave e que exija menos manutenção. Uma ótima alternativa para quem tem fios castanhos”, finaliza Tiago Aprigio.

Por Fernanda Martins