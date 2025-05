5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em junho de 2025 

Junho chega com grandes lançamentos no Prime Video (Imagem: Sergio Photone | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O mês de junho chega com estreias empolgantes para os assinantes do Prime Video. Entre as novidades, destaca-se a série de suspense psicológico “Mentirosos”, baseada no best-seller de E. Lockhart, e o drama policial “Countdown”, estrelado por Jensen Ackles. Além disso, os fãs de comédia podem conferir “Deep Cover”, uma produção britânica que mistura ação e humor.

Abaixo, veja mais informações sobre esses e outros lançamentos do Prime Video em junho!

1. Mentiras, a série (13/06)

Em “Mentiras, a série”, quatro mulheres precisam superar suas diferenças e desvendar o assassinato de Emmanuel Mijares (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Baseada no famoso musical mexicano “Mentiras”, a série conta a história de quatro mulheres que se conhecem durante o funeral de Emmanuel Mijares (Luis Geraldo Mendéz), um homem com quem todas mantiveram romances secretos. Quando é revelado que ele foi assassinado, tornam-se as principais suspeitas e precisam desvendar o mistério, enfrentando segredos e rivalidades em meio a investigação policial.

Ambientada nos anos 80, a narrativa mescla suspense e comédia, explorando também questões sociais como identidade feminina, estereótipos de gênero e machismo estrutural. Tudo isso é conduzido por uma trilha sonora repleta de clássicos da época, que reforçam a intensidade emocional e o dinamismo da história.

2. Deep cover (12/06)

Em “Deep Cover”, Kat, Marlon e Hugh fingem ser criminosos e assumem uma missão arriscada (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A comédia de ação acompanha Kat (Bryce Dallas Howard), uma professora de comédia de improvisação que questiona se perdeu sua chance de sucesso. Quando um policial disfarçado lhe oferece uma oportunidade única, ela recruta dois de seus alunos, Marlon (Orlando Bloom) e Hugh (Nick Mohammed), para se infiltrarem no submundo do crime de Londres, fingindo ser criminosos perigosos. O que começa como uma atuação improvisada se transforma em uma missão arriscada, levando o trio a situações cada vez mais perigosas.

3. Mentirosos (18/06)

Em “Mentirosos”, Cadence volta à ilha da sua família para investigar um grave acidente que a deixou sem memórias (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Inspirada no best-seller “We Were Liars”, de E. Lockhart, a trama segue Cadence Sinclair Eastman (Emily Alyn Lind), uma jovem pertencente a uma influente família americana que possui uma ilha particular na Nova Inglaterra, onde passam os verões. Durante um desses verões, a protagonista sofre um grave acidente que lhe causa amnésia, dores intensas e episódios de depressão, fazendo com que ela perca parte de suas memórias dos eventos anteriores.

Dois anos depois, ela retorna à ilha decidida a reconstruir os acontecimentos daquele fatídico verão e descobrir os segredos obscuros que sua família esconde, enfrentando mentiras, traições e conflitos internos. Conforme avança na investigação, Cadence percebe que a verdade é muito mais complexa e dolorosa do que imaginava, colocando em xeque as relações familiares e seu próprio entendimento sobre o que realmente aconteceu.

4. Head over heels (23/06)

Em “Head over heels”, Seong-ah tenta de tudo para impedir a morte de Bae Gyeon-woo (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

Baseado no webtoon de Ahn Su-min, a série coreana apresenta Park Seong-ah (Jo Yi-hyun), uma estudante do ensino médio que leva uma vida dupla como xamã moderna, conhecida como “Cheonji”, e Bae Gyeon-woo (Choo Young-woo), um jovem com uma sina trágica: ele está destinado a morrer em breve. Determinada a mudar seu destino, Seong-ah tenta salvar seu primeiro amor, tornando-se uma espécie de “amuleto humano” para afastar a má sorte que o persegue.

5. Countdown (25/06)

Em “Countdown”, Mark investiga o mistério por trás do assassinato de um agente do Departamento de Segurança Interna (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)

A trama acompanha o detetive Mark Meachum (Jensen Ackles), que, após o assassinato em plena luz do dia de um agente do Departamento de Segurança Interna, é convocado para integrar uma força-tarefa secreta. À medida que o protagonista e sua equipe investigam o crime, descobrem uma conspiração muito maior que ameaça a segurança pública, envolvendo corrupção, ameaças cibernéticas e infiltrações em órgãos governamentais. Durante a missão, os membros do grupo precisam superar seus próprios conflitos pessoais e diferenças para conseguir impedir que a conspiração cause uma catástrofe em Los Angeles.