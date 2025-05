5 dicas para fazer networking no trabalho híbrido

Nos últimos anos, o mundo corporativo passou por transformações significativas, impulsionadas pela pandemia da COVID-19 e pelo avanço das tecnologias digitais. Uma das mudanças mais marcantes foi a adoção do modelo de trabalho híbrido — também conhecido como trabalho flexível —, que combina períodos de trabalho remoto com dias no escritório.

De acordo com a pesquisa “Futuro do Trabalho: os modelos para o local de trabalho na América Latina”, realizada pela JLL Brasil (empresa de serviços imobiliários e gestão de investimentos) em 2024, 86% das empresas brasileiras adotaram o modelo híbrido, superando a média da América Latina, que é de 72%.

A transição para modelos mais flexíveis foi amplamente adotada por empresas de todos os setores, tamanhos e origens. No entanto, apesar dos benefícios em termos de flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o modelo híbrido apresenta desafios, especialmente na manutenção do networking e dos relacionamentos interpessoais nas organizações.

A pesquisa da JLL também destaca que o baixo comparecimento aos escritórios afeta uma em cada quatro empresas na América Latina, impactando a integração de novos colaboradores e a retenção de talentos. Para que a comunicação não seja afetada, é necessário o alinhamento de estratégias conscientes para cultivar e fortalecer laços profissionais, como explico abaixo.

1. Eventos e organizações de network

A participação em eventos sociais da empresa e de programas de networking fora dela, mesmo que virtuais, são fundamentais no que diz respeito ao crescimento profissional, pois serão oportunidades valiosas para interagir informalmente com colegas de profissão e fortalecer vínculos pessoais. O uso de redes sociais ou de ferramentas de comunicação interna são grandes aliados nessa jornada.

2. Participação ativa em reuniões

Participar ativamente de reuniões, sejam elas presenciais ou virtuais, é crucial. É importante manter-se preparado para contribuir efetivamente, seja fazendo perguntas pertinentes, compartilhando ideias ou até mesmo oferecendo feedbacks construtivos, demonstrando assim seu comprometimento e construindo sua presença na empresa.

A comunicação é a base do networking, especialmente no trabalho híbrido (Imagem: Jacob Lund | ShutterStock)

3. Comunicação proativa

A comunicação é a espinha dorsal do networking, especialmente no ambiente híbrido. Portanto, seja proativo em suas interações, entenda o funcionamento de ferramentas de comunicação digital e as use sempre que necessário, a exemplo de e-mails, mensagens instantâneas e chamadas de vídeo, buscando manter contato regular com colegas e superiores.

4. Mentoria e aconselhamento

Busque oportunidades para ser mentorado por profissionais que confia, e para mentorar os novos colegas de trabalho que poderão ir chegando. Esse relacionamento de troca de conhecimentos e experiências fortalece os laços e cria uma rede de apoio mútua. Além disso, a mentoria pode proporcionar uma visão mais ampla das dinâmicas organizacionais da empresa e auxiliar no desenvolvimento de carreira.

5. Feedback e reconhecimento

Não subestime o poder do feedback e do reconhecimento. Elogiar o trabalho bem-feito de colegas e solicitar feedback construtivo demonstra respeito e valoriza a colaboração. Essa prática reforça o espírito de equipe e cria um ambiente de trabalho positivo e produtivo.



Não há como escapar de uma realidade consolidada, como o trabalho híbrido, mas com toda certeza podemos nos adaptar e traçar estratégias que nos permitam prosperar nesse novo contexto. A integração de melhorias na comunicação e o empenho em manter o networking mesmo no cotidiano online pode transformar desafios em oportunidades e, como consequência, permitir que profissionais se mantenham conectados e engajados, independentemente da localização física.

Por Mara Leme Martins

PhD. Vice-presidente do BNI Brasil — Business Network International —, organização de networking de negócios.