6 dicas para conhecer o melhor de Brotas

Localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 220 quilômetros da capital, a cidade de Brotas consolidou-se como um destino de referência para o turismo de aventura. Sua geografia privilegiada, marcada por rios com corredeiras, cachoeiras imponentes e vasta área de vegetação nativa, proporciona um cenário ideal para a prática de atividades ao ar livre e o contato direto com a natureza.

A diversidade de opções atrai diferentes perfis de viajantes, desde aqueles que buscam adrenalina em esportes radicais até famílias em busca de momentos de lazer e relaxamento em meio a paisagens singulares. Confira algumas sugestões:

1. Rafting no rio Jacaré-Pepira Mirim

A oferta de atividades em Brotas é extensa e abrange desde emocionantes descidas de rafting no rio Jacaré-Pepira Mirim até a contemplação da natureza em trilhas que levam a cachoeiras de beleza ímpar.

Para os entusiastas de aventura, o rafting se destaca como uma experiência emblemática, permitindo a navegação por corredeiras desafiadoras sob a orientação de profissionais experientes. Já a prática do rapel em cachoeiras oferece outra perspectiva da paisagem, com descidas por paredões rochosos que proporcionam uma dose controlada de adrenalina.

2. Parque dos Saltos

A conexão com o ambiente natural também é um dos pilares do turismo no destino. Os inúmeros ecoparques da região abrigam trilhas que serpenteiam pela mata, conduzindo os visitantes a cachoeiras com quedas d’água propícias para banhos revigorantes. O Parque dos Saltos, situado no coração da cidade, apresenta algumas das mais notáveis quedas d’água do país, com mirantes e pontes que possibilitam a apreciação da força e da beleza do rio Jacaré-Pepira em seu curso.

3. Opções para explorar a cultura e a história local

Além das atividades focadas na natureza e na aventura, Brotas também oferece opções para aqueles que desejam explorar a cultura e a história local. O Museu do Café resgata a importância da cafeicultura para a região, enquanto o Museu do Caipira oferece um panorama sobre a vida e os costumes do interior paulista.

O Centro de Estudos do Universo (CEU), localizado dentro do Brotas Eco Hotel Fazenda, representa um atrativo singular, com seu observatório astronômico que permite a observação do céu noturno e a exploração dos mistérios do cosmos.

O Recanto das Cachoeiras oferece um espaço ideal para relaxamento (Imagem: UpFilms | Shutterstock)

4. Recanto das Cachoeiras

Para estadias mais prolongadas, roteiros de cinco e sete dias ampliam as possibilidades de exploração. O canionismo surge como uma atividade que combina aventura e contemplação, com a descida por cânions e a interação com cachoeiras e formações rochosas. Os esportes aquáticos, como o stand-up paddle, proporcionam momentos de lazer em águas mais calmas. A visita ao Recanto das Cachoeiras oferece um espaço para relaxamento e a tirolesa proporciona vistas panorâmicas da região.

5. Cuesta de Brotas

Expedições em quadriciclos e cavalgadas pela zona rural revelam a diversidade da paisagem da Cuesta de Brotas sob diferentes perspectivas. O Ecoparque Cassorova, com sua imponente cachoeira e circuito de arvorismo, representa outra opção de contato intenso com a natureza.

6. Brotas à noite

A vida noturna em Brotas complementa as atividades diurnas, com restaurantes que oferecem desde a culinária tradicional até pratos mais elaborados. O espaço gastronômico ao lado do Parque dos Saltos e a Avenida Mario Pinoti concentram diversas opções de alimentação e lazer.

As cervejarias artesanais locais também se destacam, oferecendo degustações de produtos regionais. Atualmente, são cinco opções sediadas no município e que conquistam os turistas. Além da tradicional e premiadíssima Brotas Beer, agora o município conta também com a Aventura Líquida, Casa das Minas, Cultiva e Limonis Beer.

A Brotas Beer tem, inclusive, um bar anexo onde é servida a cerveja e o chope da marca. Mas a Aventura Líquida, Casa das Minas e Cultiva também abrem para degustação. Novidades como o espaço gastronômico com vista para o rio, o Alameda Catharina e o Saint Spa enriquecem a experiência dos visitantes na área urbana.

Por Eliria Buso – Revista Qual Viagem