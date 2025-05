8 raças de gato extremamente dóceis 

Ter um gato como animal de estimação é sinônimo de carinho, personalidade e companhia. Mesmo sendo conhecidos por sua independência, muitos demonstram afeto, gostam de colo, interagem com a família e apreciam momentos de descanso ao lado de seus tutores. Essa predisposição à docilidade pode variar de acordo com o ambiente, a criação e, principalmente, a raça do animal.

Abaixo, confira algumas das raças de gato extremamente dóceis!

1. Ragdoll

O gato ragdoll tem um temperamento dócil, além de uma aparência encantadora (Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock)

Originária da Califórnia (EUA), a raça ragdoll foi desenvolvida na década de 1960 com o objetivo de criar gatos de temperamento dócil e aparência encantadora. Esses felinos têm pelagem longa e macia, geralmente em tons claros com extremidades mais escuras, e olhos azuis. O nome “ragdoll” (boneca de pano) vem da forma como relaxam completamente ao serem pegos no colo.

2. Scottish fold

Os gatos scottish fold apreciam uma rotina tranquila e o contato próximo com o tutor (Imagem: Ance Kazaka | Shutterstock)

O scottish fold surgiu na Escócia, na década de 1960, e é facilmente reconhecido por suas orelhas dobradas para a frente. Seu porte é médio, o corpo arredondado e a pelagem pode ser curta ou semilonga. São gatos que apreciam uma rotina tranquila e o contato próximo com o tutor. Além disso, são ideais para quem deseja um pet reservado, mas com um vínculo afetivo forte.

3. Persa

Os gatos persas criam laços profundos com seus tutores e costumam responder bem ao carinho (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock)

De origem iraniana, o persa é um clássico entre as raças mais dóceis. Com sua pelagem longa, densa e sedosa, rosto achatado e olhar expressivo, ele encanta tanto pela aparência quanto pelo temperamento. Trata-se de um gato que valoriza o sossego: prefere ambientes calmos, onde possa descansar sem ser perturbado. São animais que criam laços profundos com seus tutores e costumam responder bem ao carinho e à presença constante.

4. Maine coon

O gato maine coon gosta de brincar e interagir com crianças (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

Apesar de seu tamanho impressionante — podendo ultrapassar 10 kg —, o maine coon é conhecido por seu temperamento gentil e afetuoso. Essa raça surgiu nos Estados Unidos e tem pelagem longa e espessa, orelhas com pontas peludas e cauda exuberante. Inteligente e sociável, gosta de participar da rotina da casa, interagir com crianças e até brincar com água. São gatos equilibrados: gostam de atividades, mas também adoram momentos de tranquilidade.

5. Birmanês

O gato birmanês tem um temperamento tranquilo, calmo e sociável (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock)

O birmanês é uma raça asiática encantadora, com origem ligada a lendas de templos budistas. Seu visual elegante inclui pelagem semilonga, coloração clara com extremidades escuras e patas brancas, que lembram “luvas”. Esses gatos têm um temperamento tranquilo, calmo e sociável. São companheiros fiéis e gostam de estar perto dos tutores, mas sem exigir atenção o tempo todo.

6. British shorthair

O gato british shorthair é apegado ao tutore e gosta da presença humana (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

O british shorthair, uma das raças mais antigas da Inglaterra, é famoso por sua aparência robusta e pelagem curta e densa. De comportamento tranquilo, se destaca por ser muito independente, mas também muito leal e afetuosa. Esses gatos se apegam aos tutores e gostam da presença humana, embora não sejam do tipo que fica pedindo colo o tempo todo.

7. Burmês

O gato burmês é dócil e adora colo, carinho e brincadeiras (Imagem: biggunsband | Shutterstock)

Com origem no Sudeste Asiático, o burmês é um gato de corpo musculoso, olhos dourados intensos e pelagem curta e brilhante. É conhecido por seu comportamento extremamente afetuoso, quase canino. Gosta de estar o tempo todo com os tutores, adora colo, carinho e brincadeiras suaves. É sociável com todos os membros da família e até com visitas.

8. Exótico

Os gatos exóticos geralmente são tranquilos e adoram ficar no colo (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

Desenvolvido como uma versão de pelo curto do persa, o exótico mantém o rosto achatado e a expressão doce, mas com pelagem mais curta e fácil de cuidar. Essa raça americana é extremamente dócil, tranquila, adora ambientes calmos e aprecia ficar no colo do tutor. São gatos discretos, pouco exigentes, mas muito carinhosos.