5 cuidados com animais que praticam atividade física

Se tem uma coisa que o brasileiro redescobriu nos últimos tempos é o prazer de estar ao ar livre. Ciclovias e parques têm ficado cada vez mais cheios de pessoas praticando atividades físicas. E muitas delas ainda contam com um incentivo a mais para isso: a possibilidade de estar com seus pets. Os cães, por exemplo, têm se tornado um estímulo para os seus tutores se tornarem mais ativos, como em corridas, caminhadas, trilhas e aulas pet friendly.

Segundo o “Vigitel 2006-2023: prática de atividade física”, do Ministério da Saúde (MS), cresceu de 30,3% para 40,6%, entre 2009 a 2023, o número de pessoas que praticam atividades físicas no tempo livre, como caminhada, musculação, natação, artes marciais, corrida, ginástica, futebol, entre outras.

“Paralelo a isso, também vivemos em um momento de humanização dos pets, que são tratados muitas vezes como filhos e membros da família. Então é natural que eles façam cada vez mais parte da rotina dos tutores, inclusive em suas atividades físicas […]”, explica a médica-veterinária de GranPlus (BRF Pet), Mayara Andrade.

Neste contexto, confira algumas dicas de como manter a saúde de animais que praticam atividade física com os tutores!

1. Alimentação adequada para pets ativos

Para manter a saúde do animal durante a prática de atividade física, é importante adotar alguns cuidados com a alimentação. “A nutrição é um dos pilares essenciais para cães que praticam atividades físicas intensas. Esses pets precisam de uma dieta ajustada em calorias, proteínas e gorduras para dar conta do gasto energético mais elevado”, explica Mayara Andrade.

Dessa maneira, é importante ficar atento às calorias ingeridas pelo animal. “Cães que correm com frequência, por exemplo, podem consumir bem mais calorias do que um cão que tem uma rotina mais tranquila — e isso sem o risco de ganho de peso, desde que tudo esteja bem equilibrado”, afirma.

Além das necessidades energéticas, a veterinária destaca a influência da variedade dos alimentos oferecidos. “Nessas dietas, é comum a combinação de alimentos secos com sachês ou patês, que ajudam na hidratação e ainda oferecem alta palatabilidade e fácil digestão”, orienta.

A alimentação deve ser adequada às necessidades individuais do animal (Imagem: Maximilian100 | Shutterstock)

2. Alimentação que acompanha o ritmo do pet

A alimentação dos pets não deve seguir um padrão único. Cada animal tem necessidades específicas que influenciam diretamente na escolha do que oferecer. “A escolha do alimento ideal para cada pet deve considerar suas características individuais, o ambiente em que vive e seu nível de atividade física. Além disso, é fundamental respeitar a quantidade diária recomendada, garantindo um manejo nutricional equilibrado com os nutrientes e a energia necessários”, explica Mayara Andrade.

3. Cuidado com a hidratação

Assim como o ser humano, os pets precisam se manter hidratados, principalmente quando praticam atividade física regularmente. Além disso, a atenção deve ser redobrada nos dias mais quentes. “Leve sempre um potinho portátil e ofereça água em pequenas quantidades durante os exercícios”, orienta a veterinária.

4. Atenção aos limites do animal

Cada animal tem o seu ritmo durante a prática de atividade física. “Nem todo cão é maratonista e nem todo gato vai gostar de uma volta na coleira. Respeite o tempo do seu pet e observe sinais de cansaço, como respiração ofegante demais, sede excessiva ou falta de interesse”, alerta Mayara Andrade.

5. Consulte um veterinário

Mayara Andrade destaca que, para definir a dieta e os cuidados ideais com o pet ativo, o tutor deve sempre consultar um médico-veterinário de confiança. Esse profissional indicará o alimento adequado, a quantidade correta e realizará check-ups regulares. Além disso, orientará sobre exercícios físicos e cuidados pré e pós-atividade, como vacinação, vermifugação e proteção contra ectoparasitas.

Por Ana Kucera