A estética capilar masculina tem passado por uma transformação significativa, marcada pela valorização da individualidade e da autenticidade. Cada vez mais homens têm deixado de lado padrões impostos para abraçar o formato original dos fios — especialmente os cacheados e os crespos.

“O cabelo também é parte da identidade do homem, que vê nos fios uma forma de comunicar para o mundo um pouco da sua personalidade”, afirma Emanoel Reis, cabeleireiro especialista em cabelos naturais e Keune Talent.

Abaixo, Emanoel Reis compartilha 5 tendências de cortes para homens com cabelo cacheado que prometem fazer sucesso em 2025. Confira!

1. Black power

O black power é ideal para quem valoriza o volume e a textura natural dos cabelos afro (Imagem: insta_photos | Shutterstock)

Segundo Emanoel Reis, o black power é símbolo de atitude e resistência, ideal para quem valoriza o volume e a textura natural dos cabelos afro. “É um estilo para pessoas de personalidade marcante, que buscam um visual autêntico, com presença e forte carga de representatividade”, afirma.

Muito além da estética, o penteado carrega um importante contexto histórico e cultural. Versátil e prático, ele se adapta bem a diferentes formatos de rosto, mas vale ficar atento: o volume pode ampliar visualmente a largura da face.

O cabeleireiro também faz uma ressalva importante sobre os cuidados: “Hidratações frequentes são indispensáveis para manter os fios saudáveis e bem definidos, mesmo que você opte por usá-lo com menos definição. O uso de sprays finalizadores também é essencial, além de secar os cabelos com movimentos circulares, sem difusor, para garantir o máximo de volume e movimento”.

2. Mullet cacheado

O mullet cacheado valoriza rostos ovais e alongados (Imagem: daniromphoto | Shutterstock)

De acordo com o cabeleireiro, o look valoriza especialmente rostos ovais e alongados, já que o volume na parte de trás, visto pelas laterais, ajuda a equilibrar as proporções do rosto. “Esse corte transmite rebeldia e originalidade, e mistura uma pegada vintage a um toque atual”, explica.

Para valorizar a curvatura dos fios, ele indica o uso de produtos específicos para definição e pomadas modeladoras para manter o visual alinhado e cheio de movimento. Não podemos deixar de mencionar que a manutenção é necessária, o acompanhamento com um profissional garante que o fade (corte degradê) esteja sempre em dia e bonito.

3. Camadas baixas

O corte com camadas baixas é uma excelente escolha para homens com fios naturalmente ondulados (Imagem: Asier Romero | Shutterstock)

Para quem busca uma estética leve e despojada, o corte em camadas baixas é uma excelente escolha para homens com fios naturalmente ondulados e que estão dispostos a ter uma rotina diária de cuidados, já que é preciso dedicação para garantir um acabamento bonito e saudável.

O especialista também destaca que o corte favorece rostos quadrados e ovais. “O volume distribuído nas laterais ajuda a suavizar os ângulos e proporciona um equilíbrio harmonioso às proporções faciais”, explica Emanoel Reis.

Por fim, ele recomenda utilizar mousses e cremes de pentear, evitar lavagens excessivas para não ressecar os fios e, em alguns casos, finalizar com um difusor, que vai ajudar a controlar o frizz e manter a definição.

4. Afro fade

O afro fade é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo (Imagem: Bricolage | Shutterstock)

Elegante e sofisticado, este corte é pensado para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. Ao contrário dos outros, o afro fade se adapta bem a diferentes formatos de rosto, com destaque para os ovais e redondos, uma vez que o volume concentrado no topo ajuda a alongar a silhueta e a equilibrar os traços.

Além do uso de shampoos e condicionadores para hidratar e definir os cachos, é fundamental trabalhar a textura com pentes ou até mesmo com as mãos, para realçar o formato natural dos fios. “Para cabelos crespos, o uso de esponjas texturizadoras combinado com pomadas modeladoras pode garantir definição e acabamento impecáveis”, orienta o cabeleireiro.

5. Fade americano

O fade americano favorece diversos formatos de rosto, mas se destaca especialmente nos ovais e retangulares (Imagem: Djomas | Shutterstock)

Apesar de ambos os estilos utilizarem o degradê nas laterais e na nuca, o fade afro e o fade americano têm propostas distintas, principalmente no que diz respeito ao acabamento lateral e superior, ao estilo e ao tipo de fio.

Diferente do afro, o americano é um estilo mais genérico e tradicional, que pode ser feito em qualquer tipo de cabelo: liso, ondulado ou crespo. Seu visual é mais clássico e controlado, com o topo geralmente mais curto ou médio, e penteado em estilos como pompadour, slick back ou topete. O degradê é mais sutil e uniforme, com uma finalização mais limpa e discreta. A linha frontal pode ser marcada, mas não é uma regra, e raramente são usados desenhos ou detalhes mais ousados.

Versátil, ele favorece diversos formatos de rosto, mas se destaca especialmente nos ovais e retangulares. O volume concentrado no topo e suavemente distribuído nas laterais contribui para equilibrar as proporções faciais e alongar a silhueta.

Segundo Emmanuel Reis, este corte exige que os fios tenham um comprimento mínimo para garantir o volume necessário. Além disso, não é a melhor opção para quem busca um estilo de manutenção extremamente baixa, pois o uso diário de finalizadores e modeladores é essencial para alcançar o resultado e manter a definição ao longo do dia.

Por Raeesah Salomão