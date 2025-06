Veja como aproveitar as energias do portal 06/06

A energia do portal 06/06 incentiva a transformação e o mergulho interior (Imagem: wacomka | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em um cenário em que cada vez mais pessoas buscam equilíbrio emocional e conexão espiritual, algumas datas ganham um significado especial por representarem oportunidades de transformação interior. O portal 06/06 é um desses momentos marcantes no calendário esotérico, sendo um período de intensas energias de amor, cura e renovação.

Segundo a influenciadora e especialista em esoterismo Nanda Silveira, essa data carrega a simbologia do número seis, associada à família, aos relacionamentos e ao bem-estar pessoal. “É aquele convite para olhar para dentro, se cuidar e também cuidar das pessoas que a gente ama”, explica.

A data traz energias positivas que favorecem diversos aspectos da vida. “Esse portal é ótimo para quem quer renovar as energias, começar novos ciclos e se reconectar com aquilo que realmente importa. Vale muito tirar um tempinho para meditar, fazer uma limpeza energética, tipo um banho com ervas, escrever sobre seus desejos ou simplesmente agradecer por tudo de bom que já tem na sua vida”, conta.

A seguir, Nanda Silveira explica como o portal 06/06 pode influenciar o estado emocional e indica banhos poderosos para aproveitar as energias do momento. Confira!

Energia da transformação

A especialista em esoterismo diz que sonhos e pesadelos podem ser recorrentes neste período. “E pode ser que nesses dias as pessoas estejam tendo sonhos com vários significados, revivendo traumas, olhando mais para dentro de si, reconhecendo problemas que precisam ser resolvidos e passando por processos bem intensos. Tudo isso faz parte dessa energia de transformação, então é importante acolher o que vier, sem se julgar”, diz.

O portal 06/06 é uma oportunidade para se tratar com mais carinho (Imagem: Olga Strel | Shutterstock)

Momento para se acolher

Nanda Silveira também afirma que é normal ficar mais sensível e mais emotivo nestes dias. Segundo ela, a solução é respeitar o seu tempo, se acolher e se tratar com carinho. Por isso, a data 06/06 é uma oportunidade perfeita para alinhar mente, corpo e coração, e deve ser aproveitada para se conectar com o que faz bem e mandar embora tudo que não serve mais.

Banhos para o portal 06/06

Para aproveitar as energias do portal 06/06, vale apostar em alguns banhos. “Se você quer um banho para acalmar, pode usar camomila ou lavanda que são ótimas para relaxar e deixar a mente mais tranquila. Agora, se a ideia é se proteger e afastar o que não te faz bem, um banho com alecrim ou arruda é perfeito, porque essas ervas são superfortes para limpeza energética. E se quiser atrair mais amor, alegria e harmonia, dá para usar manjericão ou rosa-branca, que trazem energia de acolhimento e paz”, finaliza a especialista em esoterismo.

Por Lucas Siciliano