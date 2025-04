5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em maio de 2025

As estreias do mês prometem movimentar os cinemas (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures) - (crédito: EdiCase)

Filmes de super-heróis, animações e sequências de grandes sucessos chegam ao cinema em maio de 2025, prometendo movimentar as telonas com estreias aguardadas pelo público. Entre os principais lançamentos, estão “Lilo & Stitch”, um remake em live-action do famoso desenho dos anos 2000, e “Missão: Impossível – O Acerto Final”, novo filme da saga protagonizada por Tom Cruise. Há também “Thunderbolts”, uma produção formada por anti-heróis do MCU (Universo Cinematográfico Marvel).

Para saber mais sobre essas e outras estreias imperdíveis, confira a lista dos lançamentos que chegam aos cinemas em maio de 2025!

1. Thunderbolts (02/05)

“Thunderbolts” reúne um time de anti-heróis e promete preparar o terreno para os próximos rumos do MCU (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

O filme “Thunderbolts” é um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs de super-heróis, especialmente os apaixonados pelo Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Com um elenco de peso, que inclui Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour e Harrison Ford, a produção reúne uma equipe formada inteiramente por anti-heróis e promete preparar o terreno para os próximos rumos do MCU.

O público acompanhará esses anti-heróis em conflito, lutando entre si até perceberem que precisam se unir por um objetivo maior. “Depois de se verem presos em uma armadilha mortal preparada por Valentina Allegra de Fontaine (espiã da Shield), esses rejeitados desiludidos devem embarcar em uma missão perigosa que os forçará a confrontar os cantos mais sombrios de seus passados. Será que esse grupo disfuncional se destruirá, ou encontrará redenção e se unirá em algo muito maior antes que seja tarde demais?”, diz a sinopse oficial.

2. A Última Ceia (08/05)

“A Última Ceia” tem como cenário a última refeição de Jesus com seus discípulos e os eventos antes da traição de Cristo (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes, Pinnacle Peak, Grand Canyon University e Great American Pure Flix)

Uma produção bíblica que retrata os últimos dias de Jesus Cristo, “A Última Ceia” tem como cenário o momento simbólico de comunhão que antecedeu a ressurreição: a última refeição do Filho de Deus com seus discípulos. Baseado nos relatos bíblicos, o filme mergulha na relação dos apóstolos, explorando as suas dúvidas, receios e conflitos diante da Palavra. Diferentemente de outras produções do gênero, o longa também foca os momentos que antecederam a traição a Cristo, oferecendo uma nova perspectiva ao público.

3. Lilo & Stitch (22/05)

“Lilo & Stitch” é a adaptação em live-action da animação clássica lançada em 2002 (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures)

Uma das grandes apostas da Disney para 2025, “Lilo & Stitch” é a adaptação em live-action da animação clássica lançada em 2002. Assim como no original, a trama acompanha Lilo, uma garotinha solitária que vive no Havaí e acaba encontrando amizade e afeto em Stitch — um experimento alienígena criado para a destruição.

Apesar de sua natureza caótica, Stitch passa a ver a Terra como seu lar, enquanto é perseguido por outras criaturas intergalácticas que tentam capturá-lo. Conforme os teasers divulgados pela Disney, o público pode esperar muita confusão, carisma e momentos divertidos protagonizados pelo adorável e travesso alienígena azul.

4. Missão: Impossível — O Acerto Final (22/05)

“Missão: Impossível – O Acerto Final” dá continuidade aos eventos de “Missão: Impossível – Acerto de Contas” (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Novamente dirigido por Christopher McQuarrie, responsável pelos três últimos filmes da franquia, “Missão: Impossível – O Acerto Final” dá continuidade aos eventos de “Missão: Impossível – Acerto de Contas”. Segundo informações divulgadas pela Paramount Pictures, o longa terá 2 horas e 49 minutos de duração, tornando-se o mais longo da saga.

Conforme o trailer, ação não faltará no filme — e o ritmo intenso promete manter o público preso à tela do início ao fim. Embora poucos detalhes sobre a trama tenham sido revelados, a produção está sendo divulgada como a conclusão das aventuras de Ethan Hunt, o icônico agente vivido por Tom Cruise, e promete entregar não apenas cenas de ação, mas também momentos de grande emoção.

5. Ritas (22/05)

“Ritas” conta a trajetória da icônica cantora Rita Lee (Imagem: Reprodução digital | Biônica Filmes)

O documentário “Ritas”, sobre a trajetória da icônica cantora Rita Lee, teve sua pré-estreia no festival “É Tudo Verdade” e, após sessões lotadas, chega aos cinemas em 22 de maio. A data tem um significado especial: foi escolhida pela própria artista como seu “novo aniversário”. Assim como o dia, a produção também carrega um valor único: é conduzida pela própria rainha do rock nacional, por meio de um acervo pessoal que oferece ao público um mergulho íntimo em sua vida. O filme revela referências marcantes em seu processo criativo, além de depoimentos recentes que mostram lados até então inéditos da artista.