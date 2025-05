Cabelos volumos voltam a fazer sucesso e valorizam a beleza natural

Se antes a ordem era domar o volume a qualquer custo, agora a tendência é exibir fios cheios com orgulho. Em tempos de valorização da beleza natural e do empoderamento estético, o cabelo volumoso virou desejo de quem quer fugir dos fios ralos e do visual "comportado" demais. Com cortes estratégicos e finalizações certeiras, tanto lisas quanto cacheadas podem alcançar o look poderoso que o volume proporciona.

"A ideia de que volume é sinônimo de desleixo ou descontrole ficou no passado. Hoje, cabelo cheio é sinônimo de presença", diz a cabeleireira e especialista em texturas naturais Elis Campos, que trabalha há mais de 15 anos com cabelos cacheados e crespos. "E o melhor: não precisa nascer com o cabelo volumoso para tê-lo. Dá para criar esse efeito com técnicas específicas", conta.

Cortes

Com as técnicas certas, cabelos lisos também podem ter volume (foto: Reprodução/Pinterest )

A estrutura do corte é o primeiro passo para quem quer adotar mais volume nos fios. Em vez de tentar 'reduzir o cabelo', a proposta agora é criar camadas estratégicas para que os fios ganhem leveza e movimento.

"Para cabelos cacheados, o corte em camadas é o melhor amigo do volume. Ele tira o peso da base e permite que os cachos se expandam, sem perder definição", explica Elis. A profissional recomenda técnicas como o cut (corte com o cabelo seco, respeitando a curvatura dos fios) e o big chop para dar forma ao cabelo natural e permitir que o volume se revele com liberdade.

Já para as lisas, a proposta é priorizar cortes desfiados ou em camadas altas. "Para dar mais volume aos cabelos, eu aposto nos cortes de fios retos ou com leves camadas, que criam uma ilusão de dar mais volume, movimento e textura aos cabelos", indica a cabeleireira Michelle Bastos.

Ela aponta também o bob texturizado como uma alternativa moderna para quem quer volume com praticidade. "Dormir com os bobs e soltá-los de manhã é uma técnica antiga e ainda bastante funcional. Para quem gosta de unir volume e movimento, essa é uma dica infalível", diz Michelle.

Finalizações

Com o corte feito, é na finalização que o volume realmente aparece. E os produtos e técnicas escolhidos podem transformar completamente o visual.

No caso dos cacheados, os cremes mais leves e a secagem com difusor ajudam a "ativar" o volume. Hoje, existem diversas opções no mercado. "Você pode usar técnicas como o plopping ou a fitagem desconstruída, que dão definição sem pesar", ensina Elis. O uso do pente garfo na raiz também é queridinho de quem quer conquistar aquele volumão de respeito.

Depois de aplicar o produto no cabelo, Elis indica que seque os fios de cabeça para baixo para dar mais volume na raiz. "Balance a cabeça e massageie o couro cabeludo para estimular o crescimento e aumentar a circulação", recomenda.

Já para os cabelos lisos, o segredo está em texturizar. "Usar sprays de volume, xampu seco e mousse na raiz é uma fórmula clássica que funciona muito", afirma Michelle. Ela também recomenda secar o cabelo de cabeça para baixo com escova ou usar babyliss com grampos para levantar a raiz.

Adotar um cabelo volumoso é, para muitas mulheres, mais do que uma escolha estética: é uma forma de se expressar. "Por muito tempo, o volume foi visto como algo a ser corrigido. Hoje, ele é celebrado. Isso muda a autoestima das pessoas", afirma Elis.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte