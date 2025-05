4 livros com temática LGBTQIAPN+ para ler no Mês do Orgulho

Em junho é celebrado como o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ — sigla que representa lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, pessoas não binárias e outras identidades de gênero e orientações sexuais. É um período dedicado à afirmação de identidades, valorização da diversidade e celebração das conquistas da comunidade.

É também uma ótima oportunidade para destacar expressões artísticas que trazem novas lentes sobre o mundo, como os livros que abordam vivências queer. Essas leituras convidam à reflexão, aproximam diferentes realidades e enriquecem o olhar do leitor com narrativas sensíveis, autênticas e muitas vezes transformadoras.

Veja, abaixo, 4 dicas de livros com a temática LGBTQIAPN+!

1. Tudo que ela me disse

Em “Tudo que ela me disse”, Marília descobre que, para ser protagonista da própria história, precisa sair de trás das câmeras (Imagem: Reprodução digital | Editora Seguinte)

O livro, escrito por Bia Crespo, acompanha a história de Marília, uma nerd — e com orgulho. Seu plano é passar pelo ensino médio sem chamar muita atenção, até enfim poder realizar o sonho de se tornar uma grande diretora de cinema. Quando surge a oportunidade de apresentar os trabalhos escolares em formato de vídeo, a protagonista acredita estar se aproximando do seu chamado.

Mas tem uma pegadinha: os alunos que precisam de uma força no boletim também precisam participar. Ou seja, os populares. A principal deles é Fernanda. Sósia da Avril Lavigne, a menina não perde uma oportunidade de ser o centro das atenções. Só que, entre uma gravação e outra, Marília acaba conhecendo um lado diferente de Nanda — e se deparando com sentimentos que nunca tinha experimentado.

Em meio a filmagens na praia, coraçõezinhos no Orkut e convites exclusivos para matinê, Marília percebe que, para viver um grande amor, talvez tenha que sair de trás das câmeras e se tornar a protagonista da própria história.

2. Os dois amores de Hugo Flores

No livro “Os dois amores de Hugo Flores”, o protagonista precisa desenvolver um aplicativo de relacionamento sem nenhuma experiência amorosa (Imagem: Reprodução digital | Editora Paralela)

Na obra escrita por Felipe Fagundes, Verônica Rico, a nova e já famosa CEO da empresa de tecnologia onde Hugo trabalha, aparece prometendo mundos e fundos. Ele vê nessa reviravolta a chance de conquistar seu sonho. A única questão é que o grande projeto de Verônica é dar vida a um ambicioso aplicativo de relacionamento, e Hugo se vê ligeiramente apavorado por ter vinte e quatro anos e nenhuma experiência amorosa no currículo.

Lidando com prazos impossíveis, discursos motivacionais suspeitos e o pior café já servido por um CNPJ, o protagonista analisa como o amor e os relacionamentos funcionam. Mas é com João Bastos, o colega charmoso e implicante que parece não levar o trabalho a sério, que talvez surja a oportunidade de colocar seus estudos em prática e deixar cair a ficha de que nem todo gay é o mesmo gay.

3. O mundo que habita em mim

Em “O mundo que habita em mim”, Igor é bissexual, mas, por medo, acha mais fácil ignorar a atração por meninos (Imagem: Reprodução digital | Editora Seguinte)

Igor sempre quis ser ator, e esse sonho parece cada vez mais próximo. O Festival de Artes Universitárias pode abrir muitas portas, e sua melhor amiga, por quem ele talvez esteja apaixonado, tem um roteiro maravilhoso na gaveta. Ele gosta de dizer que é feito de arte, e por meio dela pretende mostrar ao mundo quem realmente é. Mas, para isso acontecer, o protagonista precisa tomar coragem para encarar todas as partes de si, até aquelas que mais o assustam…

Na obra escrita por Luca Guadagnini, Igor sempre teve certeza de que era bissexual, mas, por medo do mundo, das expectativas alheias e da própria liberdade, achava mais fácil ignorar a atração por meninos. Porém, enquanto lida com o luto pela avó, se prepara para o festival, curte os últimos momentos da vida universitária e ainda sonha com o garoto que encontrou em um ônibus, essa realidade fica cada vez mais difícil de esconder.

4. Les Normaux: garoto encontra vampiro

Em “Les Normaux: garoto encontra vampiro”, Sébastien e Elia lidam com a atração, os medos e as dúvidas que cercam o seu relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Editora Seguinte)

Escrito por Janine Janssen e S. Al Sabado, o livro acompanha Sébastien, que acabou de se mudar para uma Paris mágica, povoada por criaturas sobrenaturais, onde vai cursar a universidade para se tornar um feiticeiro. Mas a mudança não está sendo nada fácil: ele nunca foi muito bom em fazer amigos.

Certa noite, num bar, ele acaba beijando Elia, um vampiro misterioso e muito bonito. Seb foge logo depois, sem olhar para trás — só para dar de cara com Elia na manhã seguinte, bem na porta do seu apartamento. Eles moram no mesmo prédio e, conforme seus caminhos vão se cruzando, a atração entre os dois fica cada vez mais difícil de ignorar.

Enquanto tentam lidar com os próprios medos e dúvidas, os dois vão contar com a ajuda de um grupo de amigos incríveis, que está sempre por perto para dar aquele empurrãozinho quando falta coragem. Afinal, não é todo dia que um garoto encontra um vampiro — e as faíscas brilham em todas as cores.

Por Mariany Bittencourt