7 tipos de camas para cachorro 

Assim como os humanos, os cachorros precisam de um sono de qualidade para manter a saúde em dia. Durante o descanso, o organismo do animal realiza funções importantes, como a recuperação muscular, o fortalecimento do sistema imunológico e a regulação de hormônios que influenciam no humor e na energia. Além disso, um cão bem descansado é mais disposto para brincar, aprender e interagir com os tutores e o ambiente.

Para o cachorro ter um sono reparador, é fundamental que ele tenha um espaço próprio e confortável. Embora muitos gostem de se deitar no chão ou em móveis da casa, uma cama adequada contribui diretamente para o bem-estar, prevenindo dores, problemas de pele e estresse.

O mercado pet oferece uma grande variedade de camas, com diferentes formatos, materiais e funções, pensadas para atender cães de todos os tamanhos, idades e estilos de vida. A seguir, veja algumas opções!

1. Cama tipo almofada

A cama tipo almofada é ideal para cães que gostam de dormir esparramados (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

A cama tipo almofada é simples, prática e muito confortável. Feita com tecidos macios, como algodão ou poliéster, e preenchida com espuma ou fibras, esse modelo oferece uma superfície ampla e acolchoada para o cão se deitar.

Costuma ter formato retangular, quadrado ou oval, sem bordas, permitindo que o pet se estique à vontade. É ideal para cães que gostam de dormir esparramados ou em dias quentes, já que não retém tanto calor. Serve para animais de todos os portes e pode ser facilmente colocada em diferentes ambientes da casa.

2. Cama tipo ninho

A cama tipo ninho tem formato circular e bordas altas, criando um ambiente mais fechado e protegido para o descanso. O fundo é bem acolchoado, oferecendo suporte para o corpo do cachorro. É indicada principalmente para filhotes, cães de pequeno porte ou raças que gostam de se esconder e se sentir abraçadas, como o chihuahua ou o shih tzu.

3. Cama com bordas elevadas

A cama com bordas elevadas proporciona mais conforto ao cachorro (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Esse tipo de cama é muito popular por proporcionar ao cachorro uma sensação de aconchego e proteção. As bordas acolchoadas servem como apoio para a cabeça e criam um espaço mais fechado, que lembra um ninho. Feitas de tecido resistente e enchimento firme, são recomendadas para cães de pequeno e médio porte, especialmente aqueles que gostam de dormir enrolados. Também são boas opções para dias frios, pois ajudam a manter o calor corporal.

4. Cama ortopédica

Projetada especialmente para cães idosos ou com problemas articulares, a cama ortopédica é feita com espuma de alta densidade ou material viscoelástico. Esse tipo de material se adapta ao corpo do cachorro, distribuindo o peso de forma equilibrada e aliviando a pressão sobre as articulações. É ideal para cães com displasia, artrite ou dores musculares, mas também pode ser usada por cães saudáveis que precisam de mais suporte.

5. Cama elevada

A cama elevada mantém o cachorro suspenso do chão (Imagem: Lakers | Shutterstock)

A cama elevada tem uma estrutura firme, geralmente de metal ou plástico, com uma tela ou tecido resistente esticado, que mantém o cachorro suspenso do chão. Esse modelo permite maior ventilação, evitando o contato com superfícies frias ou úmidas. É recomendada para cães que vivem em áreas externas, regiões quentes ou que possuem pelagem densa. Também é indicada para pets de grande porte, pois suporta melhor o peso, reduzindo o risco de desgaste.

6. Cama tipo iglu

Com formato de casinha, a cama tipo iglu oferece um ambiente fechado e acolhedor. Feita com tecidos felpudos e estrutura firme, ela mantém o calor e proporciona privacidade ao pet. É ideal para cães pequenos, tímidos ou que gostam de dormir em lugares escondidos. Durante o inverno, é uma excelente escolha, protegendo o cachorro de correntes de ar e temperaturas baixas.

7. Cama tipo colchonete

O colchonete pode ser usado em caixas de transporte (Imagem: yar-andy | Shutterstock)

O colchonete é uma opção versátil e prática. Feito de espuma ou material acolchoado, tem formato retangular e é mais fino que outras camas. Pode ser usado diretamente no chão ou dentro de caixas de transporte. É indicado para tutores que viajam com frequência ou precisam de uma cama fácil de lavar e transportar. Serve para cães de todos os tamanhos que gostam de dormir em superfícies mais planas.