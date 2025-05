Veja as previsões do baralho cigano de maio para os 12 signos

Com a chegada de maio, o baralho cigano oferece orientações valiosas para cada signo do zodíaco. Ao explorar as cartas, é possível obter ideias sobre os caminhos que se desenham à frente, auxiliando na tomada de decisões e no alinhamento com os objetivos pessoais. Neste mês, temas como amor, trabalho, espiritualidade e mudanças estarão em destaque.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada signo em maio!

Áries

O período trará para o ariano a realização de algo profundo e importante (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

As cartas Sol, Trevo e Coração sugerem um momento de grandes inícios, muita sorte no caminho e paz interior. O período trará para o ariano a realização de algo profundo e importante. No entanto, o nativo deverá prestar atenção às pessoas ao seu redor, pois muitas estarão necessitando de um abraço, de uma palavra de acolhimento e de apoio verdadeiro. Se conseguir despertar essa visão mais sensível e atenta para quem está próximo, perceberá que isso também abrirá portas para realizações que o coração tanto deseja.

Touro

A fase será favorável para o taurino aprender, se desenvolver e crescer (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Para Touro, as cartas Pássaros, Chave e Livro indicam um período de muitas novidades positivas. Será uma fase muito favorável para aprender, se desenvolver e crescer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Boas notícias estarão a caminho e alegrarão o coração. Este será um momento propício para investir em novos conhecimentos, retomar os estudos ou se atualizar em algo que possa contribuir para o futuro. Aproveite as oportunidades.

Gêmeos

O geminiano deverá manter um certo ar de desconfiança e proteger suas ideias e informações (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

As cartas Raposa, Ratos e Livro revelam que o geminiano deverá ter muito cuidado com suas amizades. Existem pessoas ao redor que não estão sendo verdadeiras. Não seja ingênuo, nem acredite em tudo o que é dito. Procure ter atenção, manter um certo ar de desconfiança saudável e proteger as ideias e informações. Analise o que for dito, bem como as notícias recebidas. Tenha cautela: evite investimentos arriscados e não retire dinheiro da poupança. O momento será de guardar, planejar e observar.

Câncer

O canceriano receberá notícias boas e poderá viver uma surpresa agradável (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Com as cartas Buquê, Casa e Carta, o canceriano receberá notícias ótimas. Poderá viver uma surpresa agradável, como um presente vindo da família ou algo especial acontecendo no ambiente doméstico. Caso esteja aguardando o resultado de alguma questão judicial, será um período propício para esses assuntos. Além disso, será um mês de muito amor, harmonia e alegria familiar. Permita-se vivenciar essas emoções com intensidade.

Leão

O leonino deverá se desprender e iniciar novos caminhos e oportunidades (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

As cartas Foice, Sol e Caminho indicam que este será o momento de encerrar ciclos e colocar um ponto final em situações que não fazem mais sentido. Será hora de se desprender e iniciar novos caminhos e oportunidades. Poderá tirar projetos da gaveta, dar início a ideias antigas e aproveitar para criar coisas novas em sua vida. Não tenha medo de recomeçar.

Virgem

O virginiano deverá preservar seus planos e manter um silêncio estratégico para alcançar o sucesso (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

As cartas Lua, Chave e Livro revelam que o virginiano poderá enfrentar muitos altos e baixos mentais, mas será importante confiar que a clareza surgirá no meio desse tumulto. Deverá tomar cuidado com o que é dito — é aconselhável não compartilhar projetos antes que estejam concretizados. A preservação dos planos e a manutenção de um silêncio estratégico serão fundamentais para o sucesso.

Libra

O libriano viverá uma boa fase para cuidar da energia pessoal e buscar harmonia no lar e nas relações próximas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Com as cartas Peixes, Estrela e Casa, um período de equilíbrio e decisões importantes se iniciará para o libriano. Surgirão situações em que será necessário fazer escolhas que influenciarão diretamente seus caminhos daqui para frente. O momento será propício para colocar na balança o que realmente vale a pena manter e o que já não faz mais sentido carregar.

Além disso, pessoas poderão procurá-lo(a) em busca de conselhos, pois sua sensibilidade e visão equilibrada estarão em destaque. Também será uma boa fase para cuidar da energia pessoal e buscar harmonia no lar e nas relações próximas. Procure evitar conflitos desnecessários e se concentrar em manter a serenidade. O dinheiro estará a caminho e poderá surgir de onde menos se espera.

Escorpião

O escorpiano deverá se dedicar à espiritualidade e às práticas mágicas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Para Escorpião, as cartas Estrela, Cruz e Sol mostram que chegou a hora de dedicar-se mais à espiritualidade e às práticas mágicas. Apesar de uma possível distância da fé, será preciso acreditar: o universo conspira sempre a seu favor. Quando isso fizer sentido, as portas começarão a se abrir, e a cura para os males estará ao alcance. O poder das crenças não deve ser subestimado.

Sagitário

A fase será favorável para o sagitariano tomar iniciativa e transformar o que está travado (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

As cartas Foice, Trevo e Caminhos indicam um período de desafios e sensação de estagnação diante de certas situações. Será importante lembrar do antigo provérbio: “Se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha”. Essa será a filosofia para o mês. Além disso, a fase será favorável para tomar iniciativa e transformar o que está travado. Assim, será possível superar obstáculos e eliminar de vez energias e situações limitantes.

Capricórnio

Um período de muitas novidades iniciará para o capricorniano (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Com as cartas Anel, Chave e Raposa, um período de muitas novidades estará a caminho. Propostas de sociedade, casamento ou novas parcerias de negócios poderão surgir. Mas atenção: será prudente ter cautela com grandes investimentos e com a exposição de planos importantes. Procure compartilhar projetos apenas quando as parcerias estiverem bem encaminhadas e firmadas. Essa estratégia será essencial para proteger o que será construído.

Aquário

Para o aquariano, as cartas revelam que o mês será de muitas realizações (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

Para o aquariano, as cartas Sol, Estrela e Chave revelam que o mês será de muitas realizações. Um período em que o dinheiro entrará, grandes oportunidades aparecerão e o Sol brilhará. Para aproveitar ao máximo essa fase, será importante usar a capacidade de percepção e visão diferenciada, pois o caminho estará aberto. Novas ideias surgirão, e será possível reconhecer o valor delas. Não tenha medo de ousar e colocar projetos em prática.

Peixes

Novidades maravilhosas surgirão dentro do lar do pisciano, trazendo vitórias e conquistas importantes (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)

As cartas Casa, Coração e Buquê indicam que o momento será marcado por pessoas fiéis ao redor e por grande segurança emocional. Novidades maravilhosas surgirão dentro do lar, trazendo vitórias e conquistas importantes. A família estará presente a todo momento, fortalecendo vínculos e renovando energias. Permita-se viver essas emoções e agradecer por cada bênção recebida.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.