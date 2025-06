7 raças de cachorro mais independentes

Os cães são conhecidos por sua lealdade, carinho e alegria, sendo considerados verdadeiros companheiros para muitas pessoas. Para quem tem uma rotina mais corrida ou prefere um cachorro que saiba se entreter sozinho, algumas raças se destacam por seu comportamento mais independente. Esses animais geralmente são mais autossuficientes, gostam de explorar o ambiente por conta própria, exigem menos interação constante e lidam bem com pequenos momentos de solidão.

A seguir, confira algumas raças de cachorro independentes!

1. Basenji

Uma das principais características do basenji é o fato de quase não latir (Imagem: Olha Didenko | Shutterstock)

Originário da região do Congo, na África, o basenji é uma das raças mais antigas do mundo. É um cão de porte pequeno a médio, com corpo magro, musculoso e pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de castanho, preto e branco. Uma das suas marcas registradas é o fato de quase não latir — em vez disso, emite sons que lembram um iodel. Inteligente, observador e enérgico, gosta de resolver problemas por conta própria.

2. Shiba inu

O shiba inu é uma raça autoconfiante e que valoriza o próprio espaço (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

O shiba inu vem do Japão e é considerado um dos cães mais populares por lá. De pequeno porte, possui orelhas triangulares eretas, olhos amendoados e cauda enrolada sobre o dorso. Sua pelagem é densa, geralmente nas cores vermelho, preto com castanho ou creme. É um cão muito limpo, autoconfiante e que valoriza seu espaço. Embora crie laços com o tutor, prefere manter certa distância e não é do tipo que pede atenção o tempo inteiro.

3. Chow chow

O chow chow é reservado e não costuma demonstrar emoções com facilidade (Imagem: Sue Thatcher | Shutterstock)

O chow chow, originário da China, é uma raça de porte médio com aparência única: pelagem espessa, rosto largo, orelhas pequenas e língua azulada. A pelagem pode variar entre tons de dourado, preto, azul ou creme. É um cão reservado e até um pouco introvertido. Seu comportamento lembra o de um felino: não costuma demonstrar emoções com facilidade e prefere observar antes de se aproximar.

4. Shar pei

O cão da raça shar pei é silencioso, calmo e muito observador (Imagem: Marcelino Pozo Ruiz | Shutterstock)

O shar pei é outra raça chinesa com aparência marcante: pele cheia de dobras, olhos pequenos e focinho largo. De porte médio e pelagem curta e áspera, é silencioso, calmo e muito observador. Tende a ser bastante reservado, tanto com estranhos quanto com o tutor. Apesar de criar vínculo com a família, gosta de momentos a sós e não é um cão que busca afeto constantemente.

5. Galgo afegão

O galgo afegão apresenta um comportamento nobre e independente (Imagem: Natallia Yaumenenka | Shutterstock)

Com origem no Afeganistão, o galgo afegão é um cão de porte grande e corpo magro, conhecido por sua pelagem longa e sedosa. Essa raça exibe uma elegância única e um comportamento nobre. É reservado, calmo e sensível, mas não se submete facilmente a comandos. Valoriza sua liberdade e tende a ter um comportamento independente. É carinhoso com quem confia, mas sempre no seu tempo e modo.

6. Terrier escocês

O terrier escocês é uma raça afetuosa, mas gosta de manter certa distância (Imagem: Katerina Klio | Shutterstock)

O terrier escocês é um cão pequeno e robusto da Escócia. Com pelagem densa e focinho comprido, é conhecido por sua coragem e forte personalidade. Mesmo sendo afetuoso, não é dependente e gosta de manter certa distância. É vigilante, gosta de cavar e explorar o ambiente por conta própria. Inteligente e com temperamento firme, pode ser teimoso e independente.

7. Akita inu

O akita inu é uma raça leal, mas também independente (Imagem: Kristina Chizhmar | Shutterstock)

O akita inu é um cão de grande porte, originário do Japão, com porte imponente, corpo musculoso e pelagem dupla e densa. Famoso por sua lealdade, também é conhecido por seu comportamento autossuficiente. Silencioso, sério e pouco dado a brincadeiras exageradas, ele é calmo dentro de casa e respeita seu espaço. Não costuma ser muito sociável com outros cães e prefere uma convivência tranquila e sem excessos.