12 dicas para o seu animal ter uma vida saudável e feliz

O cuidado com a saúde é fundamental para garantir animais felizes (Imagem: Gerain0812 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os animais de estimação, como cães e gatos, são grandes companheiros e fazem parte da rotina de diversos lares, oferecendo afeto, alegria e lealdade. No entanto, para que esses laços sejam duradouros e saudáveis, é essencial oferecer cuidados adequados.

Abaixo, Adolfo Carlos Barreto Santos, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, lista dicas para o seu animal ter uma vida saudável e feliz. “Esses cuidados diários são a chave para proporcionar uma vida longa e feliz para os nossos queridos companheiros”, afirma.

1. Realize a medicação preventiva de parasitas

Utilize medicamentos antiparasitários conforme orientação do veterinário, a fim de evitar parasitas como pulgas, carrapatos e vermes, que podem causar sérios problemas de saúde.

2. Mantenha o ambiente do pet limpo

Mantenha sempre o ambiente do seu animal de estimação limpo e higienizado para prevenir infestações de parasitas.

3. Estimule o animal mentalmente

Ofereça brinquedos que desafiem a mente do seu animal de estimação, como quebra-cabeças e jogos de busca. “Um espaço seguro, confortável e enriquecido com brinquedos e atividades não apenas mantém o animal fisicamente ativo, mas também mentalmente saudável”, ressalta Adolfo Carlos Barreto Santos. Além disso, ensine novos comandos e truques para manter o cérebro do seu animal de estimação ativo.

4. Cuide dos dentes

Escove os dentes do seu animal regularmente com produtos específicos para animais. Além disso, ofereça também petiscos dentários, pois ajudam a limpar os dentes e a prevenir o acúmulo de tártaro.

5. Ofereça abrigo

Garanta que seu pet tenha um abrigo adequado contra frio, calor e chuva. Além disso, proporcione uma cama confortável e adequada ao tamanho do seu animal de estimação para ele poder descansar.

É essencial garantir a hidratação dos animais (Imagem: Julija Kumpinovica | Shutterstock)

6. Garanta a hidratação

Principalmente nos dias quentes, certifique-se de que seu animal tenha acesso a água fresca e limpa, além de sombra para se proteger do sol.

7. Invista na identificação

Invista na implantação de um microchip no seu pet para facilitar a identificação em caso de perda. Além disso, coloque uma coleira com uma placa de identificação contendo o nome do pet e seu contato. Isso é crucial para garantir que o animal possa ser encontrado.

8. Cuide da alimentação

Escolha rações que atendam às necessidades nutricionais do seu pet, considerando idade, porte e condições de saúde. Uma alimentação balanceada é essencial para a saúde dos animais. Além disso, evite oferecer alimentos humanos, como chocolate, cebola e uva, pois podem ser prejudiciais

9. Proporcione atividade física

Leve seu cão para passear regularmente. Gatos também podem se beneficiar de brincadeiras interativas. O exercício físico é essencial para manter os pets saudáveis, prevenir obesidade e proporcionar estímulos mentais.

10. Realize check-ups anuais

Leve seu pet ao veterinário pelo menos uma vez ao ano para um check-up completo. Consultas regulares são fundamentais para prevenção e detecção precoce de doenças. “Pequenas mudanças no comportamento, apetite ou aparência física podem ser sinais de problemas de saúde que, se detectados precocemente, podem ser tratados de maneira eficaz”, ressalta Adolfo Carlos Barreto Santos. Além disso, mantenha as vacinas em dia para prevenir problemas graves.

11. Banhos regulares e cuidados com os pelos

Dê banhos no pet conforme necessário, utilizando produtos específicos para animais. A higiene adequada contribui para a saúde e bem-estar dos animais, prevenindo infecções e outras condições. Além disso, escove a pelagem regularmente para evitar nós e manter a pele saudável.

12. Atenção com a segurança

Mantenha produtos tóxicos fora do alcance dos animais e proteja áreas perigosas para evitar acidentes.

Por Letícia Zuim Gonzalez