5 lançamentos imperdíveis da Netflix em maio de 2025

Maio chega com grandes lançamentos na Netflix (Imagem: Reprodução digital | Netflix) - (crédito: EdiCase)

O mês de maio chega repleto de estreias emocionantes na Netflix, com opções para diversos gostos. Entre os lançamentos, destaca-se o retorno da série “Love, Death & Robots”, que traz novos curtas-metragens explorando ficção científica, comédia e fantasia. Para os fãs de futebol, o documentário “Baila, Vini” oferece um olhar intimista sobre a carreira de Vinícius Júnior. Além disso, a série sul-coreana “Gostinho de amor” mistura romance e gastronomia em uma história de intercâmbio cultural e culinário.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da Netflix em maio!

1. Nonnas (09/05)

Em “Nonnas”, Joe decide honrar a memória da mãe abrindo um restaurante de comida italiana (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirada em uma história real, a comédia dramática acompanha Joe Scaravella, vivido por Vince Vaughn, que, após a morte da mãe, decide honrar a memória dela de forma especial: abrindo um restaurante italiano, onde senhoras idosas de diversas regiões do país são responsáveis pela cozinha.

Sob a direção de Stephen Chbosky e com roteiro assinado por Liz Maccie, o filme exalta vínculos afetivos, o valor emocional da gastronomia e o aprendizado entre diferentes gerações. Cada prato servido se transforma em uma jornada por lembranças e tradições, guiada por mulheres com vivência, afeto e muitas narrativas para compartilhar.

2. Gostinho de amor (12/05)

Em “Gostinho de amor”, Han Beom-woo e Mo Yeon-joo superam diferenças e descobrem um romance inesperado (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A história acompanha Han Beom-woo (Kang Ha-neul), sucessor de um grande império alimentício que gerencia um restaurante sofisticado em Seul, na Coreia do Sul — embora não tenha real interesse pela arte de cozinhar. Em contraste, Mo Yeon-joo, interpretada por Go Min-si, é uma cozinheira apaixonada, que toca sozinha um pequeno negócio culinário no campo, priorizando sempre o paladar em suas criações.

O destino une ambos quando acabam tendo que trabalhar lado a lado em um estabelecimento na cidade de Jeonju, no bairro de Miraek. Inicialmente em conflito, a convivência revela afinidades e sentimentos profundos, transformando a rivalidade em um romance inesperado.

3. Baila, Vini (15/05)

O documentário “Baila, Vini” destaca momentos marcantes e emblemáticos da carreira do jogador Vinicius Júnior (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O documentário mergulha na trajetória de Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira. A produção acompanha de perto um ano na vida do jogador, destacando momentos marcantes dentro das quatro linhas, como partidas da Liga dos Campeões, e acontecimentos significativos fora dos gramados.

O filme revela os obstáculos enfrentados pelo atleta, incluindo episódios de racismo no futebol europeu, e retrata sua caminhada desde a infância simples em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, até alcançar reconhecimento internacional e se tornar um símbolo na luta contra a discriminação.

O documentário conta ainda com participações especiais de personalidades como Karim Benzema e Casimiro, compondo uma narrativa poderosa sobre perseverança, identidade e o papel social do esporte.

4. Love, Death & Robots – 4ª temporada (15/05)

A quarta temporada de “Love, Death & Robots” aborda questões profundas sobre a natureza humana, tecnologia e futuro (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A quarta temporada apresenta 10 novos episódios, continuando com a proposta única da série ao combinar gêneros variados, como ficção científica, comédia e fantasia. Cada curta traz uma perspectiva inédita, abordando questões profundas sobre a natureza humana, tecnologia e futuro, enquanto oferece uma estética visual deslumbrante e repleta de surpresas. Além de provocar reflexão, ela proporciona ao público uma experiência intensa, que estimula tanto os sentidos quanto a mente.

5. Dept. Q (29/05)

Em “Dept. Q”, um detetive e sua equipe investigam casos arquivados e não resolvidos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A produção é baseada em uma renomada série literária de mistério escrita pelo autor dinamarquês Jussi Adler-Olsen. A história se passa em Edimburgo e segue o detetive Carl Morck (Matthew Goode), que assume o comando de uma equipe focada em reabrir investigações antigas e não resolvidas. Junto a uma equipe de oficiais com passados complicados, o protagonista se dedica a desvendar casos que desafiam tanto a lógica quanto os princípios morais. Com um enredo envolvente e personagens complexos, a série oferece uma narrativa de mistério e tensão psicológica.