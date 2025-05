7 dicas para vender mais no mês das mães

Com organização e planejamento é possível alavancar as vendas no mês das mães (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia das Mães, celebrado em maio, é considerado o “segundo Natal” pelo varejo brasileiro. Nesta data tão importante para o calendário de vendas, os lojistas apostam em aumento do time comercial, reforço nos estoques e campanhas de marketing.

“Seja comercializando produtos ou serviços, quem entende o verdadeiro valor dessa ocasião consegue ‘transformar amor em faturamento’ e fortalecer sua presença de marca. É o momento de criar experiências, não apenas ofertas”, explica Giselle Flausino, consultora de varejo há 20 anos.

O consumidor tende a comprar mais, segundo Giselle Flausino, porque está movido pelo carinho e quer emocionar não apenas a mãe, mas a avó, a tia, a esposa, as amigas que são mães e as irmãs. Assim, é um bom momento para as empresas lucrarem. “Praticamente todos os segmentos são movimentados, como moda, beleza, eletrônicos, gastronomia, perfumaria, estética… Sabendo aproveitar a data, todo mundo sai ganhando”, afirma.

Abaixo, Giselle Flausino dá 7 dicas para se preparar para vender durante todo o mês das mães. Confira!

1. Aposte no planejamento

Quem se organiza com antecedência vende com tranquilidade e resultado. Todos os setores da empresa devem estar alinhados para a data, afinal, ela acontece anualmente. Criar um calendário de ações semanais faz com que haja novidades para os consumidores, incentivando-os a comprar mais — e para mais pessoas queridas. “É necessário transformar maio numa jornada, não numa corrida”, alerta Giselle Flausino.

2. Lance serviços ou combos exclusivos para períodos determinados

Se você quer vender semanalmente, crie ações que durem por períodos determinados e incentive as compras antecipadas com bônus ou brindes. Assim, seu cliente saberá que é a hora de comprar.

3. Use datas alternativas e linguagem criativa

“Maio das mães”, “beleza que acolhe”, “mãe merece mais” marcam períodos, não uma data fixa.

4. Foque na construção do relacionamento, não apenas na venda

Você quer fidelizar este cliente, então faça um bom pós-venda, com contato posterior simpático a partir de um cadastro autorizado na hora da compra.

Compras parceladas incentivam o consumidor a comprar mais (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)

5. Facilite o pagamento

Vendas parceladas incentivam o consumidor a comprar mais. Então, ofereça formas de pagamento variadas, inclusive parceladas.

6. Tenha uma entrega eficiente

Se você se responsabilizar por entregar um produto ao cliente, não falhe. Essa data é importantíssima e não há desculpas para ele não receber sua encomenda exatamente no dia combinado — ou antes.

7. Ofereça mais do que seu produto ou serviço

Degustações, sorteios, parcerias com outras marcas e um ambiente acolhedor fazem parte da experiência do cliente. “O Dia das Mães é considerado o ‘segundo Natal’ porque é uma data emocional. Assim, o consumidor está disposto a gastar mais, e faturará a altura quem souber atender os seus desejos. É hora de seu estabelecimento ser ‘o lugar onde ele encontrará o presente ideal’. Fazendo tudo certo, suas vendas certamente crescerão”, finaliza a especialista.

Por Simone Valente