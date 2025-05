5 dicas para manter a coloração do cabelo por mais tempo

Cabelos tingidos exigem cuidados redobrados. Após o processo de coloração, é comum notar a perda de intensidade da cor ao longo das semanas — especialmente se não houver uma rotina adequada. Fatores como exposição solar, uso de ferramentas térmicas e até a forma de lavar os fios impactam diretamente na durabilidade da tinta.

Para ajudar nesse cuidado, Ana Regina, técnica da Embelleze, empresa brasileira de beleza, elenca 5 dicas práticas que vão te ajudar a preservar a cor e o brilho da coloração por muito mais tempo. Confira!

1. Evite lavar os fios com água quente

A temperatura da água influencia diretamente na saúde da fibra capilar. “A água muito quente abre as cutículas dos fios, deixando-os mais vulneráveis à perda de pigmentos. Isso faz com que a cor desbote mais rápido”, explica a especialista. Para manter a coloração por mais tempo, o ideal é lavar os cabelos com água morna ou fria, que ajuda a manter as cutículas seladas e a cor protegida.

2. Aposte em banhos de brilho

Entre uma coloração e outra, os banhos de brilho são ótimos aliados para devolver o viço, a intensidade da cor e a maciez dos cabelos tingidos. A técnica pode ser feita com colorações sem amônia, como explica Ana Regina: “Para dar aquele up na cor sem danificar os fios, uma dica é misturar uma pequena quantidade de tintura a uma máscara de tratamento de preferência. Indico a Natucor, por ser vegana, sem amônia e água oxigenada, devolvendo o brilho e a vivacidade da cor com suavidade”.

O leave-in com proteção térmica ajuda a preservar a cor e a saúde capilar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Use protetor térmico antes de fontes de calor

O uso frequente de secadores, pranchas e babyliss pode acelerar o desbotamento da cor, já que o calor excessivo dilata as cutículas dos fios, facilitando a perda dos pigmentos. “Ao abrir a estrutura do cabelo, o calor permite que a cor escape com mais facilidade a cada uso”, explica Ana Regina, que completa: “Por isso, antes de qualquer ferramenta térmica, é essencial aplicar um leave-in com proteção térmica — ele age como uma barreira protetora, ajudando a preservar a cor e a saúde da fibra capilar”.

4. Evite exposição prolongada ao sol

A radiação solar pode ser uma das grandes vilãs dos cabelos tingidos. “Os raios ultravioletas (UV) oxidam os pigmentos da coloração, alterando a tonalidade e tirando o brilho dos fios“, explica Ana Regina. Para proteger os cabelos do sol, vale usar acessórios como chapéus e lenços ou recorrer a produtos com filtro solar capilar, que criam uma camada de proteção contra os danos externos.

5. Invista em produtos com ação antidesbotamento

Finalizadores com ativos voltados à proteção da cor fazem toda a diferença na rotina de quem colore os fios. “Indico o Novex Blindagem Gloss Color Leave-in, porque ele oferece exatamente o que os cabelos tingidos precisam: proteção térmica de até 232 °C, filtro UV e uma potente tecnologia antidesbotamento, que mantém a cor intensa por até 40 dias. Além disso, garante brilho espelhado e toque macio, deixando o cabelo visivelmente mais saudável”, finaliza a profissional.

Por Caroline Amorim