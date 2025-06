Veja a combinação amorosa entre os signos e os seus elementos

A sinastria ajuda a compreender a energia de cada signo no amor (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para entender quais signos têm maior afinidade amorosa, a astrologia possui uma técnica chamada sinastria, voltada para entender a energia de um relacionamento. Esse estudo pode ser feito por meio de dois tipos de mapas: o composto, que combina os mapas individuais de cada pessoa, gerando um terceiro mapa que representa a relação; e o duplo, que sobrepõe os mapas de ambos e analisa cada aspecto, casa e planeta com sinergia entre os parceiros.

Porém, um mapa astral vai muito além do signo solar. A verdadeira conexão entre duas pessoas pode estar na interação entre Sol e Lua, Urano e Vênus, ou em outras combinações astrológicas que influenciam a relação — como o ascendente e demais planetas, que exercem papel fundamental na dinâmica afetiva. Afinal, uma relação não se sustenta apenas pela compatibilidade básica dos signos, a sinastria é muito mais profunda do que parece.

A seguir, a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari apresenta as combinações mais harmônicas entre os signos solares e os seus elementos!

Melhores combinações amorosas

Cada signo vibra de acordo com um dos quatro elementos: Fogo, Terra, Ar e Água. Quando há sintonia entre eles, a afinidade tende a surgir naturalmente. Combinações como Terra e Terra, Terra e Água, Fogo e Fogo, e Fogo e Ar costumam compartilhar valores, planos e sonhos semelhantes.

As melhores combinações são:

Touro e Capricórnio (signos de Terra);

Leão e Sagitário (signos de Fogo);

Peixes e Escorpião (signos de Água);

Gêmeos e Aquário (signos de Ar).

Áries e Libra são opostos que se atraem pela interação entre os elementos naturais (Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock)

Combinações entre opostos que se atraem

Os signos opostos se complementam, funcionando pela interação entre os elementos: a Terra se torna fértil com a Água; o Fogo é impulsionado pelo Ar; e o Ar precisa do calor do Fogo para fluir melhor. Alguns exemplos incluem:

Touro (Terra) e Escorpião (Água);

Gêmeos (Ar) e Sagitário (Fogo);

Câncer (Água) e Capricórnio (Terra);

Áries (Fogo) e Libra (Ar).

Signos compatíveis, mas que podem ter conflitos

Há, ainda, o grupo de signos do mesmo elemento que possuem compatibilidade, mas que podem enfrentar desafios pela similaridade extrema. São eles:

Touro e Virgem (Terra): podem focar excessivamente no trabalho;

Áries e Leão (Fogo): pode haver disputa de egos e necessidade de protagonismo;

e necessidade de protagonismo; Aquário e Gêmeos (Ar): podem priorizar a liberdade e esquecer a conexão emocional;

Peixes e Câncer (Água): excesso de emoções e falta de limites.

Por Renata Cipili