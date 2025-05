5 linguagens de programação para trabalhar com tecnologia

A área de tecnologia continua sendo uma das mais dinâmicas, valorizadas e estratégicas no mercado de trabalho global. Com a aceleração da transformação digital em diferentes setores, cresce a necessidade por profissionais qualificados capazes de lidar com ferramentas, sistemas e soluções inovadoras. Nesse cenário, a programação se destaca como uma das principais portas de entrada para quem deseja atuar na área.

Segundo dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom), até 2025, o Brasil deverá demandar aproximadamente 797 mil novos profissionais na área de Tecnologia da Informação, com 159 mil novas vagas por ano. No entanto, apenas 53 mil estudantes se formam na área anualmente.

Para Rafael Cunha, diretor nacional da Microlins, rede de ensino profissionalizante, aprender a programar é hoje uma competência essencial, e o domínio das linguagens certas pode abrir portas para áreas como desenvolvimento web, mobile, inteligência artificial, ciência de dados e automação de processos.

“Em um cenário de constante transformação digital, compreender linguagens de programação deixou de ser um diferencial e passou a ser uma competência estratégica. O domínio dessas ferramentas viabiliza a inserção no mercado de tecnologia e a atuação em projetos inovadores, com alto valor agregado”, afirma.

Abaixo, Rafael Cunha lista cinco linguagens de programação ideais para quem deseja começar uma carreira sólida e promissora no setor de tecnologia. Confira!

1. Python

Conhecida por sua estrutura simples e leitura intuitiva, Python é uma das linguagens mais acessíveis para iniciantes. Além disso, é amplamente utilizada em áreas como ciência de dados, machine learning e automação. Sua versatilidade permite o desenvolvimento de aplicações para web, análise de dados e até jogos.

2. JavaScript

Indispensável no desenvolvimento web, JavaScript é a linguagem que dá vida às interfaces interativas que usamos diariamente. Com ela, é possível criar desde sites dinâmicos até aplicações completas com frameworks modernos, como React e Node.js. É uma excelente escolha para quem busca inserção rápida no mercado.

A linguagem Java é conhecida por sua robustez, segurança e portabilidade entre diferentes plataformas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Java

Amplamente utilizada em empresas de grande porte, Java é conhecida por sua robustez, segurança e portabilidade entre diferentes plataformas. Seu uso é comum em sistemas bancários, aplicativos Android e softwares corporativos. É ideal para quem busca estabilidade e empregabilidade a longo prazo.

4. C#

Linguagem desenvolvida pela Microsoft, o C# é uma ótima opção para o desenvolvimento de aplicações Windows, jogos e sistemas corporativos. Combinando versatilidade e desempenho, é uma escolha estratégica para quem deseja atuar em ambientes empresariais e com integração a tecnologias Microsoft.

5. SQL

Embora não seja uma linguagem de programação no sentido tradicional, SQL (Structured Query Language) é essencial para manipulação e gestão de bancos de dados. Com o avanço da análise de dados e da inteligência de mercado, o domínio dela tornou-se uma habilidade indispensável em praticamente todas as áreas de TI.

Por Caroline Souza