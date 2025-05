6 dicas de arquitetura para o seu negócio vender mais

Em um cenário econômico desafiador e com um mercado cada vez mais competitivo, a arquitetura tem se revelado um fator estratégico crucial para o sucesso dos negócios. Mais do que só estética, o projeto arquitetônico é responsável por transmitir os valores da marca, proporcionar uma experiência diferenciada ao consumidor e até otimizar custos operacionais. A apresentação do negócio no ponto de venda pode influenciar, diretamente, até mesmo na performance de vendas.

Com um segmento acirrado como o de franchising, equilibrar a equação entre investimento inicial, custos operacionais e faturamento é palavra de ordem. Isso porque, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias cresceu 13,5% em faturamento no ano de 2024, em relação a 2023.

Para as arquitetas especializadas em varejo e franquias, Pamella Gonçalves e Carina Guevara, sócias do escritório Arquitetura de Consumo, a padronização visual é um dos principais pilares do sucesso de uma rede de franquias. “A arquitetura garante que o cliente reconheça a marca, independentemente do local que esteja. A identidade visual, os materiais utilizados, a disposição do mobiliário, tudo contribui para uma experiência coerente e reconhecível”, explica Pamella Gonçalves.

Segundo ela, cada detalhe do ambiente também deve ser pensado para facilitar a produtividade. “Franquias que investem em arquitetura estratégica não apenas criam espaços mais atraentes, como também aumentam seu desempenho operacional e comercial. O ponto de venda é a extensão física da marca e precisa comunicar isso com clareza e impacto”, afirma.

Para ajudar empreendedores nessa tarefa de aumentar a performance do seu negócio, as especialistas listam 6 dicas de arquitetura para impulsionar o ponto de venda. Confira abaixo!

1. Invista na padronização inteligente da identidade

Segundo Carina Guevara, uma identidade visual consistente é essencial para o fortalecimento da marca em redes de franquia. “As redes que possuem identidade visual forte têm maior fidelização. Um projeto arquitetônico pode reforçar isso de forma eficiente e econômica. Nesse sentido, muitos franqueadores já investem em manuais arquitetônicos padronizados, que guiam desde a escolha de cores até o posicionamento de gôndolas e iluminação”, explica.

2. Adapte o projeto à realidade local

Para Pamella Gonçalves, adaptar o projeto ao espaço e ao contexto regional é uma estratégia que valoriza a experiência do consumidor. “Nem toda franquia terá um grande espaço físico, mas isso não é obstáculo para um bom projeto”, explica.

Segundo ela, criar ambientes que dialoguem com o consumidor local é fundamental. “O segredo está na setorização eficiente, no uso criativo de mobiliário e na fluidez de circulação. Um bom projeto consegue entregar uma sensação de amplitude mesmo em áreas compactas. Pesquise o consumo regional para justificar variações no layout, respeitando clima, cultura e hábitos do público local. A arquitetura flexível pode ampliar o engajamento”, acrescenta.

A jornada do consumidor dentro da loja deve ser pensada nos mínimos detalhes (Imagem: Sorbis | Shutterstock)

3. Priorize a experiência do cliente

Carina Guevara destaca que a arquitetura deve ser pensada para estimular uma jornada de compra mais fluida e atrativa no ponto de venda. “A jornada do consumidor dentro da loja deve ser pensada nos mínimos detalhes. Iluminação, layout, sinalização e disposição dos produtos devem convidar à permanência e facilitar a compra. Arquitetura não é apenas estética, é funcionalidade emocional”, afirma.

4. Considere a modularidade para expansão rápida

A adoção de soluções modulares é uma alternativa que pode acelerar o crescimento da rede e trazer economia para o franqueador. “Criar um projeto baseado em módulos padronizados, ou seja, elementos e soluções de design que podem ser repetidos, adaptados ou encaixados em diferentes espaços sem necessidade de começar do zero a cada nova unidade. Isso também ajuda na redução de custos, pois os itens já foram testados e aprovados, evitando desperdício de tempo, material e retrabalho”, comenta Pamella Gonçalves.

5. Sustentabilidade é um diferencial competitivo

As práticas sustentáveis no projeto arquitetônico contribuem para o posicionamento da marca diante dos clientes. “Cada vez mais consumidores valorizam marcas comprometidas com práticas sustentáveis. A arquitetura pode contribuir com soluções como iluminação LED, materiais recicláveis, sistemas de ventilação natural e projetos que reduzem o consumo energético. Isso agrega valor à marca e melhora sua imagem perante o público”, orienta Carina Guevara.

6. Tecnologia integrada ao ambiente

A incorporação de tecnologias ao espaço físico é essencial para modernizar a operação e elevar a experiência de compra. “Incorporar tecnologia no ponto de venda é uma tendência que veio para ficar. Totens de autoatendimento, painéis digitais e sistemas de gestão de filas melhoram a operação e a experiência do cliente. Mas atenção: esses elementos precisam estar harmonizados com o design do ambiente para não parecerem inserções forçadas”, finaliza Pamella Gonçalves.

Por Beatriz de Mello