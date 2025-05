Veja hortaliças e flores ideais para cultivar em maio

O mês de maio marca uma transição importante entre as estações do ano, sendo um período estratégico para o planejamento e o cultivo do jardim ou da horta. Com a diminuição gradual das temperaturas e a alteração no regime de chuvas, torna-se essencial observar as características climáticas regionais antes de iniciar qualquer plantio.

“Em maio temos o clima ideal para começar o cultivo do seu jardim. As temperaturas amenas e a umidade típica da estação favorecem o desenvolvimento de diversas espécies. Para garantir um jardim bonito e cheio de vida, o segredo está em escolher sementes de qualidade”, destaca Leandro Mello, especialista da ISLA Sementes.

A ISLA Sementes, maior empresa brasileira em variedades de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos, traz aqui uma seleção de sementes para serem cultivadas em sua horta em todas as regiões do Brasil.

Hortaliças para cada região do Brasil

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste, além dos estados Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, o ideal é cultivar:

Abóbora;

Abobrinha;

Berinjela;

Coentro;

Feijão-vagem;

Jiló;

Maxixe;

Pepino;

Pimenta;

Pimentão;

Quiabo.

Para as outras regiões do país:

Acelga;

Agrião;

Aipo;

Alface;

Alho-poró;

Beterraba;

Cebolinha;

Cenoura;

Chicória;

Couve-chinesa;

Couve-flor de inverno;

Couve-manteiga ;

; Ervilha;

Mostarda;

Nabo;

Repolho;

Rúcula;

Salsa.

A lavatera é uma planta de fácil cultivo para o jardim (Imagem: Floridafan | Shutterstock)

Flores para cultivar em maio

Abaixo, confira 5 flores para cultivar no seu jardim em maio!

Lavatera: é uma planta ornamental versátil e de fácil cultivo, conhecida por suas flores grandes e coloridas;

é uma planta ornamental versátil e de fácil cultivo, conhecida por suas flores grandes e coloridas; Phlox: é extremamente florífera, ideal para bordaduras, canteiros, vasos e arranjos;

é extremamente florífera, ideal para bordaduras, canteiros, vasos e arranjos; Salvia splendens : possui boa tolerância ao frio, é fácil de cultivar, bastante florífera e versátil, sendo amplamente utilizada em vasos, jardineiras, maciços e bordaduras de jardim;

: possui boa tolerância ao frio, é fácil de cultivar, bastante florífera e versátil, sendo amplamente utilizada em vasos, jardineiras, maciços e bordaduras de jardim; Tagetes: é uma planta de fácil cultivo, com hastes compridas, flores aromáticas e a capacidade de atrair borboletas. Além disso, é ótima repelente natural de insetos quando plantada ao redor de jardins;

é uma planta de fácil cultivo, com hastes compridas, flores aromáticas e a capacidade de atrair borboletas. Além disso, é ótima repelente natural de insetos quando plantada ao redor de jardins; Capuchinha: é fácil de cultivar, comestível e excelente para decorar jardins. Além disso, também pode ser utilizada em pratos culinários devido ao seu sabor levemente picante.

Como cultivar

A seguir, veja dicas de como cultivar as hortaliças e as flores e ter sucesso no seu jardim ou horta:

Avalie o espaço disponível para o plantio , lembrando que algumas espécies se adaptam bem a vasos e floreiras, enquanto outras necessitam de mais espaço;

, lembrando que algumas espécies se adaptam bem a vasos e floreiras, enquanto outras necessitam de mais espaço; Prepare o solo de forma adequada, utilizando um bom substrato para garantir o desenvolvimento das raízes e a drenagem adequada da água;

Regue frequentemente, porém é preciso ter cuidado para não encharcar o solo;

Remova flores e folhas secas para estimular novas florações e manter a flor saudável;

Essas flores são cultivadas tanto diretamente na terra quanto em vasos, dependendo do espaço disponível e da sua preferência.

Por Débora Nascimento