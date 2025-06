Veja como cada signo curte e se veste nas festas juninas

As festas juninas são um verdadeiro espetáculo de cores, sabores e tradições. Cada detalhe encanta: das bandeirinhas aos quitutes, passando, é claro, pelos looks cheios de estilo que fazem brilhar qualquer arraiá. E como ninguém curte essas celebrações da mesma forma, o zodíaco pode revelar muito sobre o jeito único de cada signo aproveitar o São João — tem gente que brilha na quadrilha, outros preferem a barraca do beijo, e tem quem só vá pelo milho.

A seguir, a influenciadora fashionista e especialista em astrologia Nanda Silveira revela como os signos se comportam e se vestem nas festas juninas. Confira!

Áries

Os nativos de Áries chegam animados e querem puxar a quadrilha (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O ariano chega animado e já quer puxar todo mundo para a quadrilha. Com seu jeito extrovertido, participa de todas as brincadeiras e ainda arruma briga na fila da barraca do milho porque não tem paciência para esperar.

Touro

Os nativos de Touro adoram as comidas das festas juninas (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O Taurino vai à festa junina por causa da comida. Você o encontra comendo pamonha, milho-verde, bolo e ainda levando marmita para casa. Nada o tira da barraquinha.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos gostam de fazer amizades e conversar nas festas (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O geminiano quer conversar com todo mundo, participa das brincadeiras e ainda comenta tudo nos stories. É o que mais posta no Instagram e some no meio da festa porque foi fazer amizade com a tia da barraquinha do milho.

Câncer

Os nativos de Câncer amam o clima de nostalgia da festa (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

A pessoa de Câncer se emociona com a decoração, tira foto com cada bandeirinha e, na hora da quadrilha, quer dançar só com o crush ou com os amigos mais próximos. Ama o clima de nostalgia da festa e se puder ser a noiva(o) da quadrilha, melhor ainda.

Leão

Os nativos de Leão chegam com o look mais estiloso da festa (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O leonino chega arrasando com o look mais estiloso da festa. Participa da quadrilha só se for pra ser o noivo ou a noiva e faz questão de ser o centro das atenções na barraca do beijo.

Virgem

Os nativos de Virgem ajudam na organização, conferem os ingredientes e reclamam se o cronograma atrasa (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O nativo de Virgem ajuda na organização da festa, sabe o cronograma inteiro e até confere se os ingredientes das comidas estão frescos. É o que reclama quando as brincadeiras atrasam, mas no fundo está se divertindo.

Libra

O nativo de Libra passa metade do tempo escolhendo o look e a outra metade decidindo com quem vai dançar (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O nativo do signo de Libra passa metade da festa decidindo com qual roupa vai, e a outra metade escolhendo com quem vai dançar. Charmoso, circula pelas barracas como se estivesse em uma passarela.

Escorpião

Os nativos de Escorpião chegam misteriosos e conquistam geral (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O escorpiano aparece misterioso, mas logo conquista todo mundo. Na barraca do beijo, tem fila por causa dele. E na quadrilha, quer dançar com o crush e fazer a dança virar uma cena de novela.

Sagitário

Os nativos de Sagitário pulam fogueira, participam de tudo e já saem da festa querendo ir para outra (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O nativo de Sagitário chega pulando fogueira. É o mais animado, participa até do bingo e sai da festa com planos de ir para outra depois. Só para no momento de comer e já quer explorar outra barraca.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio finge que não curte a festa junina, mas é o primeiro a chegar e o último a sair (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O capricorniano finge que não gosta de festa junina, mas é o primeiro a chegar e o último a sair. Vai para ver se vale a pena, mas acaba entrando na quadrilha e jogando bem no correio elegante.

Aquário

Os nativos de Aquário inventam nova dança, usam look alternativo e transformam até o bingo (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O aquariano aparece com um look alternativo, inventa uma nova dança no meio da quadrilha e ainda propõe uma nova forma de fazer bingo. Ninguém entende muito, mas todo mundo se diverte.

Peixes

Os nativos de Peixes se encantam com as luzes, as músicas e o clima romântico das festas juninas (Imagem: Tatyana Gubina e Pixel-Shot | Shutterstock)

O nativo de Peixes se encanta com as luzes, com a música e com o clima romântico. Some no meio da festa porque vai ajudar alguém ou porque se distrai olhando os balões no céu.

Por Lucas Siciliano