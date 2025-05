As orações ajudam a renovar o amor e proteger a conexão do casal (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Viver um relacionamento amoroso feliz e duradouro vai muito além de dar certo com alguém — é preciso cuidado diário, paciência nos momentos difíceis e esforço mútuo para manter o carinho e a conexão sempre vivos. A oração ajuda a renovar o amor, trazer mais compreensão, afastar o que não faz bem e fortalecer a relação com mais leveza, confiança e harmonia.

Veja, a seguir, 5 orações para proteger e fortalecer o relacionamento amoroso!

1. Oração para fortalecer a união do casal

Senhor, fazei com que compartilhemos a vida como verdadeiro casal, esposo e esposa; que saibamos dar um ao outro o que temos de melhor em nós, no corpo e no espírito; que nos aceitemos e nos amemos como somos com as riquezas e limitações que temos. Que cresçamos juntos, sendo caminho um para o outro; saibamos carregar o fardo um do outro, encorajando-nos a crescer sempre no mútuo amor.

Sejamos tudo um para o outro: nossos melhores pensamentos, nossas melhores ações, nosso melhor tempo e nossas melhores atenções. Encontremos um no outro a melhor companhia. Senhor, que o amor que vivemos seja a grande experiência do Vosso amor. Cresça Senhor, em nós, a mútua admiração e atração, a ponto de nos tornarmos um só: no pensar, no agir e no conviver. Para que isto aconteça, estejais Vós entre nós. Seremos, então, eternos enamorados. Amém!

2. Oração para proteger o relacionamento contra inveja e negatividade

Senhor meu Deus, muito obrigado por ter me abençoado para que eu encontrasse a pessoa certa para mim. Percebo o seu cuidado pela minha vida, quando olho para ele(a). Sei que foi o Senhor que o(a) colocou ao meu lado. Não permita que nada nos separe. Me guie para que eu consiga, por meio de ações e palavras, fortalecer o nosso relacionamento. Não permita que minhas atitudes afastem o meu(minha) amado(a) de mim. Também peço que o Senhor nos proteja de pessoas que possam querer destruir este relacionamento.

Não deixe que as setas lançadas consigam nos destruir. Sei que muitos podem querer nos destruir, mas o Senhor é maior e mais poderoso do que qualquer pessoa. Blinde o nosso relacionamento com sua mão forte. Senhor, se em algum momento a desistência quiser vir assolar o meu coração, repreenda-a em nome de Jesus. Amo demais essa pessoa que o Senhor colocou ao meu lado, não me permita feri-la.

Me ajude também a estar pronto(a) para liberar o perdão, quando ele(a) me machucar com palavras ou ações. Somos humanos e sei que eu sou falho(a) e ele(a) também. Nos ajude a amadurecermos de acordo com a sua Palavra. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado por me ouvir a todo instante. Obrigado pela pessoa maravilhosa que o Senhor me deu. A Ti entrego minha oração de relacionamento em nome de Jesus Cristo. Amém!

3. Oração para proteção espiritual do casal

Querida Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo! Obrigado pelo profundo dom do amor. Obrigado pelo magnífico presente que é minha(meu) namorada/esposa(o), a quem Sua perfeita providência planejou para mim desde toda a eternidade. Permita que eu sempre a(o) trate com realeza, com toda a honra, respeito e dignidade que ela(ele) merece. Ajude-me, Senhor meu, a ser generoso em meu relacionamento, para dar tudo à minha(meu) namorada/esposa(o), sem esconder nada, sem esperar nada em troca, reconhecendo e agradecendo por tudo o que ela(ele) faz por mim e por nossa vida.

Por favor, fortaleça e proteja nosso relacionamento, assim como todos os outros. Ajude-nos a orar juntos todos os dias. Permita que confiemos em Ti todos os dias da forma que o Senhor merece. Por favor, faça que nosso relacionamento seja frutífero e aberto à Sua vontade. Ajude-nos a construir uma família forte, segura, amorosa e cheia de fé. Querida(o) [dia o nome da pessoa]: prometo que sempre vou te amar e ser fiel; nunca te abandonarei; daria minha vida por ti. Com Deus e contigo em minha vida, eu tenho tudo. Obrigado, Jesus, em Teu nome. Amém!

Reze a São Valentim para fortalecer a união (Imagem: John Neff | Shutterstock)

4. Oração de São Valentim para fortalecer a relação

São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na Terra, sê meu guia espiritual. Ensina-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro e ajuda-o a reconhecer minhas virtudes e vocações. Vós, que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sê nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus, amém!

5. Oração ao Arcanjo Rafael pelo casamento

São Rafael, tu te colocaste sob aparência humana e protegeu Tobias em sua viagem. Pedimos que estejais conosco em nossa caminhada rumo à eternidade. Livrai-nos do maligno, expulsando de nossas casas os males físicos e espirituais, socorrendo-nos em todos os momentos de tentações e perigos em que as nossas almas possam se encontrar.

Pedimos a libertação do espírito de adultério, a cura da cegueira espiritual que nos impede de visualizar o lindo projeto de Deus para as nossas famílias. Liberta-nos das mentiras do diabo e de todos os enganos que têm destruído as relações familiares.

Vai ao encontro daqueles que estão enfermos e levai a cura de Deus. Socorre os casais que se encontram em dificuldades de relacionamentos, que estão em crise e com pensamentos de separação. Senhor Jesus, pela intercessão do Arcanjo Rafael, peço que liberte todos os padrões de infelicidade matrimonial inseridos nas famílias.

Clamamos, Senhor, o Teu precioso Sangue a todas as expressões de desamor conjugal. Faz cessar todo o ódio, desejo de morte, maus desejos e más intenções nos relacionamentos conjugais. Coloca fim, Jesus, a toda transmissão de violência, infidelidade, engano, relacionamentos não duráveis, tensões familiares, divórcio, endurecimento de corações e sentimento de fracasso e vazio. Amém!