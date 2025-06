Conheça os encantos de Colonia del Sacramento

Colonia del Sacramento, situada no sudoeste do Uruguai às margens do Rio da Prata, é um destino que lembra o charme de Paraty ou Tiradentes, com sua arquitetura colonial bem preservada e ruas pitorescas de paralelepípedos. Fundada por portugueses em 1680, a cidade é um Patrimônio Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), oferecendo um mergulho na história.

Assim como suas contrapartes brasileiras, Colonia encanta com um ambiente acolhedor, complementado por experiências únicas em enoturismo, gastronomia e cultura. Entre suas atrações mais emblemáticas, destaca-se a Plaza de Toros Real de San Carlos. Inaugurada em 1910 com capacidade para 8.000 espectadores, este local originalmente abrigou corridas de touros até 1912, com a particularidade de que nenhum touro foi morto, seguindo as normas locais.

Em 2021, a praça passou por uma restauração completa, transformando-se em um centro cultural de destaque mundial, onde artistas renomados como Plácido Domingo e Jorge Drexler realizaram espetáculos inesquecíveis. Comparável à Arena de Verona na Itália, a Plaza de Toros acrescenta um valor inestimável a qualquer visita a Colonia.

Além disso, a localização estratégica de Colonia permite uma rápida conexão de ferry para Buenos Aires, ampliando as possibilidades de um roteiro diversificado e enriquecedor.

Hospedagem de Luxo

Para os que buscam conforto e exclusividade, o Radisson Colonia del Sacramento Hotel é uma escolha excepcional. Localizado às margens do Rio da Prata, a uma curta caminhada do centro histórico, o hotel oferece uma experiência cinco estrelas com diversas comodidades, incluindo piscinas, sauna, spa e um restaurante com vistas espetaculares dos belíssimos entardeceres. Suas tarifas começam a partir de USD 120, garantindo uma estadia memorável.

Colonia tem vinícolas que oferecem experiências inesquecíveis (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Experiências em vinícolas

Colonia é um convite para os amantes do vinho, com diversas vinícolas que oferecem experiências inesquecíveis:

Bodega Los Cerros de San Juan

A apenas 37 minutos do Radisson, esta vinícola de mais de 150 anos oferece degustações de vinhos de alta gama, eventos e um restaurante que serve pratos locais harmonizados com seus melhores rótulos. Destacam-se experiências como a Los Cerros Select, que inclui uma refeição gourmet e degustação de vinhos e azeites premium.

Viñedos y Olivares del Quintón

Outra excelente opção é visitar a Viñedos y Olivares del Quintón, situada a 35 minutos do hotel. Fundada em 2011, a vinícola oferece degustações e almoços regionais, incluindo assados típicos. As experiências incluem visitas aos vinhedos e degustação dos premiados azeites de oliva extravirgem.

O rack de cordeiro é perfeito para harmonizar com os vinhos locais de Colonia del Sacramento (Imagem: ADVTP | Shutterstock)

Gastronomia e cultura

Além do enoturismo, Colonia oferece uma rica cultura gastronômica com destaque para pratos como o rack de cordeiro e o tradicional asado de tira, perfeitos para harmonizar com vinhos locais como o MIL 2020 ou o Bruna Insignia Malbec-Malbec Reserva.

Conectividade e acessibilidade

A localização estratégica de Colonia del Sacramento facilita o acesso a Buenos Aires por meio de um agradável passeio de ferry de pouco mais de uma hora, permitindo combinar experiências distintas em ambos os locais.

Colonia del Sacramento é, sem dúvida, um destino completo que une história, charme europeu e experiências únicas em enoturismo e gastronomia. Para explorar mais sobre essa encantadora cidade, visite o portal oficial de turismo.

Por Fernanda Bertin