Saiba como identificar e prevenir doenças renais em animais

As doenças renais afetam uma parcela significativa da população de pets (Imagem: Vinicius Florio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A campanha Maio Amarelo foi criada para conscientizar as pessoas sobre as doenças renais, que afetam uma parcela significativa da população pet. Segundo dados do Programa de Cuidados ao Paciente Crônico da Petlove, 27% dos animais crônicos acompanhados pela iniciativa possuem doença renal crônica.

Segundo a médica-veterinária Joana Portin, da Petlove, os rins são responsáveis por filtrar e remover substâncias tóxicas do organismo, purificar o sangue, controlar a pressão arterial, produzir enzimas e hormônios, auxiliar na produção de células sanguíneas — como os glóbulos vermelhos — e ainda contribuir para o crescimento e a manutenção dos ossos.

As causas das doenças renais podem variar, passando desde fatores genéticos e idade avançada até infecções, pouca ingestão de água, doenças autoimunes, tumores e exposição a toxinas. Muitas vezes, o tratamento visa retardar a progressão da doença e aliviar os sintomas, incluindo dieta especializada, medicamentos, fluidoterapia e cuidados de suporte.

Raças mais suscetíveis a terem doenças renais

A profissional da Petlove explica que as raças de cães mais acometidas por doenças renais são: beagle, cocker, lhasa apso, maltês, pastor alemão, poodle, dachshund, pinscher, shih tzu e schnauzer. “No caso dos gatos são siamês, maine coon, persa, abissínio, azul russo e burmese”, pontua.

Segundo a veterinária, embora os felinos sejam mais comumente acometidos, são a espécie que melhor convive com a enfermidade, podendo viver anos, desde que recebam acompanhamento e tratamento adequados. “Já os cães, uma vez diagnosticados, sofrem mais para estabilizar a doença, que, nessa espécie, progride um pouco mais rapidamente”, alerta.

Sintomas de doenças renais em cães e gatos

Conforme Joana Portin, os animais com doença renal podem apresentar sintomas variados, sendo alguns mais comuns. “O emagrecimento gradual acompanhado de perda de apetite, halitose, aumento da produção de urina — que pode, muitas vezes, estar mais clara que o habitual ou até conter sangue — são sinais frequentes. Diarreia e vômito também podem fazer parte deste quadro, assim como comportamentos atípicos na caixa de areia ou tapete higiênico”, explica.

A veterinária também alerta que certos sintomas podem indicar quadros mais graves de doença renal. “Desidratação, hálito urêmico (odor forte de ureia na boca) e úlceras na boca podem sinalizar situações mais graves. Em todos estes casos, deve-se procurar um médico-veterinário para um acompanhamento profissional”, recomenda.

Doença renal aguda

A doença renal também pode se manifestar de forma aguda, causada por intoxicações, infecções e inflamações graves, doenças de trato urinário inferior ou superior (como cálculos urinários e/ou obstruções das vias urinárias) e algumas doenças virais.

Essa forma traz sinais mais intensos e emergenciais, como prostração, desidratação severa, vômitos, diarreias, urina com sangue em alguns casos. Se não reconhecida e tratada em ambiente hospitalar, pode levar a óbito em pouco tempo.

O acompanhamento veterinário regular é essencial para detectar precocemente casos de doenças renais (Imagem: Mongkolchon Akesin | Shutterstock)

Prevenindo doenças renais

Para evitar que a doença renal crônica comprometa a saúde e a qualidade de vida dos pets, a médica-veterinária Joana Portin recomenda atitudes simples e eficazes para adotar no dia a dia. Confira!

1. Faça check-ups regulares

Para prevenir doenças renais, Joana Portin indica consultas de check-up com regularidade, já que a descoberta precoce desacelera a progressão da doença crônica.

2. Cuide da alimentação e hidratação

O cuidado com a alimentação e a hidratação são fundamentais para prevenir doenças renais nos animais. “A hidratação adequada, com oferta de água limpa e fresca, alimentação de boa qualidade, além de exercícios físicos como brincadeiras e passeios podem reduzir as chances de o pet contrair a doença”, pontua a veterinária.

Para auxiliar o animal a beber água, especialmente os cães que não possuem o hábito e os gatos que, culturalmente, não realizam a ingestão adequada, Joana Portin indica deixar potes com água espalhados em diferentes espaços da casa. “Em dias mais quentes, pedras de gelo podem estimular o pet a beber água. Ainda, fontes de água podem gerar maior aderência”, orienta.

3. Limpe a caixa de areia

Os felinos são os que mais desenvolvem a doença renal crônica, a prevalência da enfermidade na espécie chega a ser de 30% em gatos com mais de 15 anos, de acordo com estudo publicado pelo Centro Médico de Minnesota, nos Estados Unidos. Joana Portin recomenda que, na espécie felina, além do estímulo hídrico, a limpeza de caixa de areia também entre como um dos principais fatores de prevenção.

“O fato de os gatos reterem a urina devido à caixa de areia estar suja, predispõe muito o desenvolvimento da doença. Portanto, manter o espaço sempre limpo e, se possível, ter mais de uma caixa, é um dos pontos simples e de maior significado da prevenção de doenças renais e também de enfermidades do trato urinário em geral”, orienta.

Além disso, conforme a veterinária, a escolha da areia também pode ajudar na prevenção. “Prefira opções mais claras, sem perfume e que não levantem pó/poeira. Deste modo, você trará mais conforto para o gato e evitando que ele retenha urina”, afirma.

Por Danielle Albuquerque