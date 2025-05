7 raças de cachorro ideais para idosos

Ter um cachorro como companheiro pode transformar positivamente a vida de um idoso. Os cães oferecem afeto, companhia constante e uma sensação de propósito no dia a dia. Para muitas pessoas na terceira idade, a presença de um pet ajuda a aliviar a solidão, estimula momentos de atividade física leve e cria uma rotina mais alegre e acolhedora.

No entanto, nem todas as raças são adequadas para tutores idosos. É importante escolher cães de temperamento calmo, que demandem cuidados simples, não sejam excessivamente agitados e que se adaptem bem a ambientes menores, como apartamentos.

A seguir, confira algumas raças de cachorro ideais para idosos!

1. Shih tzu

O shih tzu tem um temperamento doce e é muito apegado ao tutor (Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock)

O shih tzu é uma raça de origem chinesa, criada originalmente como cão de companhia para a nobreza. Pequeno, com cerca de 5 a 7 kg, possui pelagem longa e macia, exigindo escovação frequente, mas com baixa queda de pelos. É conhecido por seu temperamento doce, calmo e muito apegado ao tutor.

Gosta de estar por perto, seja no colo ou acompanhando os passos do humano pela casa. Não precisa de muito exercício e adora cochilar em ambientes tranquilos. É ideal para idosos que buscam um cão afetuoso e sereno.

2. Pug

O pug é um cachorro tranquilo e uma ótima companhia para os idosos (Imagem: 220 Selfmade studio | Shutterstock)

O pug é um cão de origem chinesa, pequeno e robusto, com aparência única e carismática. Pesa entre 6 e 8 kg e tem pelagem curta, o que facilita a manutenção. É um cachorro que se apega facilmente ao tutor e adora companhia constante.

Apesar de brincalhão, prefere atividades leves, como passeios curtos ou tempo de qualidade no sofá. É uma raça sensível ao calor; por isso, precisa de ambientes frescos. Por ser afetuoso, divertido e tranquilo, é uma excelente opção para idosos que desejam um animal companheiro e fácil de lidar.

3. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel é extremamente sociável e se adapta facilmente à rotina da casa (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock)

Originário da Inglaterra, o cavalier king charles spaniel é um cão de porte pequeno a médio (pesando de 5 a 8 kg), com orelhas longas e pelagem sedosa. Tem uma expressão doce e comportamento amável. Extremamente sociável e sensível ao humor do tutor, se adapta facilmente à rotina da casa.

Ama receber carinho e está sempre disposto a agradar. Caminhadas leves e momentos de descanso fazem parte do seu dia ideal. É indicado para idosos que desejam um cão carinhoso, dócil e muito ligado ao tutor.

4. Maltês

O maltês é leal ao seu tutor e convive bem com as pessoas (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock)

O maltês tem origem na região do Mediterrâneo e é uma das raças mais antigas do mundo. É um cão de porte pequeno, pesando de 3 a 4 kg, com pelagem branca e longa, mas que pode ser mantida curta para facilitar os cuidados. É inteligente, alerta e muito afetuoso.

Apesar de animado, gasta sua energia dentro de casa e não exige longos passeios. Gosta de colo, convive bem com pessoas e é ótimo para quem mora em apartamentos. Sua lealdade e sensibilidade tornam essa raça ideal para idosos que buscam uma ligação emocional com o pet.

5. Bichon frisé

O bichon frisé é brincalhão e companheiro (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock)

De origem francesa e belga, o bichon frisé é um cão alegre, de pequeno porte (5 a 7 kg), com pelagem branca, fofa e encaracolada. Essa raça é conhecida por ser muito sociável, brincalhona na medida certa e bastante gentil. Se adapta bem a ambientes internos e gosta de rotinas calmas. É perfeito para idosos que desejam um cachorro alegre, companheiro e que traga leveza ao dia a dia.

6. Poodle toy

O poodle toy é sensível e tranquilo dentro de casa (Imagem: Lim Tiaw Leong | Shutterstock)

O poodle toy é a menor variedade da raça poodle, medindo até 28 cm e pesando cerca de 4 kg. Originário da Alemanha e popularizado na França, é um dos cães mais inteligentes e fáceis de treinar. Possui pelagem encaracolada, necessitando apenas de escovações regulares e tosas periódicas. É muito apegado ao tutor, sensível e tranquilo dentro de casa. Sua obediência e afeto o tornam ideal para idosos que desejam um cachorro inteligente e carinhoso.

7. Lhasa apso

O lhasa apso é calmo e gosta de estar próximo ao tutor (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

Com origem no Tibete, o lhasa apso foi criado como cão de guarda em mosteiros, mas é hoje um excelente cachorro de companhia. Pequeno (5 a 7 kg), possui pelagem longa e densa, que pode ser mantida aparada para facilitar os cuidados. É calmo, observador e muito leal. Gosta de manter certa independência, mas adora estar próximo ao tutor. Não exige muita atividade física e aprecia ambientes tranquilos.