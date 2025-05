As orações são formas de conexão espiritual que podem ser feitas em diversos momentos da vida, especialmente quando se busca proteção. Muitos recorrem a elas para pedir auxílio divino diante das dificuldades, e uma das intenções mais comuns é clamar pela segurança e bem-estar dos filhos. Ao orar por eles, expressamos amor, confiança e fé, pedindo que sejam guiados, guardados e protegidos em todos os caminhos.

A seguir, confira 5 orações de proteção para os filhos!

1. Oração ao Arcanjo Gabriel

Oh, glorioso São Gabriel,

Arcanjo que saudou Nossa Senhora com as palavras:

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco”.

Oh poderoso São Gabriel,

Arcanjo que trouxe luz ao mundo

e o tirou das sombras com tua aparição à Virgem de Nazaré.

E então falaste à Virgem Santíssima:

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.

O Filho que nascer de ti

será também Filho do Altíssimo”.

Arcanjo Gabriel, intercedei por nós junto à Santíssima Virgem,

Mãe de Jesus e Nosso Senhor.

Traga de volta nos meus braços o meu filho,

e traga também o amor que nos uniu

desde o momento onde nossas almas

se conheceram.

Que a luz da fé brilhe em nossos corações!

Nos auxilie a seguir a pureza e humildade das virtudes de Nossa Senhora.

Nos dê força contra os vícios e o pecado.

Arcanjo Divino, São Gabriel

Que a luz da tua mensagem ilumine o meu caminho,

e que ela me traga a notícia das pazes feitas

com esse filho que tanto amo.

Oh Arcanjo São Gabriel, rogai por nós!

2. Oração à Santa Mônica

Ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, depois santo. Olhai para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família.

Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que Ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa Paterna o filho pródigo. Dai-me esta alegria, eu serei sempre agradecido(a). Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, atendei-me. Amém!

Orações podem ser feitas para abençoar os filhos (Imagem: Tomsickova Tatyana | Shutterstock)

3. Oração para abençoar os filhos

Pai querido, venho a Ti com um coração cheio de amor e gratidão pelos meus filhos. Peço que derrame tuas bênçãos sobre eles. Que cresçam em sabedoria, saúde e amor. Protege-os de todo mal, guarda-os em teus braços amorosos. Que sejam pessoas íntegras, generosas e cheias de compaixão.

Abre portas de oportunidades em suas vidas e guia-os no caminho certo. Que sejam felizes e realizados em tudo o que fizerem. Que a Tua presença esteja sempre com eles, trazendo paz, alegria e esperança.

Agradeço, Pai, por esses tesouros que Tu me confiaste. Em nome de Jesus, amém.

4. Oração pela proteção e cuidado do filho

Pai, obrigado por cuidar do meu filho com tanto amor e proteção. Sou grato por tê-lo em minha vida e pela bênção que ele representa. Obrigado por cada sorriso, cada abraço e cada momento compartilhado. Peço que continue a abençoá-lo e a guiá-lo em cada passo do caminho.

Peço Tua proteção e cuidado especial pelo meu filho e por toda a nossa família. Guarda-nos de todo mal e perigo, tanto visível quanto invisível. Que Tua mão poderosa nos defenda e Tua presença nos envolva. Que o Teu amor nos una e fortaleça, e que a Tua paz esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém.

5. Oração de cura para o filho

Pai de amor, fonte de toda a vida e de restauração, neste momento de angústia, venho até Ti rogar pela saúde do meu filho. Peço que restaure sua saúde e vitalidade, livrando-o de toda sorte de doenças e enfermidades que possam estar afligindo seu corpo e sua mente. Derrama sobre ele a Tua cura divina, livrando-o de todo mal, renovando-o com a energia e a vitalidade. Ajuda-o a encontrar conforto na dor e a paz que vem de Ti.

Contudo, seja feita a Tua vontade. Eu confio na Tua graça e misericórdia, ó Deus, e sei que nos ouve quando clamamos em oração. Desde já eu Te agradeço por Sua bondade e amor infinitos e por nunca nos desamparar. Que a Sua bênção seja derramada sobre meu filho hoje e sempre.

Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.