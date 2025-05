5 filmes e séries que estreiam na Max em junho de 2025

Junho chega cheio de novidades para os assinantes da Max. Entre os grandes destaques, está a série biográfica “Chespirito: Sem Querer Querendo”, que traz um olhar profundo sobre a vida e a obra de Roberto Gómez Bolaños, um verdadeiro ícone da televisão latino-americana.

Para os fãs de dramas históricos, chega a terceira temporada de “A Idade Dourada”, que continua a desvendar as intrigas e os segredos da alta sociedade nova-iorquina do século XIX. Para quem curte histórias de máfia, o filme “The Alto Knights: máfia e poder” mostra a intensa disputa entre dois dos mais famosos chefes da máfia ítalo-americana.

Abaixo, veja mais informações sobre essas e outras estreias na Max em junho de 2025!

1. The Mortician (01/06)

A série documental “The Mortician” traz detalhes do escândalo de uma funerária que chocou os Estados Unidos (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série documental revela a perturbadora trajetória da Lamb Funeral Home, uma funerária tradicional de Pasadena, Califórnia, que nos anos 1980 foi palco de crimes chocantes sob a liderança de David Sconce. Movido por ambição desmedida, ele transformou o negócio familiar em um centro de práticas macabras, incluindo cremações coletivas, desaparecimento de corpos e até a contratação de matadores para eliminar rivais do setor.

As ações da empresa impactaram profundamente mais de 20 mil famílias, provocando uma crise de credibilidade no ramo funerário. O documentário traz entrevistas exclusivas com Sconce, recentemente libertado, além de relatos de vítimas, antigos empregados, jornalistas e autoridades que acompanharam o escândalo.

2. Yargi: Segredos de Família – 2ª temporada (02/06)

A segunda temporada de “Yargi: Segredos de Família” traz Ceylin e Ilgaz envolvidos na investigação de uma série de assassinatos (Imagem: Reprodução digital | Max)

Após os eventos intensos da primeira temporada, Ceylin, uma advogada determinada, e Ilgaz, um promotor de justiça íntegro, enfrentam novos desafios que testam os limites entre suas vidas profissionais e pessoais. Enquanto tentam manter as promessas feitas um ao outro de separar trabalho e amor, são confrontados por uma série de assassinatos cujas vítimas são encontradas em um poço. A única testemunha viva é sequestrada do hospital, aumentando a tensão e a complexidade da investigação.

3. Chespirito: Sem Querer Querendo (05/06)

A série “Chespirito: Sem Querer Querendo” conta a trajetória de sucesso de Roberto Gómez Bolanõs (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série biográfica narra a trajetória de Roberto Gómez Bolaños, mente brilhante por trás de figuras inesquecíveis como Chaves e Chapolin. A produção acompanha sua formação desde os primeiros anos até alcançar o reconhecimento como um dos grandes ícones da televisão na América Latina, evidenciando seu talento múltiplo entre os anos 1950 e 1980.

Com um olhar intimista, a obra revela os bastidores de sua carreira, abordando tensões pessoais, impasses criativos e os impactos da popularidade em sua vida cotidiana. Mais do que contar sua história, a produção presta tributo a um artista que, com espontaneidade e genialidade, deixou uma marca permanente no imaginário coletivo de toda uma cultura.

4. The Alto Knights: Máfia e Poder (06/06)

O filme “The Alto Knights: Máfia e Poder” retrata a história real de dois dos mais poderosos chefes da máfia ítalo-americana (Imagem: Reprodução digital | Max)

O filme retrata a rivalidade entre Frank Costello e Vito Genovese, dois poderosos chefes da máfia ítalo-americana em Nova York, ambos interpretados por Robert De Niro. Inspirada em fatos dos anos 1950, a história acompanha a transformação de uma amizade de infância em uma amarga disputa pelo controle do crime organizado, marcada por traições e ambição.

Costello, diplomático e influente politicamente, busca uma vida tranquila, enquanto Genovese, agressivo e impulsivo, deseja expandir os negócios, principalmente no tráfico de drogas. A tensão entre eles culmina em uma tentativa de assassinato contra Costello, que sobrevive e opta por se afastar da vida criminosa. Mesmo assim, o conflito pelo poder continua, provocando mudanças profundas no cenário da máfia americana.

5. A Idade Dourada – 3ª temporada (22/06)

A terceira temporada de “A Idade Dourada” mostra as reviravoltas após a “Guerra das Óperas” (Imagem: Reprodução digital | Max)

Após a vitória dos Russells na chamada “Guerra das Óperas”, a antiga elite de Nova York perde força, enquanto Bertha Russell (Carrie Coon) intensifica seus esforços para garantir prestígio social ao buscar um casamento vantajoso para sua filha, Gladys (Taissa Farmiga). Ao mesmo tempo, George Russell (Morgan Spector) investe em um arriscado projeto ferroviário que pode consolidar sua influência ou levá-lo à falência.

Na residência vizinha, as irmãs Brook enfrentam conflitos internos quando Agnes (Christine Baranski) se opõe à crescente independência de Ada (Cynthia Nixon), que começa a tomar decisões por conta própria. Já Peggy Scott (Denée Benton) se aproxima de um médico em Newport, enfrentando barreiras impostas por sua comunidade ao tentar seguir sua vocação.