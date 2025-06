5 passos para fazer a maquiagem da trend sereia

A estética inspirada nas sereias está dominando o TikTok — e não estamos falando só de acessórios de conchinha ou vestidos esvoaçantes com paetês. A trend de sereia, que viralizou na plataforma com visuais dignos de fundo do mar, agora também chega à maquiagem. Tons azulados, pele iluminada e brilho molhado compõem o look conhecido como mermaidcore, que resgata o universo místico dessas criaturas encantadas.

Para quem quer mergulhar nessa vibe, o maquiador sênior de Bruna Tavares, William Harry, ensina como criar uma maquiagem de sereia em casa, com produtos acessíveis e um toque de fantasia. Confira o passo a passo:

1. Prepare a pele para ter hidratação e viço

O primeiro passo para uma make de sereia é garantir uma pele bem cuidada e luminosa. “Hidrate bem o rosto e use um primer iluminador para criar a base ideal”, ensina William Harry.

2. Crie um efeito glow perfeito

Para conquistar o acabamento molhado sem deixar a pele pesada, o segredo está em escolher um produto que una brilho e leveza. “Gosto muito do BT Mallow, de Bruna Tavares. Ele entrega aquele glow intenso característico, mas ao mesmo tempo sem pesar — ideal para a mermaidcore sem ficar desconfortável”, explica William Harry. Aplique nas têmporas, maçãs do rosto, ponta do nariz e arco do cupido com batidinhas suaves.

3. Invista em sombras cintilantes nos olhos

Azul, verde-água, lilás e prata são as cores que remetem ao oceano. “Use sombra cintilante nas pálpebras e esfume em direção às têmporas. Para um toque fashionista, aplique glitter solto ou pigmento com brilho no centro da pálpebra”, orienta William Harry.

Apostar em strass, pequenos apliques e pérolas autoadesivas reforça a vibe mística da maquiagem (Imagem: Di Studio | Shutterstock)

4. Adicione acessórios místicos

Para deixar o visual ainda mais lúdico, vale apostar em pérolas autoadesivas, strass ou pequenos apliques próximos aos olhos. “Esses detalhes reforçam a vibe mística da trend e deixam a maquiagem com um toque de fantasia”, diz o profissional.

5. Finalize com gloss e iluminador líquido

O gloss labial transparente ou com efeito holográfico dá o acabamento perfeito. “Também dá para aplicar um pouco de gloss nas pálpebras para reforçar o efeito molhado — mas é preciso cuidado para não escorrer”, alerta William Harry.

Dica extra: Dark Siren

Para quem prefere um visual mais marcante, vale apostar na versão Dark Siren, que troca os tons claros por sombras escuras e misteriosas, sem perder o brilho intenso e a pele luminosa. “É uma sereia mais noturna, sedutora e impactante”, finaliza William Harry.

Por Denyze Moreira