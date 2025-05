Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/05/2025

As energias do domingo serão ideais para os nativos refletirem sobre transformações (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo será ideal para se conectar com as emoções e refletir sobre os pontos que deverão ser transformados. Além disso, pedirá cautela com as atitudes impulsivas e com as decisões importantes. Para lidar com os desafios e aproveitar melhor as oportunidades do dia, consulte, abaixo, as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

Neste domingo, os arianos se conectarão com os amigos e com as causas sociais (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Hoje, a sua conexão emocional com os amigos e com as causas sociais estará em alta. Todavia, poderão ocorrer tensões nas relações de amizade ou nos projetos coletivos. Além disso, será possível que a comunicação sobre os planos gere mal-entendidos. Portanto, atente-se à tendência a se deixar levar pelo desejo de poder e liderança.

Touro

Os taurinos poderão enfrentar transformações no setor profissional (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A sua carreira poderá passar por transformações intensas, gerando um certo desconforto. Isso porque tenderá a buscar mais reconhecimento, porém será possível que a impulsividade gere atritos. Ademais, a comunicação e as decisões profissionais enfrentarão desafios, exigindo cautela para evitar tensões.

Gêmeos

Será possível que os geminianos queiram redefinir suas crenças e explorar sentimentos profundos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Neste domingo, tenderá a buscar mais reconhecimento e crescimento. Será possível que se depare com um forte impulso para redefinir suas crenças e explorar sentimentos profundos. No entanto, as suas ações poderão gerar atritos em viagens ou em estudos. Além disso, como comunica as ideias possivelmente irá ocasionar outros desafios. Logo, tenha clareza para evitar mal-entendidos.

Câncer

Os cancerianos poderão ter ideias valiosas ao realizar limpezas emocionais (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você mergulhará em intensas transformações emocionais, sendo um dia de profundas limpezas internas. Haverá um forte impulso para o desapego e a renovação de sentimentos. Apesar dos desafios, poderá ter uma força extra e ideias valiosas, facilitando o processo.

Leão

Os leoninos passarão transformações benéficas nos relacionamentos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

As relações e parcerias passarão por profundas transformações positivas. Isso lhe trará liberdade e autenticidade, além de permitir que tenha mais facilidade para expressar seus sentimentos. Entretanto, emoções desconfortáveis poderão vir à tona, levando(a) a ações radicais.

Virgem

O domingo dos virginianos será voltado para mudanças na rotina, no trabalho e na saúde (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Hoje, você dedicará mais atenção à rotina e ao ambiente de trabalho. Haverá a chance de se deparar com uma profunda necessidade de transformar os hábitos ou como cuida da saúde. Será um dia importante para se desapegar do que não lhe serve mais, realizando limpezas nas emoções e nos costumes.

Libra

Os librianos possivelmente sentirão a necessidade de mudar a forma como buscam por prazer e diversão (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

A tendência será que sinta a necessidade de mudar a forma como lida com a sua imagem e como busca por prazer e diversão. Além disso, sentimentos intensos poderão surgir no setor afetivo. Isso porque o desejo de fazer tudo ao seu modo possivelmente irá gerar atritos. Portanto, deverá controlar os impulsos.

Escorpião

Os escorpianos deverão lidar com os incômodos do passado, mas também controlar as emoções (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

As relações familiares e os assuntos relacionados ao lar poderão passar por transformações intensas. Haverá a necessidade de lidar com os incômodos do passado, bem como a possibilidade de agitação e conflitos. Para que tudo termine bem e encontre segurança com a família, deverá controlar as emoções.

Sagitário

Os sagitarianos enfrentarão mudanças em como interagem com pessoas próximas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Neste domingo, a comunicação e as interações com pessoas próximas passarão por mudanças emocionais. Será possível que sinta a necessidade de explorar verdades ocultas nos estudos e nos diálogos. Contudo, uma influência astrológica poderá trazer agitação e impulsividade. Logo, deverá ter cautela com a intensidade emocional.

Capricórnio

O dia dos capricornianos será focado no setor financeiro e nos valores pessoais (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com o setor financeiro e com os valores pessoais, sendo possível transformações nessas áreas. Além disso, haverá a necessidade de organizar como lida com os recursos materiais. Apenas tenha cautela com os impulsos, pois eles poderão gerar conflitos.

Aquário

A imagem dos aquarianos passará por transformações (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Hoje, a sua relação com a própria imagem poderá enfrentar transformações. Haverá a necessidade de confrontar suas sombras e reafirmar o seu poder pessoal. Apenas tome cuidado com a tendência a agir por impulso. Afinal, isso poderá levar a conflitos identitários e nas relações próximas.

Peixes

As crenças espirituais dos piscianos passarão por transformações intensas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)

Você poderá passar por mudanças profundas. A necessidade de confrontar os medos ocultos estará bem presente. Apesar disso, a propensão a ações impulsivas poderá acarretar confusões. Logo, para ter mais clareza nas decisões, acolha as emoções e cuide do bem-estar espiritual.