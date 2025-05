Veja as previsões do Horóscopo Chinês para junho de 2025

Junho trará a energia do Cavalo para os nativos do Horóscopo Chinês (Imagem: momo design | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horo?scopo Chinês. Junho traz a influência do Cavalo, exemplo de inteligência, versatilidade e boa comunicação.

“Os nascidos no ano do Cavalo poderão alcançar patamares elevados se usarem seus talentos de forma concentrada”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. Uma das melhores formas de fazerem isso é unindo a ação com a organização.

Os nativos de Cavalo deverão buscar mais estabilidade neste ano, pois são bastante vulneráveis aos altos e baixos da vida. Além disso, como têm dificuldade em manter a constância, será necessário priorizar pequenas metas e reavaliar os compromissos que exigem maior dedicação ao longo do tempo.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horo?scopo Chinês em junho. Confira!

Rato

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em junho, os nascidos no ano do Rato poderão se deparar com idealizações exageradas, o que tenderá a resultar em frustrações. Por isso, será fundamental manter os pés no chão e ter cautela com expectativas distantes da realidade.

Búfalo

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, devido à falta de clareza e objetividade, os nativos do Búfalo poderão ter suas ações frustradas. Para as atitudes serem mais corretas, eles deverão investir no planejamento e na organização.

Tigre

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de junho, a tendência será que a mente dos nativos do Tigre fique bem confusa, levando a desperdícios, distrações e atrasos. Por outro lado, isso poderá ser evitado caso eles tenham mais atenção.

Coelho

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em junho, os nativos poderão enfrentar dificuldades na comunicação, que tenderá a se tornar agressiva e impositiva. Além disso, o período será marcado por jogos de manipulação, podendo resultar em prejuízos causados ou sofridos por eles.

Dragão

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

No mês de junho, os nativos do Dragão precisarão reforçar os cuidados com a saúde, pois estarão bem vulneráveis a doenças. O mais recomendado para este período será a alimentação e os demais hábitos que fortaleçam o sistema imunológico.

Serpente

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Em junho, será possível que os nativos da Serpente experimentem mudanças positivas. No entanto, para que tudo ocorra de forma estruturada, eles deverão investir na organização.

Cavalo

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Neste mês, os nativos viverão momentos de impulsividade, rebeldia e exageros, o que poderá acarretar conflitos e embates. Para aliviar um pouco o clima, o mais indicado será analisar quais confrontos deverão ser evitados.

Cabra

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. O excesso de responsabilidade fará com que as ações dos nativos fiquem restritas. Para evitar desgastes desnecessários, será fundamental rever alguns objetivos.

Macaco

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em junho, os nativos deverão tomar cuidado com as relações. Isso porque conflitos desnecessários poderão trazer grandes desgastes. De modo geral, o mais importante será manter a calma.

Galo

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para lidar com as próprias imperfeições e com as dos outros. Quando não adquire essas capacidades, sofre constantemente com as críticas.

Em junho, os nascidos no ano do Galo passarão por transformações tanto internas quanto externas. Durante esse processo, poderão surgir discussões e outros desafios. Para lidar melhor com o período, será importante manter o foco e não se deixar influenciar por provocações.

Cão

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Neste mês, os nativos poderão ter mais dificuldade para se desapegar daquilo que não é mais necessário. Logo, será fundamental reavaliar onde desejam chegar e o que importa para a caminhada.

Javali

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. No mês de junho, os nativos enfrentarão problemas com pessoas próximas, acarretando decepções e rompimentos definitivos. A compreensão de que nem todos irão fazer parte da nossa vida ajudará neste período.