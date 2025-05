4 signos com forte conexão com a maternidade

O ano de 2025 traz uma energia especial para a maternidade, seja com gestações e nascimentos, ou de maneira simbólica, com a criação de novos projetos e ciclos de vida. Entre os signos mais propensos a vivenciar essa experiência, segundo a astróloga Eunice Ferrari, quatro se destacam: Leão, Peixes, Aquário e Escorpião. Para quem pertence a um desses signos — ou tem ascendente neles —, o chamado para gerar, nutrir e se transformar por meio da maternidade estará mais forte do que nunca. Confira!

1. Leão

As leoninas sentirão um desejo maior de se tornarem mães (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A força de Marte e Júpiter em setores ligados à criação e aos filhos potencializará o desejo das leoninas de se tornarem mães. O signo, naturalmente destemido e intenso, verá o impulso para construir sua família ganhar força, especialmente a partir de maio. A maternidade será vivida como uma missão repleta de amor e coragem.

2. Escorpião

2025 trará momentos de intensa transformação para as escorpianas (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O ano trará gestações inesperadas ou momentos de intensa transformação emocional, levando as mulheres de Escorpião a renascerem por meio da maternidade. Se há algo característico das escorpianas, é a capacidade de entrega absoluta. Quando assumem o papel de mãe, despertam um instinto de proteção visceral, mergulhando por completo nessa experiência.

3. Aquário

As nativas de Aquário poderão se surpreender com o desejo de se tornarem mães (Imagem: warmjuly | Shutterstock

As aquarianas poderão se surpreender com um desejo inesperado de se tornarem mães. Embora tradicionalmente Aquário seja um signo que valoriza a liberdade acima de tudo, este ano trará uma abertura para quebrar padrões e criar uma realidade familiar mais fluida e moderna. Júpiter em Gêmeos, até junho, favorecerá a chegada de uma criança e despertará o desejo de construção de algo significativo e afetivo.

4. Peixes

As piscianas nutrirão novos projetos, relações e caminhos (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

O trânsito de Saturno aumentará a responsabilidade e estrutura para quem já deseja dar esse grande passo, enquanto Júpiter em Câncer, a partir de junho, favorecerá a fertilidade e reforçará o desejo de conexão e acolhimento. Muitas piscianas se verão gerando não apenas filhos, mas novos mundos internos, em uma jornada intuitiva e sensível.

Vale lembrar que a maternidade não precisará ser apenas biológica. Muitas mulheres sentirão esse impulso criativo em diferentes áreas da vida, criando e nutrindo novos projetos, relações e caminhos que serão tão marcantes quanto a chegada de um filho. 2025 será, acima de tudo, um ano de transformação e gestação — em todas as suas formas.

Por Renata Cipili